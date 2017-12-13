В Московском метро появился поезд «Дальний Восток»
В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена появился электропоезд «Дальневосточный экспресс»!
Теперь по дороге на работу пассажиры могут познакомиться с национальными, гастрономическими и туристическими традициями и особенностями Камчатского и Чукотского края, Магаданской области и Якутии, Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского края.
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13.12.1711:05:22 На модель состава тоже внимание не обратили? Бывает…
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13.12.1711:02:52 А как тебе такой пассажирский поезд Ярославль-Рыбинск?
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13.12.1712:16:42 Тематические поезда создают для популяризации географии, истории и культуры России.
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13.12.1717:02:33 Садитесь в вагон с надписью «Сахалин» — туда пока нет ни моста, ни тоннеля!