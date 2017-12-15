Началось обновление поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена

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7 декабря на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена началась эксплуатация новых составов модели 81−760/761 «Ока», изготовленных ОАО «Метровагонмаш» в 2016 году.

В депо «Свиблово» составы передаются из депо «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии, где их заменяют составы ещё более новой модели 81-765/766/767 «Москва». В свою очередь, часть работавших на Калужско-Рижской линии составов модели 81−717.5/81−714.5 будет передана на Замоскворецкую, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую линии, на которых в ближайшее время ожидается открытие новых станций.

Калужско-Рижская линия стала 5-й (после Калининско-Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской), на которой появились составы «Ока».

Фото Terv с сайта nashtransport.ru