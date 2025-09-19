На СЗ «Вымпел» спущен на воду ракетный катер «Стрелок» проекта 12418
На судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область) спущен на воду ракетный катер «Стрелок» проекта 12418.
Первый катер «Ступинец» с заводским номером 01301 по этому контракту был спущен на воду для Каспийской флотилии 29 июля 2024 года и в сентябре 2025 г. был отправлен на Каспий для прохождения испытаний.
Катер предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота.
Технические характеристики
|Водоизмещение:
|около 580 т
|Длина:
|около 56,9 м
|Ширина:
|около 10,2 м
|Скорость:
|около 29 узлов
|Дальность плавания:
|2900 миль
|Автономность:
|10 суток
Главная энергетическая установка
|дизель-редукторных агрегата М521
|2 шт.
Вооружение
|Ударное ракетное:
|1 х «Уран», 8 ракет
|Артиллерийское:
|1 х АУ АК-176М2 х АУ АК-630М
|ПЗРК:
|12 х типа «Игла»
|Средства противодействия:
|1 х МП-405 -1Э
|Радиотехническое:
|1 х «Минерал-МЭ"1 х Позитив-МЭ1"1 х МР-123-02
