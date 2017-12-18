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Армия и Флот

Более 20 походов и экспедиций совершили гидрографические суда ВМФ России в 2017 году

Более 20 гидрографических походов и экспедиций в 2017 году совершили гидрографические суда Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии с целью проведения комплексных гидрографических исследований различных акваторий морской и океанской зоны для корректуры морских навигационных карт. Эти задачи выполняли гидрографические суда и катера гидрографической службы Военно-Морского Флота.

Планируется, что в 2018 году эта работа будет продолжена. Эффективность гидрографических исследований будет возрастать за счет приема в состав Гидрографической службы ВМФ в 2018 — 2018гг гидрографических судов и больших гидрографических катеров новых поколений, оснащенных современным оборудованием.

В настоящее время коллекция морских навигационных карт Управления навигации и океанографии Минобороны РФ насчитывает более 8000 тысяч экземпляров.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12155320@egNews

ВМФ, статистика
  • Нет аватара domnich
    18.12.1716:18:23

    Новость позитивная, и относится она к Управлению навигации и океанографии (УНИО) МО РФ.

    Однако фото не соответствует новости, поскольку океанографическое исследовательское судно «Янтарь» относится к Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ.

    #987882
  • Нет аватара силаон
    18.12.1720:42:11

    У Управления навигации и океанографии Минобороны РФ нет самой древней навигационной карты мира. В «Доме книги» в Екатеринбурге купил книгу «Секретная карта древних ариев», в которой представлена расшифровка карты, которую составили гипербореи много тысяч лет назад. Эта карта сохранилась до наших дней как карта Созвездий. Каждый из семи десятков рисунков Созвездий является картой участка Земли, в том числе два десятка рисунков относятся к территории России. На этих рисунках с тайными надписями оказались изображены материки, за исключением Антарктиды, крупнейшие острова, в том числе легендарная Гиперборея с вселенской горой Мера, важнейшие моря, проливы, заливы, океанские течения, реки, озёра, фарватеры, важнейшие водные пути с указаниями дней плавания, месторождения полезных ископаемых, ледовые поля, … Оказывается, величайший мореплаватель-гиперборей Велес (Волос) открыл течение Гольфстрим и используя это течение он на ладье стал перевозить из С. Америки на острова в Атлантике и в Европу жеребцов, бычков и тёлок. За это Велеса прозвали скотьим богом, стали ставить ему памятники на берегах морей, рек, озёр, в честь его стали называть поселения.

    Сравнивая древнюю карту мира, составленную гипербореями, с современной картой Земли, можно увидеть произошедшие изменения.

    Отредактировано: силаон~20:52 18.12.17
    #987964
    • von_gobelen von_gobelen
      18.12.1722:16:11

      Где по этой книге находится Гиперборея?

      #988011
      • Нет аватара силаон
        19.12.1708:36:58

        На древней карте Гиперборея — остров Западный Шпицберген, а вселенская гора Мера — пирамидальная вершина горы Пирамиды. В интернете много фоток с видами скалистых берегов Ис-фьорда и соседних с ним фьордов. На них можно увидеть сохранившиеся огромные барельефы, надписи, рисунок солнца и другие знаки, символы.

        Гипербореи изобразили на своей карте, состоящей из рисунков: водный путь из Белого моря в Чёрное море (по Волге), Кольский полуостров, Скандинавский полуостров, острова (Врангеля, Котельный, Новая Земля, Северная Земля, Большой Соловецкий и др.), озеро Байкал, Каспийское море, Чёрное море, Болотийское море, реки (Волга, Амур, Енисей и др.),…

        Если современная цивилизация смогла только Апеннины представить и изобразить в виде «сапога», то гипербореи показали своё превосходство над нами в предметно-образном мышлении, в знании астрономии, умении пользоваться самодельными компасами, составлять карты, рисовать, …

        На одном из рисунков изображён летящий голубь с веткой в клюве (рисунок Созвездие Голубь). Его скопировал Пикассо и он стал назваться Голубем Мира. Оказалось, что это карта острова сокровищ, на котором, кроме изобилия пищи, воды и растительности, находятся месторождения золота.

        На самой древней карте мира изображены в виде рисунков проливы — Гибралтарский, Берингов и пролив между Средиземным и Красным морями. Пролива Босфор нет. Он тогда ещё не образовался.

        Отредактировано: силаон~11:56 19.12.17
        #988112
  • von_gobelen von_gobelen
    18.12.1722:15:11

    Самая секретная служба, стоящая на страже защиты государственных интересов.

    #988010
    • A_SEVER A_SEVER
      18.12.1722:33:30

      Самая секретная служба
      Не путайте гидрографов и «океанографов» ГУГИ — это разные конторы.    

      #988020
      • von_gobelen von_gobelen
        18.12.1722:41:52

        Гидрографы занимаются составлением карт, так?

        #988026
        • A_SEVER A_SEVER
          18.12.1722:49:19

          Основные задачи службы:

          — проведение океанографических, гидрографических и морских геофизических работ в океанах и морях в интересах обороны страны;

          — работы по созданию навигационных морских, геофизических и других специальных карт (в том числе электронных), руководств и пособий для плавания в Мировом океане;

          — снабжение ВМФ морскими средствами навигации и океанографии;

          — поддержанием технической готовности морских средств навигации на кораблях постоянной готовности;

          — содержание и развитие системы навигационного оборудования на побережье и в морских водах, находящихся под юрисдикцией России (за исключением трасс Северного морского пути);

          — руководство непосредственно подчиненными воинскими частями и организациями;

          — участие России в деятельности Международной гидрографической организации и Международной ассоциации маячных служб, взаимодействие и сотрудничество с другими международными и региональными мореведческими организациями.

          #988029
          • von_gobelen von_gobelen
            18.12.1723:08:31

            Спасибо за развёрнутый ответ.   

            ГУГИ — это, как ГУСП, говорят, что есть, но чем занимаются на самом деле знают только те, кто с ними работает.

            #988039
        • Нет аватара domnich
          18.12.1723:08:16

          Гидрографы - несколько упрощенное для краткости название специалистов УНИО — Гидрографической службы ВМФ. В сфере их деятельности:

          — собственно гидрография (промер морской и прибрежный)

          — гидрология (изучение распределения по глубинам температуры, плотности и солености воды)

          — топография и геодезия (картографирование прибрежной полосы суши)

          — гидрометеорология

          — геофизика (изучение гравитационного и магнитного поля Земли)

          — лоцмейстерские работы (обслуживание береговых и плавучих средств навигационного оборудования)

          — обеспечение сил флота (например, высадки десанта)

          Отредактировано: domnich~23:12 18.12.17
          #988038
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