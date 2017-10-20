На ССЗ «Вымпел» заложена 2-я «Комета 120М»
Сегодня в Рыбинске на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в рабочем порядке заложено 2-е судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Морское СПК нового поколения было разработано ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород).
Серия:
Заводской № 02701 — заложено
Заводской № 02702 — заложено 19.12.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение: 73 т.
Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.
Максимальная скорость хода: 35 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Пассажировместимость: 120 человек
Экипаж: 5 человек
Мореходность:
в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов
в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов
Начало серийного строительства на ССЗ «Вымпел» морских СПК нового поколения завершило насыщенную производственную программу 2017 года (в течение года «Вымпел» заложил или спустил на воду 16 судов и катеров) и стало значимой вехой в истории завода, который ранее не занимался строительством скоростных пассажирских судов.
Фото с сайта vympel-rybinsk.ru
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