«Вертолеты России» в рамках контракта с ГТЛК передали партию из трех санитарных вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал партию из трех новых вертолетов в медицинском исполнении для авиакомпании «СКОЛ». Вертолеты, произведенные на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода и Казанского вертолетного завода, будут использоваться в Ханты-Мансийском автономном округе и ряде других регионов. «Сложные географические условия многих регионов затрудняют своевременное оказание экстренной медицинской помощи. Эту задачу помогает реализовать вертолетная техника. Мы постоянно анализируем потребности наших эксплуатантов и стремимся обеспечить их самой современной авиатехникой, адаптированной для выполнения разного рода задач», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса. Поставляемые в рамках данного контракта многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Установленные на них медицинские модули с широким набором специализированного оборудования дают возможность размещения до 2-х пациентов и осуществления оперативной доставки в центры оказания помощи в сопровождении медицинского персонала.Медицинские модули оснащены носилками с регулируемым положением спинки, вакуумным матрасом, приборами и оборудованием первой медицинской помощи. Наличие системы подачи кислорода, встроенной системы электроснабжения, а также реанимационного медицинского оборудования позволяет провести неотложные процедуры для реанимации пациентов. Общее время монтажа-демонтажа модуля на вертолет не превышает 15 минут, что обеспечивает гибкое варьирование состава оборудования вертолета в зависимости от потребностей заказчика.