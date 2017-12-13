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Фотофакты

В Московском метро появился поезд «Дальний Восток»

  •  © Фото с сайта mosmetro.ru

В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена появился электропоезд «Дальневосточный экспресс»!

Теперь по дороге на работу пассажиры могут познакомиться с национальными, гастрономическими и туристическими традициями и особенностями Камчатского и Чукотского края, Магаданской области и Якутии, Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского края.

  •  © Фото с сайта nadv.ru

  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта mosmetro.ru
  •  © Фото с сайта nadv.ru

http://www.mosmetro.ru/press/news/2546/

Москва, метро, Таганско-Краснопресненская линия, электропоезд, 81-760/761
  • Максим Алпеев
    13.12.1710:03:10

    Такими темпами скоро все поезда кольцевой линии будут тематическими    

    #986450
    • Нет аватара KJA
      13.12.1710:14:16

      И слава богу, так как новая дефолтная ливрея для метро невероятно уродская.

      Отредактировано: KJA~10:14 13.12.17
      #986453
      • Комментарий удален
        • Комментарий удален
          • Комментарий удален
    • Великоросс Великоросс
      13.12.1710:22:47

      Симпатично конечно. Но тратить по 4 миллиона на наклейки (на каждый поезд) в условиях, когда работникам метро «режут» «премиальные» (минус от получки 10-15 тыс руб)…    

       http://forum.nashtranspor...=27545&st=500#entry889966 

      Отредактировано: Великоросс~10:26 13.12.17
      #986459
      • Нет аватара KJA
        13.12.1710:43:19

        Эти 4 миллиона погоды не сделают, а коли работникам не хватает на премии:

        — Потрясите топ-менеджеров.

        — Повысьте стоимость проезда.

        — Урежьте метробабушек.

        — Поработайте над эффективностью трат.

        #986477
        • Великоросс Великоросс
          13.12.1710:46:10

          — Повысьте стоимость проезда.

          Так он уже сейчас 55 руб за проезд.

          — Урежьте метробабушек.

          Кто это такие?    

          #986478
          • Нет аватара KJA
            13.12.1711:01:09

            Так он уже сейчас 55 руб за проезд.

            Почему вы не прочь приврать?)

            Проезд в метро по карте тройка 35 рублей.

            #986485
            • moskovskiy-310 moskovskiy-310
              13.12.1711:05:24

              я так понимаю,что за 55р в метро г. Москвы никто не ездит? ой ли…

              35 р платят «нищие» москвичи. а «богатая» провинция,которая заезжает в Москву на 1-2 дня по делам прекрасно платит 55…

              так что советую не бросаться такими словами,как «приврать»

              Отредактировано: moskovskiy-310~11:07 13.12.17
              #986491
              • Нет аватара KJA
                13.12.1711:21:37

                По вашему стоит хоть одному человеку заплатить за метро 110 рублей, так оно автоматически начинает стоить 110 рублей?

                #986500
                • moskovskiy-310 moskovskiy-310
                  13.12.1711:42:18

                  встречный вопрос,если хоть одному человеку стоит заплатить 35р,то оно автоматически начинает стоить 35р? речь была про то,чтобы вы следили за своим языком и своими руками(что пишите)…

                  если не в курсе,сколько стоит метро г. Москвы,подойдите к кассе и посмотрите. а то,что есть разные бонусы-это не отменяет стоимость разового проезда в метро 55р.

                  равно как и проезд в Моск.области. если на автобусе или троллейбусе проехать 60 раз,то проезд на 61 будет стоить рублей 20(условно). но это не отменяет того факта,что первая поездка стоит 46 рублей. и на всех объявлениях о тарифах написано СОРОК ШЕСТЬ рублей,а не 20р начиная с 61 поездки

                  #986504
                  • Нет аватара KJA
                    13.12.1712:05:38

                    Разовый проезд в мосметро по карте тройка 35 рублей.

                    Большинство пользователей мосметро платит за него не 55 рублей.

                    А средний платёж за проезд сильно ниже 55 рублей.

                    #986508
            • Комментарий удален
      • Human RS Human RS
        13.12.1715:01:53

        Как всегда у нас в стране развитие идет по принципу «два шага вперед, тут же один назад и дикий скандал впридачу».

        #986570
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1710:26:34

      скоро все поезда кольцевой линии будут тематическими

      А при чём тут Кольцевая линия, если новый тематический поезд начал ходить на Таганско-Краснопресненской линии, а потом может уйти на Калужско-Рижскую?

      #986462
      • Максим Алпеев
        13.12.1711:00:19

        Не увидел про Таганско-Краснопресненскую     Подумало, что по традиции на кольцо.

        #986484
        • A_SEVER A_SEVER
          13.12.1711:05:22

          Не увидел про Таганско-Краснопресненскую
          На модель состава тоже внимание не обратили? Бывает…    

          #986490
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    13.12.1710:21:15

    Дальний Восток? Он тоже 40 лет в пути?       

    •  © korzik.net

    #986457
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1710:34:36

      Он тоже 40 лет в пути?

      40 лет с момента начала эксплуатации в 2006 году отмечал фирменный поезд № ½ «Россия», который ходит от Москвы до Владивостока. А поезд метро ходит от станции «Котельники» до станции «Планерная», и посвящён разным регионам Дальнего Востока.

      P. S. Думаю, 40 лет «Ока» не проходит, тем более в тематической раскраске.    

      #986469
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        13.12.1710:51:09

        до станции «Планерная"

        Знаю такую. Стою я как-то на остановке «транспортное управление ВАЗа» и подходит рейсовый автобус. Маршрут «Тушино-Планерная». Я аж испужался куда меня занесло          

        #986479
        • A_SEVER A_SEVER
          13.12.1711:02:52

          Я аж испужался куда меня занесло
          А как тебе такой пассажирский поезд Ярославль-Рыбинск?
          •  © Фото из открытых источников

          Видел этой осенью в Рыбинске!    

          #986488
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    13.12.1712:05:26

    Когда закончатся регионы, предлагаю использовать страны!   

    #986507
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1712:16:42

      Когда закончатся регионы, предлагаю использовать страны!
      Тематические поезда создают для популяризации географии, истории и культуры России.

      #986512
  • Нет аватара semmggu
    13.12.1714:02:11

    Вчера мне попался уже)

    Отредактировано: semmggu~14:06 13.12.17
    #986549
  • Крым Наш
    13.12.1714:31:17

    Однако, красиво!

    #986560
  • Нет аватара Cinik
    13.12.1715:52:03

    Медведи в метро!!!

    #986585
  • Нет аватара ЭдуардЗ
    13.12.1716:22:37

    Тревожно садиться в такой поезд, если торопишься, а вдруг на Колыму пойдет без остановок.    

    #986589
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1717:02:33

      а вдруг на Колыму пойдет без остановок
      Садитесь в вагон с надписью «Сахалин» — туда пока нет ни моста, ни тоннеля!    

      #986606
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