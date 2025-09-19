MAX
На СЗ «Вымпел» спущен на воду ракетный катер «Стрелок» проекта 12418

На судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область) спущен на воду ракетный катер «Стрелок» проекта 12418.

Первый катер «Ступинец» с заводским номером 01301 по этому контракту был спущен на воду для Каспийской флотилии 29 июля 2024 года и в сентябре 2025 г. был отправлен на Каспий для прохождения испытаний.

Катер предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота.

Технические характеристики

Водоизмещение: около 580 т
Длина: около 56,9 м
Ширина: около 10,2 м
Скорость: около 29 узлов
Дальность плавания: 2900 миль
Автономность: 10 суток

Главная энергетическая установка

дизель-редукторных агрегата М521 2 шт.

Вооружение

Ударное ракетное: 1 х «Уран», 8 ракет
Артиллерийское: 1 х АУ АК-176М2 х АУ АК-630М
ПЗРК: 12 х типа «Игла»
Средства противодействия: 1 х МП-405 -1Э
Радиотехническое: 1 х «Минерал-МЭ"1 х Позитив-МЭ1"1 х МР-123-02

Источник: paluba.media

