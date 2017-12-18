Завершены основные строительные работы на стадионе «Екатеринбург-Арена»

Завершены основные строительные работы на Центральном стадионе в Екатеринбурге, сообщается на сайте компании-подрядчика строительства «Синара-Девелопмент».

Сообщается, что до конца текущего года на арене будет выполнено устройство системы визуальной коммуникации и систем безопасности спортивного объекта, а также отделка внутренних помещений.

Согласно плану, четыре постоянных павильона досмотра и два временных оборудуются турникетами, считывателями паспортов болельщика и билетов, датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопами, металлодетекторами, а также индивидуальными помещениями для досмотра. В единый центр управления стадионом будет выведено изображение с полутора тысяч видеокамер.

«В основе художественного оформления визуальных коммуникаций спортивного объекта была заложена идея настроения Олимпиад 60-70-х годов и ярких побед советских спортсменов. Объединяющим элементом системы навигации и арт-объектов стали прямые линии, характерные для дизайна того времени. Каждый сектор „Екатеринбург-Арены“ имеет свой отличительный цвет. В реализации проекта навигационной системы участвуют около сорока специалистов», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в настоящее время компанией переданы документы для прохождения повторной экспертизы по итогам выполненных работ, после ее получения компания-подрядчик приступит к оформлению заключения о соответствии объекта, и таким образом госконтракт будет выполнен.

На арене в Екатеринбурге, которая сможет принимать 35 тысяч зрителей, запланировано четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Мексика — Швеция и Япония — Сенегал.

фото: e1.ru, inburg.ru, vk.com/ambafrance.russie, instagram.com/viktor.klex, alley cat, alexandr-M (ssc)

https://www.sinara-development.ru/press-center/news/19873/