НТМК запустил установку тушения кокса в Свердловской области

12 декабря состоялся запуск модернизированной установки сухого тушения кокса (УСТК) на ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса предусматривает 100-процентный сбор избыточных газов с холодных свечей, их очистку и передачу в виде топлива в другие подразделения комбината. Это позволит оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также сократить одну пятую всех выбросов комбината, что существенно улучшит экологическую ситуацию в Нижнем Тагиле.

Кроме того, на участке выгрузки кокса из камер тушения проведена реконструкция аспирационной системы: установлен рукавной фильтр, обеспечивающий снижение выброса коксовой пыли. Для контроля состава циркулирующего охлаждающего газа УСТК введена современная автоматизированная газоаналитическая система, управляющая технологическими параметрами в режиме онлайн.

Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 175 млн. рублей.

ЕВРАЗ НТМК запатентовал новую технологию производства кокса с использованием модернизированной установки сухого тушения.

«Проект модернизации установки сухого тушения кокса очень важен для Нижнего Тагила, он сделает воздух в городе чище, ведь мы на 20 процентов снижаем выбросы комбината. Нам особенно приятно, что такое решение применяется в России впервые, и разработали его наши сотрудники», — рассказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов.

«Специалисты комбината нашли решение: теперь газ, который ранее при сжигании давал выбросы в атмосферу, после предварительного очищения поступает в газопровод и используется для технологических нужд предприятия», — добавил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Проект модернизации УСТК на ЕВРАЗ НТМК был включен в четырехстороннее Соглашение о взаимодействии между ЕВРАЗ НТМК, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором РФ и Администрацией Свердловской области.