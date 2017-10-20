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Судостроение и судоходство

На ССЗ «Вымпел» заложена 2-я «Комета 120М»

  •  © Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

Сегодня в Рыбинске на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в рабочем порядке заложено 2-е судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Морское СПК нового поколения было разработано ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород).

Серия:

Заводской № 02701 — заложено 23.08.2013 — спущено 20.10.2017

Заводской № 02702 — заложено 19.12.2017

  •  © Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 73 т.

Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.

Максимальная скорость хода: 35 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Пассажировместимость: 120 человек

Экипаж: 5 человек

Мореходность:

в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов

в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов

Начало серийного строительства на ССЗ «Вымпел» морских СПК нового поколения завершило насыщенную производственную программу 2017 года (в течение года «Вымпел» заложил или спустил на воду 16 судов и катеров) и стало значимой вехой в истории завода, который ранее не занимался строительством скоростных пассажирских судов.

  •  © Фото с сайта vympel-rybinsk.ru

Фото с сайта vympel-rybinsk.ru


ССЗ Вымпел, СПК, 23160, Рыбинск, Ярославская область
  • A_SEVER A_SEVER
    19.12.1712:30:21

    Промежуточный итог:

    морское СПК «Комета 120М» — 2 в постройке

    речное СПК «Валдай 45Р» — 1 на испытаниях + 1 в постройке

    #988220
    • Нет аватара Guard
      19.12.1714:10:32

      Промежуточный итог:

      морское СПК «Комета 120М» — 2 в постройке

      речное СПК «Валдай 45Р» — 1 на испытаниях + 1 в постройке

      «Циклон». В этом списке должен появиться хотя бы один «Циклон».

         

      #988272
  • Стас Осин Стас Осин
    19.12.1715:27:22

    С удовольствием бы прокатился на таком, освежить память далекого 1988 )

    #988294
    • A_SEVER A_SEVER
      19.12.1716:59:25

      С удовольствием бы прокатился на таком
      Для этого придётся приехать в Крым!    

      #988345
  • Нет аватара Талабас
    19.12.1715:39:36

    Просто так иностранные слова на бортах не появляются. Запад почти все стоящие предприятия скупил.

    #988304
    • A_SEVER A_SEVER
      19.12.1715:47:08

      Запад почти все стоящие предприятия скупил
      Назовите хоть один российский судостроительный завод или КБ, которое купил Запад.    

      Мы вот парочку западных ССЗ купили, но это совсем другая история.

      #988305
      • Нет аватара абрамыч
        19.12.1717:06:39

        В Хельсинки ССЗ принадлежит России.

        #988348
        • A_SEVER A_SEVER
          19.12.1717:10:05

          В Хельсинки ССЗ принадлежит России
          А в Гамбурге российской «Пелле», но я спрашивал о другом.    

          #988352
    • A_SEVER A_SEVER
      19.12.1715:50:21

      Просто так иностранные слова на бортах не появляются.
      Это верно подмечено!    

      2 теплохода проекта А145Е отправлены в ОАЭ:

      •  © Фото из открытых источников

      #988307
    • Bdd Bdd
      19.12.1717:32:11

      а какие тут иностранные слова?

      #988358
    • Нет аватара gritsevsky
      19.12.1718:23:56

      Просто так иностранные слова на бортах не появляются. Запад почти все стоящие предприятия скупил.

      Такие смелые заявления надо бы как-то аргументировать. Если подростки на вашем заборе напишут fack ju то это еще не значит что они вашу дачу купили    

      #988380
  • Katamaran Katamaran
    19.12.1716:44:53

    немало они уже построили перед тем, как заложить

    #988335
    • A_SEVER A_SEVER
      19.12.1716:50:02

      немало они уже построили
      Это стапель-кондуктор для «Кометы», в похожем собирают «Мангустов»:
      •  © Фото автора (A_SEVER)

      #988337
  • Сергей Казаков
    19.12.1717:34:28

    Новость просто отличная! «Ракеты», «Метеоры» — ностальжи…

    Но вот подача…

    В русском языке есть отличное слово «второе». Зачем его заменять символами «2-е»? Экономить три символа на текст в пару килобайт?

    На мой взгляд — неуважение к читателю, ктороый должен решать «микроребусы» вместо чтения. «2-е» — это «двое»? или «двойное»? или «второе»? или «две»?

    Хотя конечно не дотягивает до «шедевров» типа «2-ое» (это «двое» по замыслу автора, а не «второе») или «1-ин».

    Отредактировано: Сергей Казаков~17:35 19.12.17
    #988360
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