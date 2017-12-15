Цех по производству говяжьего белка открыт в Ленинградской области

На Лужском заводе «Белкозин» состоялось открытие нового цеха по производству говяжьего белка. «Белкозин» — первый и единственный в России производитель говяжьего коллагенового белка. Его используют в производстве колбас и мясных полуфабрикатов.

Инвестиции в реконструкцию ООО «Белкозин» составили более 1 млрд рублей.

Лужский завод белковой колбасной оболочки был построен в 1972 году в рамках сотрудничества стран Совета экономической взаимопомощи при участии специалистов Чехословакии. Это единственное в России предприятие подобного профиля.

Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом. ООО «Белкозин» один из крупнейших экспортеров региона. Кроме отечественного рынка поставка колбасной оболочки осуществляется в 20 стран мира, в том числе в США, Францию, Чили, Бразилию, Аргентину, ЮАР, Казахстан, Армению.

Предприятие расположено на территории, площадь которой более 19 гектар. Завод — крупный инновационный промышленный комплекс, располагающий уникальными технологиями и оборудованием, обладающий большой производственной мощностью по выпуску колбасной оболочки — более 150, млн погонных метров в год диаметром от 17 до 120 мм. Здесь также изготавливается коллагеновая масса для производства изделий из белка и лекарственных средств кровоостанавливающего действия.