В столице открылся седьмой детский технопарк

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В столице до конца года будут работать 12 детских технопарков. Планируется, что учиться в них смогут более 35 тысяч школьников ежегодно.

Один из технопарков — «Наукоград» — открылся 15 декабря на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Площадь — 1,1 тысячи квадратных метров. Занятия рассчитаны на ребят старше 14 лет. Ожидается, что это будут ученики и студенты более 40 школ и колледжей Москвы. В год здесь ждут около двух тысяч учащихся.

Ключевая специализация — информационные технологии в проектировании и прототипировании.

Технопарк также планирует сотрудничать с Московским информационно-технологическим университетом — Московским архитектурно-строительным институтом и образовательным комплексом «Воробьевы горы».

Там заработают четыре лаборатории. В первой — «Архитектура и геоинформатика» — будут изучать и проектировать географические информационные системы. В ИТ-лаборатории — основы программирования. В лаборатории «Графический и промышленный дизайн» займутся основами дизайна и проектирования в формате 3D. В четвертой («Робототехника») познакомятся с основами робототехники. Занятия будут проходить ежедневно, без выходных, с 15:00 до 20:00. В каждой группе будет от 10 до 15 человек.

Кроме того, здесь можно будет посетить музей развития науки и техники, кафе-коворкинг и кинолекторий (на 60 мест).

Главные задачи детских технопарков

Площадками для детских технопарков становятся обычные технопарки, промышленные предприятия или вузы. Основных задач несколько:

формирование научно-технологических центров, в которых школьники могли бы развивать практические навыки в области высоких технологий, физики, математики и проектирования;

стимулирование интереса молодежи к сфере инноваций и высоких технологий;

вовлечение учащихся в научно-техническое творчество и поддержка талантливых подростков;

повышение престижа и популяризация инженерных профессий среди молодежи.

Кто проводит занятия? За эту часть отвечают специалисты индустриальных партнеров и преподаватели вузов. Специально для технопарков приобретают оборудование, которое делает процесс обучения еще интереснее.

Но главное — после обучения и защиты проектов ученики могут заключить с предприятиями-партнерами отложенные трудовые договоры. Это значит, что после колледжа или вуза молодого специалиста уже будет ждать рабочее место. Кроме того, технопарк — подходящее место для того, чтобы реализовать собственные творческие проекты.

Что делают в детских технопарках

Сейчас в Москве, кроме «Наукограда», работает шесть детских технопарков.

Детский технопарк в технопарке «Мосгормаш » открылся в мае 2016 года. Направления учебных программ — космонавтика, робототехника, геоинформатика. Его посетили около 3,5 тысячи человек. Отложенные трудовые договоры заключили 22 ученика.

Детский технопарк в технополисе «Москва » появился в сентябре прошлого года. Ученики изучают авиамоделирование, робототехнику, нанотехнологии, промышленный дизайн и информационные технологии (ИТ). Его посетили порядка тысячи человек, заключено семь отложенных трудовых договоров.

Детский технопарк «Байтик» в Троицке открылся в ноябре этого года. Здесь изучают ИТ, робототехнику, 3D-визуализацию и прикладной дизайн. Его посетили около 750 учеников.

Детский технопарк в Московском центре упаковки заработал 6 декабря. Направления программ — художественный дизайн / народное искусство, дизайн и конструирование упаковки, архитектурный дизайн, дизайн интерьера и ландшафтный дизайн.

9 декабря открыли детский технопарк в технопарке «Калибр ». Здесь будут изучать искусственную реальность (VR), 3D-моделирование, ИТ и Motion Сapture (метод анимации персонажей и объектов). А 10 декабря появился детский технопарк в технополисе «Сколково ». Направления программ — космонавтика, робототехника, геоинформатика, биотехнологии, нанотехнологии, авиамоделирование, когнитивные исследования, промдизайн, ИТ, VR/AR, энергетика и автомоделирование.

Где откроются новые детские технопарки

Еще пять детских технопарков планируется открыть в Москве в ближайшее время. Первый — 19 декабря в Российском государственном социальном университете. Здесь будут работать следующие направления: робототехника, ИТ, VR/AR и когнитивные исследования.

Предполагается, что 21 декабря начнет работу детский технопарк в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Здесь будут проводить занятия, на которых изучат нанотехнологии и композиционные материалы, робототехнику, 3D-технологии и космические летательные аппараты.

22 декабря запланировано открытие детского технопарка в Национальном исследовательском университете «МИЭТ». А 25 декабря такие технопарки должны появиться в Московском политехе и в АНО «Вектор технологий».

http://russiaindustrialpark.ru/news/v-stolice-otkrylsya-sedmoy-detskiy-tehnopark