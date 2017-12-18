Завершены основные строительные работы на стадионе «Екатеринбург-Арена»
Завершены основные строительные работы на Центральном стадионе в Екатеринбурге, сообщается на сайте компании-подрядчика строительства «Синара-Девелопмент».
Сообщается, что до конца текущего года на арене будет выполнено устройство системы визуальной коммуникации и систем безопасности спортивного объекта, а также отделка внутренних помещений.
Согласно плану, четыре постоянных павильона досмотра и два временных оборудуются турникетами, считывателями паспортов болельщика и билетов, датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопами, металлодетекторами, а также индивидуальными помещениями для досмотра. В единый центр управления стадионом будет выведено изображение с полутора тысяч видеокамер.
«В основе художественного оформления визуальных коммуникаций спортивного объекта была заложена идея настроения Олимпиад 60-70-х годов и ярких побед советских спортсменов. Объединяющим элементом системы навигации и арт-объектов стали прямые линии, характерные для дизайна того времени. Каждый сектор „Екатеринбург-Арены“ имеет свой отличительный цвет. В реализации проекта навигационной системы участвуют около сорока специалистов», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в настоящее время компанией переданы документы для прохождения повторной экспертизы по итогам выполненных работ, после ее получения компания-подрядчик приступит к оформлению заключения о соответствии объекта, и таким образом госконтракт будет выполнен.
На арене в Екатеринбурге, которая сможет принимать 35 тысяч зрителей, запланировано четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Мексика — Швеция и Япония — Сенегал.
фото: e1.ru, inburg.ru, vk.com/ambafrance.russie, instagram.com/viktor.klex, alley cat, alexandr-M (ssc)
https://www.sinara-development.ru/press-center/news/19873/
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