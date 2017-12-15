В Калининградской обасти спущено на воду рыбопромысловое судно

15 декабря, на межколхозной производственной базе (ЗАО «МПБ») (Калиниградская область) состоялся спуск на воду рыбоналивного судна «Капитан Лобанов». Это первый масштабный проект, реализованный в Светлом в постсоветские годы. При этом калининградские судостроители отмечают, что сравнимые по классу суда нигде в России не производятся.

«Меры, которые предпринимаются в рыбохозяйственной отрасли в том числе по поручению Президента, — квоты под киль, другие механизмы — достаточно серьезно активизировали интерес рыбаков к модернизации, строительству флота. Появились новые заказы и у наших судостроителей: на ПСЗ „Янтарь“, здесь в Светлом сами рыбаки занимаются глубокой модернизацией. Надеюсь, в ближайшее время мы перейдем к строительству нового судна. Очень приятно, что оно проектируется местной компанией. Вся эта работа заслуживает большого уважения и поддержки», — сказал один из местных чиновников.

Чиновник также сообщил о решении продлить программу развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года, делая акцент на обновлении флота: «По большому счету сейчас принимающие и перерабатывающие мощности по рыбе в общем и целом модернизированы, достаточно серьезно увеличены мощности. Теперь надо переходить к следующему этапу».

Глубокая модернизация судна велась на межколхозной производственной базе. Площадка для текущего ремонта и обслуживания флота рыболовецких колхозов действует несколько десятилетий. В настоящее время — с приходом инвестора и при государственной поддержке — здесь развивается инфраструктура для судостроения, предприятие перешло только лишь от текущего ремонта к модернизации флота.

«На рынке судоремонта база уже более 50 лет — ремонтирует рыболовные траулеры, делая их работоспособными. Сейчас мы взяли курс с текущего ремонта на модернизацию флота», — отметил директор ЗАО «МПБ» Александр Гаврилов.

Судостроительные работы проведены по заказу одного из лидеров рыбодобычи в Балтийском море — ООО «Морская фирма «Сталактит» (группа компаний «Марфиш». Инвестиции в проект на ноябрь 2017 года составили 115 миллионов рублей.

В соответствии с проектом, разработанным компанией ООО «Адомат», была произведена глубокая модернизации малого рыболовного траулера рефрижераторного типа: судно было разобрано до килевых секций, произведена полная перестройка корпуса с установкой рыбоналивных танков, полностью заменено промысловое, электротехническое оборудование, силовые установки, оборудование связи и навигации. Фактически судно построено заново, от стандартного МРТР его отличают большие энерговооруженность, мощность, грузовместимость.

«Мощность судна увеличена в два раза, грузоподъемность — в три раза, сохранность улова — раз в пять. Это совсем другое судно, которое вполне соответствует современным требованиям», — отметил представитель группы компаний «Марфиш» Николай Нечай.

Специалисты отмечают, что калининградские промысловики получили комфортный рыбоналивной траулер с высокими показателями эффективности, отвечающий всем требованиям Российского Морского Регистра Судоходства и экологической безопасности, способный доставлять на причал охлажденную рыбу.

Все инжиниринговые, проектные судостроительные работы выполнены местным компаниями.