На Кушвинском заводе запустили машину центробежной отливки особо крупных валков
Новая машина центробежной отливки особо крупных валков запущена в эксплуатацию на Кушвинском заводе прокатных валков в Свердловской области.
«Новая машина — уникальная разработка, запатентованная инженерами завода. Она предназначена для выпуска особо крупных валков массой до 40 тонн для прокатных станов флагманов отечественной металлургии — „Северсталь“, Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат», — отмечается в сообщении.
Кушвинский завод имеет полный цикл производства — от выплавки жидкого металла до выпуска готовых валков. В этом году на предприятии планируют выпустить 17 тысяч тонн основной продукции. Валки востребованы как в России, так и за рубежом. Более 30% валков, изготовленных в Кушве, идёт на экспорт.
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