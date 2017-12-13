В Московском метро появился поезд «Дальний Восток»

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В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена появился электропоезд «Дальневосточный экспресс»!

Теперь по дороге на работу пассажиры могут познакомиться с национальными, гастрономическими и туристическими традициями и особенностями Камчатского и Чукотского края, Магаданской области и Якутии, Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского края.





© Фото с сайта nadv.ru