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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Цех по производству говяжьего белка открыт в Ленинградской области

На Лужском заводе «Белкозин» состоялось открытие нового цеха по производству говяжьего белка. «Белкозин» — первый и единственный в России производитель говяжьего коллагенового белка. Его используют в производстве колбас и мясных полуфабрикатов.

Инвестиции в реконструкцию ООО «Белкозин» составили более 1 млрд рублей.

Лужский завод белковой колбасной оболочки был построен в 1972 году в рамках сотрудничества стран Совета экономической взаимопомощи при участии специалистов Чехословакии. Это единственное в России предприятие подобного профиля.

Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом. ООО «Белкозин» один из крупнейших экспортеров региона. Кроме отечественного рынка поставка колбасной оболочки осуществляется в 20 стран мира, в том числе в США, Францию, Чили, Бразилию, Аргентину, ЮАР, Казахстан, Армению.

Предприятие расположено на территории, площадь которой более 19 гектар. Завод — крупный инновационный промышленный комплекс, располагающий уникальными технологиями и оборудованием, обладающий большой производственной мощностью по выпуску колбасной оболочки — более 150, млн погонных метров в год диаметром от 17 до 120 мм. Здесь также изготавливается коллагеновая масса для производства изделий из белка и лекарственных средств кровоостанавливающего действия.

http://agroprom.lenobl.ru/news?id=42196

Ленинградская область, импортозамещение
  • Human RS Human RS
    15.12.1716:17:23

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    #987142
  • Нет аватара nabludatel71
    15.12.1717:22:21

    При всём уважении к производителям — любят они всё-таки свои экспортные успехи приукрашивать, мягко говоря. По базе ГТД их экспорт (без учёта ЕАЭС) — 300 тыс. долл. за текущий год. Маловато для «одного из крупнейших экспортеров региона». И стран всего несколько — в основном Бразилия. И товар называется «искусственная сосисочная оболочка» и классифицируется в группе изделий из пластмасс (39), а не изделий из кишок, пузырей и т. п. (05), где обычно учитываются натуральные оболочки. Конечно, там могут использоваться разные посредники и т. д., но всё же…

    #987164
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