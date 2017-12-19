Линия производства лецитина открыта в Оренбургской области

В Сорочинске состоялась церемония открытия новой линии маслоэкстракционного завода группы компаний «НМЖК» по производству подсолнечного лецитина — продукта переработки масла, применяемого в косметологии, пищевой промышленности, медицине. Линия установлена в подготовительно-прессовом цехе.

Запуск нового производства позволит производить до 1,4 тыс. тонн подсолнечного лецитина в год. ГК «НМЖК» уже имеет договоренности с европейскими потребителями об экспортных поставках.

Также на предприятии реализован проект по увеличению производительности переработки маслосемян с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. тонн в сутки.

Инвестиции в эти два проекта составили 334 млн рублей.

Сорочинский маслоэкстракционный завод — предприятие группы компаний «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК), открытие завода состоялось в сентябре 2015 года.

Лецитины — жироподобные вещества, получаемые из растительных масел. Лецитин используется в пищевой промышленности как натуральный эмульгатор, а также при производстве шоколада, кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий. Кроме того, лецитин применяется в косметической промышленности, а также в медицине, являясь действующим веществом препаратов, способствующих предупреждению заболеваний печени. Подсолнечный лецитин также, в отличие от своего соевого аналога, в существенно меньшей степени вызывает аллергические реакции и по определению не содержит ГМО.

Сорочинский маслоэкстракционный завод — безотходное предприятие с полным циклом переработки семян подсолнечника. Котельное оборудование работает на отходах производства — лузге, излишки лузги подсолнечника гранулируются и реализуются. Завод представляет собой высокотехнологичное автоматизированное производство с применением сберегающих технологий. Мощности завода позволяют перерабатывать до 400 тыс. тонн маслосемян в год. Основная продукция завода — подсолнечное масло — используется на перерабатывающих комбинатах холдинга для производства майонезов, соусов и другой масложировой продукции.