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Фотофакты

Завершены основные строительные работы на стадионе «Екатеринбург-Арена»

  •  © e1.ru

Завершены основные строительные работы на Центральном стадионе в Екатеринбурге, сообщается на сайте компании-подрядчика строительства «Синара-Девелопмент».

Сообщается, что до конца текущего года на арене будет выполнено устройство системы визуальной коммуникации и систем безопасности спортивного объекта, а также отделка внутренних помещений.

Согласно плану, четыре постоянных павильона досмотра и два временных оборудуются турникетами, считывателями паспортов болельщика и билетов, датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопами, металлодетекторами, а также индивидуальными помещениями для досмотра. В единый центр управления стадионом будет выведено изображение с полутора тысяч видеокамер.

  •  © s8.hostingkartinok.com

«В основе художественного оформления визуальных коммуникаций спортивного объекта была заложена идея настроения Олимпиад 60-70-х годов и ярких побед советских спортсменов. Объединяющим элементом системы навигации и арт-объектов стали прямые линии, характерные для дизайна того времени. Каждый сектор „Екатеринбург-Арены“ имеет свой отличительный цвет. В реализации проекта навигационной системы участвуют около сорока специалистов», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в настоящее время компанией переданы документы для прохождения повторной экспертизы по итогам выполненных работ, после ее получения компания-подрядчик приступит к оформлению заключения о соответствии объекта, и таким образом госконтракт будет выполнен.

На арене в Екатеринбурге, которая сможет принимать 35 тысяч зрителей, запланировано четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Мексика — Швеция и Япония — Сенегал.

  •  © s8.hostingkartinok.com
  •  © s8.hostingkartinok.com
  •  © s8.hostingkartinok.com
  •  © s8.hostingkartinok.com
  •  © c1.staticflickr.com
  •  © c1.staticflickr.com
  •  © c1.staticflickr.com
  •  © c1.staticflickr.com

  •  © 1723.ru
  •  © e1.ru
  •  © e1.ru

фото: e1.ru, inburg.ru, vk.com/ambafrance.russie, instagram.com/viktor.klex, alley cat, alexandr-M (ssc)

https://www.sinara-development.ru/press-center/news/19873/

http://stadiums.at.ua/news/2017-12-15-34326

Екатеринбург, стадион, ЧМ2018
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    • luckystrike luckystrike
      18.12.1712:57:36

      Краснодар заслуживал ЧМ, но отбирать надо было не у Екатеринбурга, а у Саранска или Нижнего.

      #987833
    • Сера Бэб Сера Бэб
      19.12.1708:25:13

      Насколько мне известно, Краснодар был отвергнут именно из-за того, что находится в одной геоагломерации с Сочи. Это запрещено правилами ФИФА. В таком случае надо было выбирать между Краснодаром и Сочи. Понятно, что выбрали Сочи. Отдать право проведения Екатеринбург никак не мог. Этот вопрос находится вне компетенции ни стадиона ни руководства российского футбола.

      #988107
  • Нет аватара Clausson
    18.12.1713:07:09

    Отличный стадион. Браво работе архитекторов.

    Достойному городу — достойный стадион.

    #987839
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    18.12.1713:58:18

    Потрясающе. Истинный строительный изыск и гордость Екатеринбурга.

    #987853
    • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
      18.12.1716:20:11

      Вы что шутите? Самый неоднозначный и несуразный из всех, что строятся к ЧМ. Хотя когда всё лишнее уберут, будет чуть симпатичнее. Но всё равно. Нужно было строить новый и на новом месте. Хотя может кто-то с этого ещё и поимел выгоду, но точно не жители города.

      #987883
  • Нет аватара Bars
    18.12.1719:24:34

    По бокам трибуны временные. Халявщиков я не увидел, в виду того, что этот стадион был не так давно реконструирован, и реконструирован на деньги Синары, от нового строительства отказались в виду непонятной загруженности объекта в дальнейшем, поэтому решили расширить старый-реконструированный стадион до международных стандартов. Теперь лишить не лишить. Одного стадиона мало, нужна инфраструктура, логистика (аэропорты, вокзалы), проживание, тренировочные базы, размещение болельщиков, питание и т. д. Заметьте, не простого уровня, а международного, вот тут и берут верх те, у кого всё это есть, или под это дело денег надают для дальнейшего развития территорий. Видать Краснодар оказался в середине.

    #987933
    • Евгений Шупенич Евгений Шупенич
      18.12.1722:33:06

      у кого кого, а у Краснодара футбольная инфраструктура одна из лучших, если не лучшая в России! Краснодарский край представлен Сочи, другие тоже хотят увидеть футбол и развить инфраструктуру. Краснодар и без ЧМ справиться Главное у нашего Калининграда не отобрали))) а стадион у ЕКБ отличный и грамотно придумали временные трибуны, а вот у нас уже голову ломают что с ним делать после ЧМ?

      #988019
  • Джон Джонович Джон Джонович
    18.12.1723:28:24

    Неофициальное название «Клозет-Арена»

    #988049
  • Нет аватара se
    19.12.1709:06:34

    А что с парковками?

    #988124
  • Andzej O'KamRupi
    19.12.1718:24:12

    Очень умнО и ответственно спроектированный стадион. И все требования ФИФА выполняет и после не будет простаивать пустым. Старый фасад сохранен, новый иновационный. Отличный стадион!

    #988382
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