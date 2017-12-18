Более 20 походов и экспедиций совершили гидрографические суда ВМФ России в 2017 году
Более 20 гидрографических походов и экспедиций в 2017 году совершили гидрографические суда Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии с целью проведения комплексных гидрографических исследований различных акваторий морской и океанской зоны для корректуры морских навигационных карт. Эти задачи выполняли гидрографические суда и катера гидрографической службы Военно-Морского Флота.
Планируется, что в 2018 году эта работа будет продолжена. Эффективность гидрографических исследований будет возрастать за счет приема в состав Гидрографической службы ВМФ в 2018 — 2018гг гидрографических судов и больших гидрографических катеров новых поколений, оснащенных современным оборудованием.
В настоящее время коллекция морских навигационных карт Управления навигации и океанографии Минобороны РФ насчитывает более 8000 тысяч экземпляров.
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