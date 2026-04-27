На «ВИЗ-Стали» в Екатеринбурге завершили модернизацию реверсивного стана и ввели обновленное оборудование в промышленную эксплуатацию. Проект повысил устойчивость работы агрегата и снизил риск внеплановых остановок в периоды интенсивных нагрузок за счет устранения технологических ограничений и расширения автоматического контроля ключевых параметров.

Главным элементом модернизации стала система охлаждения, от которой зависит стабильная работа силовой электроники и приводов. Работы продолжались три года и выполнялись поэтапно. Предприятие обновило и расширило магистральные трубопроводы, улучшив их пропускную способность и циркуляцию воды. Параллельно доработали теплообменное оборудование: конструкцию усовершенствовали без изменения габаритов, увеличив количество проходов и внутренних трубок. Это повысило эффективность теплоотвода и позволило обойтись без сложной перестройки компоновки.

Отдельный акцент сделали на цифровой трансформации насосной станции. Теперь насосы в автоматическом режиме поддерживают и контролируют заданные параметры давления, расхода и температуры воды, быстрее реагируют на изменения нагрузки и снижают риск перегрева.

Перед запуском специалисты провели комплекс пусконаладочных работ с проверкой параметров охлаждения, точной настройкой автоматики и испытаниями под рабочей нагрузкой. Результаты подтвердили готовность модернизированного стана к стабильной работе в промышленном режиме.