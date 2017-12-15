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Судостроение и судоходство

В Калининградской обасти спущено на воду рыбопромысловое судно

15 декабря, на межколхозной производственной базе (ЗАО «МПБ») (Калиниградская область) состоялся спуск на воду рыбоналивного судна «Капитан Лобанов». Это первый масштабный проект, реализованный в Светлом в постсоветские годы. При этом калининградские судостроители отмечают, что сравнимые по классу суда нигде в России не производятся.

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«Меры, которые предпринимаются в рыбохозяйственной отрасли в том числе по поручению Президента, — квоты под киль, другие механизмы — достаточно серьезно активизировали интерес рыбаков к модернизации, строительству флота. Появились новые заказы и у наших судостроителей: на ПСЗ „Янтарь“, здесь в Светлом сами рыбаки занимаются глубокой модернизацией. Надеюсь, в ближайшее время мы перейдем к строительству нового судна. Очень приятно, что оно проектируется местной компанией. Вся эта работа заслуживает большого уважения и поддержки», — сказал один из местных чиновников.

  •  © gov39.ru

Чиновник также сообщил о решении продлить программу развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года, делая акцент на обновлении флота: «По большому счету сейчас принимающие и перерабатывающие мощности по рыбе в общем и целом модернизированы, достаточно серьезно увеличены мощности. Теперь надо переходить к следующему этапу».

  •  © gov39.ru

Глубокая модернизация судна велась на межколхозной производственной базе. Площадка для текущего ремонта и обслуживания флота рыболовецких колхозов действует несколько десятилетий. В настоящее время — с приходом инвестора и при государственной поддержке — здесь развивается инфраструктура для судостроения, предприятие перешло только лишь от текущего ремонта к модернизации флота.

«На рынке судоремонта база уже более 50 лет — ремонтирует рыболовные траулеры, делая их работоспособными. Сейчас мы взяли курс с текущего ремонта на модернизацию флота», — отметил директор ЗАО «МПБ» Александр Гаврилов.

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Судостроительные работы проведены по заказу одного из лидеров рыбодобычи в Балтийском море — ООО «Морская фирма «Сталактит» (группа компаний «Марфиш». Инвестиции в проект на ноябрь 2017 года составили 115 миллионов рублей.

В соответствии с проектом, разработанным компанией ООО «Адомат», была произведена глубокая модернизации малого рыболовного траулера рефрижераторного типа: судно было разобрано до килевых секций, произведена полная перестройка корпуса с установкой рыбоналивных танков, полностью заменено промысловое, электротехническое оборудование, силовые установки, оборудование связи и навигации. Фактически судно построено заново, от стандартного МРТР его отличают большие энерговооруженность, мощность, грузовместимость.

  •  © pp.userapi.com

«Мощность судна увеличена в два раза, грузоподъемность — в три раза, сохранность улова — раз в пять. Это совсем другое судно, которое вполне соответствует современным требованиям», — отметил представитель группы компаний «Марфиш» Николай Нечай.

Специалисты отмечают, что калининградские промысловики получили комфортный рыбоналивной траулер с высокими показателями эффективности, отвечающий всем требованиям Российского Морского Регистра Судоходства и экологической безопасности, способный доставлять на причал охлажденную рыбу.

Все инжиниринговые, проектные судостроительные работы выполнены местным компаниями.

https://gov39.ru/news/101/128052/

Калининградская область, Светлое, МПБ, рыболовное судно
  • Нет аватара alex_uns
    15.12.1719:17:13

    Хорошая новость. Предприятие наконец выбирается из перестроечной сточной ямы, где основным видом деятельности является сдача в аренду недвижимого имущества.

    В добрый путь, ребята!

       

    #987197
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    15.12.1719:20:32

    вчера было прекрасное выступление лжежурналиста на конференции того,кого тут нельзя называть. очень бы хотелось,чтобы все стороны сели за стол и разработали программы,которые реально наведут порядок в рыбной отрасли России.

    тогда и судов новых будет много и рыбы в наших магазинов по адекватной,я надеюсь,цене.

    каждой новости по строительству или закладке нового рыбопромысловика ура! ура! ура!

    #987200
    • A_SEVER A_SEVER
      15.12.1719:26:47

      каждой новости по строительству или закладке нового рыбопромысловика ура!
      На следующей неделе будет двойной повод для радости!    

      P. S. Интересный термин — «рыбоналивное судно», первый раз встречаю.

      Отредактировано: A_SEVER~19:28 15.12.17
      #987202
      • Нет аватара Aleks
        15.12.1719:45:25

        Не знаю на счет радости    …Все зависит как пройдет совещание у Дворковича 18 декабря. А на февраль намечена всероссийская конференция рыбаков.

        Там под исторический принцип распределения квот копают…Рыбный народ в тревоге и панике…

        Отредактировано: Aleks~19:48 15.12.17
        #987210
        • moskovskiy-310 moskovskiy-310
          15.12.1719:59:08

          при упоминании фамилии Дворкович понимаешь,что шансов у рыбаков минимум…

          #987213
    • Андрей Иванов Андрей Иванов
      15.12.1719:30:45

      По-моему,самое крутое выступление было!Если бы все руководители предприятий были такими как он — сегодняшний уровень жизни был бы достигнут еще 10 лет.Больше всего бесят вопросы о якобы отсутствии демократии и прочей абстрактной лабуде от раненых в голову из эха.

      #987204
    • Нет аватара Ветер
      15.12.1719:46:59

      то что выступил и пробрался на прессконференцию — молодец… но вот по тому вопросу что он поднял — тут разбираться надо, мне это напоминает просто нытье из-за потери квот одними по сравнению с другими… а вот то что он насчет цены на рыбу говорил — это вообще популизм чистой воды, а простые люди на это клюют очень хорошо…

      #987211
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        15.12.1720:01:10

        ну если Вы «сложный» человек,то разъясните простым и убогим     только место вашей регистрации «Солнечногорск» не даёт мне повода считать вас экспертом в этой отрасли…

        популизмом там,по-моему,немного другие люди занимались…а болтовнёй практически все. согласен с мнением выше,что это был самый яркий вопрос

        Отредактировано: moskovskiy-310~20:05 15.12.17
        #987214
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