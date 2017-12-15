«Олимпийская деревня Новогорск» открылась в подмосковных Химках

14 декабря состоялась церемония открытия первого в России спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск» в г. Химки Московской области.

Строительство с нуля олимпийской деревни в Новогорске — первого в России спортивно-образовательного кластера — завершилось за пять лет.

Флагманским проектом, который начал работать на базе Олимпийской деревни, стал Центр гимнастики Ирины Винер. Гимнастикой в нем будут заниматься 500 детей.

Центр гимнастики представляет собой комплекс, который состоит из жилых домов, спортивных залов, гостиниц, больниц и магазинов. Вся эта инфраструктура создана для того, чтобы начинающие спортсмены не тратили много времени на дорогу до спортивного зала, а могли тренироваться рядом с домом", — отмечается в сообщении.

«Когда была маленькая, я тренировалась в коридорах школы — которые мыли керосином!», — рассказала Ирина Александровна. — «И с самого детства была мечта, которая зрела, зрела, зрела — и, наконец, мне исполнилось 175 лет, и она осуществилась!»

В гимнастических залах в настоящее время уже занимаются более 500 детей разного возраста, самым юным гимнасткам всего три года. За качество подготовки отвечает профессиональный тренерский штаб, в который вошли олимпийские чемпионки, чемпионки России, Европы и мира. В центре проводят обучение и мастер- классы от именитых спортсменов.

Почти все жилые комплексы Олимпийской деревни Новогорск, среди которых — «Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой», «Академия бокса Александра Лебзяка», «Школа единоборств Федора Емельяненко», «Школа Трех Искусств Алексея Кортнева» готовы.

Сейчас достраиваются «Академия фехтования Ильгара Мамедова» и «Школа волейбола Любови Соколовой».

Ильгар Мамедов, главный тренер сборной команды России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион.

Академия фехтования Ильгара Мамедова начала строиться осенью 2016 г. Общая площадь Академии составит 2400 м2.

Академия будет иметь переменную этажность в 2-3 этажа. В основном зале для учебно-тренировочных занятий (43 на 18 метров, высота потолков 6 метров) будет располагаться 12 дорожек для фехтования. На третьем этаже проектируется тренажерный зал. На первом этаже Академии появятся вспомогательные помещения, вестибюль, тренерские. Также в здании будет предусмотрена спа-зона с сауной, бассейном и комнатой отдыха для спортсменов.

11 декабря российской волейболистке Любови Соколовой исполняется 40 лет. Она дважды выигрывала чемпионат мира, в её копилке также две золотые медали чемпионатов Европы. В 2000 и 2004 годах в составе сборной России она завоёвывала серебряные награды Олимпийских игр.