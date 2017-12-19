Россия наращивает экспорт лазеров

В последние годы Россия планомерно увеличивает экспорт лазеров: согласно данным ФТС России, если в 2013 г. поставки равнялись 55 млн долл., то в 2016 г. достигли 129 млн долл., за 10 месяцев 2017 г. экспорт составил 105 млн долл. (исключая крупную поставку в Алжир, связанную с ВПК). Одновременно экспорт частей и комплектующих лазеров (включая небольшие объемы другой спецоптики) вырос с 26 млн долл. в 2013 г. до 105 млн долл. в 2016 г. и 123 млн долл. за 10 месяцев 2017 г.

В мировом рейтинге экспортеров лазеров Россия вышла на 6-е место, уступая только Германии (1,44 млрд долл. в 2016 г.), США (1,17 млрд), Китаю (0,47 млрд), Великобритании (0,35 млрд) и Японии (0,23 млрд долл.). Номинально сопоставимые с Россией или даже большие объемы имеют Гонконг и Сингапур, однако у них идет «накрутка» за счет реэкспорта.

Основными направлениями экспорта лазеров и их комплектующих из России являются Германия и Китай, в меньшей степени США, Индия, Республика Корея, Белоруссия и другие страны.

Экспорт в Германию за 10 месяцев 2017 г. составил 107 млн долл. против 79 млн долл. за весь 2016 г. В импорте Германии Россия занимает примерно 15%, уступая только США.

Экспорт в Китай за 10 месяцев 2017 г. составил 89 млн долл., что соответствует уровню прошлого года. В импорте Китая Россия занимает 5-е место после Германии, США, Таиланда и Японии с долей примерно 7%.

Главным экспортером выступает НТО «ИРЭ-Полюс» (г. Фрязино, Московская область), входящее в международную группу «IPG Photonics». Как сообщает сама компания, она «является основателем и одной из базовых компаний научно-технической Группы «IPG Photonics Corporation» с производствами и научными центрами в России, Германии, США, Италии, а также 14 представительствами в разных странах мира. Каждый четвертый лазер в мире выпускается Группой «IPG Photonics Corporation»."

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и ITC Trade Map.