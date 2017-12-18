Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вышло в дальний поход

15 декабря океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» вышло из города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках 2-й международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

В связи с таким событием состоялся торжественный митинг, в котором принял участие начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский. Он от имени главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва пожелал экипажу с честью справиться с поставленной задачей и приумножить традиции гидрографической службы, которая в этом году отметила свое 190-летие.

Экипажу судна и участникам экспедиции поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.

Отмечая вклад военных гидрографов в работу по освоению и исследованию Мирового океана, Андрей Воложинский напомнил, что ОИС «Адмирал Владимирский» уже совершил две исторические экспедиции за последние несколько лет, — кругосветную и антарктическую.

По итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду.

В целом, в уходящем году гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана.

Планом похода предусмотрены деловые заходы в ряд иностранных портов. В частности, «Адмирал Владимирский» посетит сицилийский порт Мессина (Италия), где спланированы памятные мероприятия в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов отряда кораблей Российского флота под командованием адмирала В.И.Литвинова, совершенного при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города (8 января 1908 года материковая часть Италии, остров Сицилия подверглись ударам землетрясения силой 7,5 баллов по шкале Рихтера и вызванного им цунами, число погибших превысило 100 000 человек).

от 15.12.2017

По сообщению пресс-службы Западного военного округагода после последнего дальнего похода в Аденский залив судно в течение трех месяцев находилось на верфях Кронштадтского морского завода для восстановления технической готовности и выполнения работ, связанных с новой экспедицией.

Специалисты проверили и отремонтировали узлы, агрегаты и оборудование судна, включая главный двигатель. Для изучения Индийского океана на корабле установили гравиметрический комплекс «Попугай» отечественного производства, новый гидрологический зонд ОЛД-1 и модернизированный промерный эхолот НЭЛ-1000М.

Маршрут ОИС пройдет сначала по Балтийскому и Северному морям. Далее через пролив Ла-Манш «Адмирал Владимирский» выйдет в Атлантический океан. Затем балтийцы возьмут курс на Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море и в Индийский океан. Далее их ждет остров Маврикий.

В Индийском океане экипаж судна обследует вновь обнаруженные отличительные глубины и навигационные опасности, составит характеристики районов и сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода. А также проведет комплексные океанографические исследования в рамках участия океанографических судов и экспедиционных подразделений ГС ВМФ во 2-й Международной экспедиции в Индийском океане.

Проходя весь этот путь, экипажу предстоит пересечь «пиратоопасный район» в Аденском заливе. Для охраны океанографического исследовательского судна и безопасности его экипажа на борту корабля находится подразделение морской пехоты.

Военнослужащие имеют специальную подготовку и обучены всем необходимым действиям по борьбе с пиратами. Кроме того, «Адмирал Владимирский» способен обеспечить охрану и другим кораблям, в том числе и иностранных государств, что неоднократно было подтверждено в предыдущих экспедициях. За время похода судном будет пройдено более 34 тыс. морских миль и совершено 4 деловых визита в ряд иностранных портов.

По маршруту перехода также запланировано проведение комплексных океанографических исследований, сбор сведений для корректуры морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания, проверка работы радионавигационных систем.

В состав экспедиции помимо военных гидрографов входят и гражданские специалисты. На борту ОИС «Адмирал Владимирский» будут работать представители и научные работники Российского государственного гидрометеорологического университета, гидрометеорологической службы Вооруженных Сил и другие.