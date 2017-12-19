От продажи зерна к его глубокой переработке. Новые заводы.

Рекордный урожай зерновых культур в стране обострил проблему реализации собранного урожая.

Внутренний рынок полностью насыщен. Рост экспорта более чем в 150 стран мира быстро растёт. Пока это решает зерновую проблему. Но оптовые цены на зерно уже начали падать в регионах страны.

Принципиальное решение неожиданно возникшей зерновой проблемы многим экспертам видится в уходе от реализации зерна в натуральном виде (как сырьё) и переходе к его глубокой переработке.

Кроме того, важной задачей является ликвидация импортной зависимости от продуктов переработки зерна с высокой добавленной стоимостью.

Было.

За период с 2010 по 2015 гг. импорт аминокислот в Россию вырос в 2,2 раза. Столь резкий рост связан с увеличением спроса на кормовые аминокислоты на фоне интенсивного развития животноводства в последние годы. Объёмы импорта глюкозы и клейковины также имеют тенденцию к росту. За 2010-2015 гг. наблюдался их рост на 28% и 2,3 раза соответственно на фоне развития обрабатывающих производств в стране. Потребность российских производителей только в кормовом лизине в 2016 году по данным Министерства сельского хозяйства России составляла 300 тыс. тонн. И основная доля потребляемого в стране лизина до последнего времени приходилось на китайских производителей.

До 2013 года в России большинство заводов перерабатывали зерно кукурузы. Переработкой пшеницы, доля которой в структуре производства зерна составляет более 60%, занимался в стране глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский», расположенный в Тульской области, и ряд более мелких производств.

Стало.

В 2013 году лёд тронулся. Российско-голландский «Коудайс МКорма» запускает в Лакинске Владимирской области производственный комплекс по выпуску престартерных кормов мощностью 30 тыс. т готового продукта в год, инвестиционные вливания в который составили 318 млн руб.

С 2015 года в стране начали открываться новые заводы по глубокой переработке пшеницы, причём сразу по два в год:

— в Белгородской области открывается «Завод премиксов № 1» мощностью 57 тыс. тонн лизин-сульфата в год.

— в Калужской области запущена первая очередь комплекса глубокой переработки пшеницы «Биотехнологический комплекс — Росва» мощностью переработки до 300 тыс. тонн пшеницы в год. На комплексе начали производить производить продукты глубокой переработки зерна — клейковину, крахмал, кормовую добавку, глюкозно-фруктозный сироп, моногидрат глюкозы и сорбитол.

В 2016 году в России также открываются 2 завода:

— в Липецкой области — завод «МЕГАМИКС» с проектной мощностью 150 тыс. тонн премиксов в год (реально вышли пока на 70 тыс. тонн в год),

— во Владимирской области компания «Коудайс МКорма» запустила второй премиксный завод, увеличив свои производственные мощности до 120 тыс. тонн премиксов в год.

1 декабря 2017 года в Ишимском районе Тюменской области заработал цех по производству сульфата лизина на заводе по глубокой переработке зерна компании «АминоСиб». Новый цех замкнул полный цикл переработки пшеницы. Ежегодно завод будет производить 30 тысяч тонн лизина, 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тысяч тонн кормовых добавок и полтора миллиона декалитров спирта. Общая стоимость проекта агрохолдинга «Юбилейный» составляет более 7 млрд. рублей.

В сентябре в Амурской области запущена 1-я очередь завода по глубокой переработке сои. Дальневосточники со здоровой наглостью сразу нацелились на рынок Китая, завод работает круглосуточно, перерабатывая рекордный урожай сои этого года в Амурской области.

Будет.

По данным АПК регионов в России сейчас в разной степени реализуются 12 проектов по глубокой переработке зерна в Орловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской, Пензенской, Московской, Тамбовской, Амурской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкирии и Татарии.

— в высокой стадии готовности находится завод в Ростовской области. Завод «Донбиотех» по производству лизина (аминокислоты, используемой в животноводстве) планируется ввести в строй в феврале 2018 года. Стоимость проекта составляет 15 млрд руб. Строительство ведется совместно с немецкой компанией Evonik Industries. Завод планирует перерабатывать 250 тыс. т зерна в год и производить до 85 тыс. т лизина, а также 25 тыс. т глютена и до 100 тыс. т кормов.

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— в Алексеевском районе Волгоградской области активно ведётся строительство предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы, где будут выпускать компоненты для детского питания. Сумма инвестиций в этот проект составляет 11 млрд. рублей. Завершение строительства запланировано на конец 2018 года. На заводе будут трудиться 200 человек. Мощность составит 200 тысяч тонн продукции. На предприятии планируется использоваться только местное зерно.

— в Белогорске Амурской области начато строительство второй очереди завода по глубокой переработке сои, где будет выпускаться соевой шрот и масло, начато проектирование третьей очереди.

— в Орловской области запроектирован завод по глубокой переработке зерна стоимостью 8,5-10 млрд. рублей. Параметры проекта инвестором не раскрываются.

— В Уфимском районе Башкирии запланирована строительство завода по глубокой переработке зерна. Мощность завода составит около 40 тыс. т зерна в год. Предприятие планирует выпускать глютен кормовой, сахара декстрозно-фруктозные, белково-витаминно-минеральные концентраты и другую продукцию, на которую имеется высокий спрос.

— Завод по глубокой переработке до 300 тыс. тонн зерна в год в Курганской области будет построен в Каргопольском районе. Объём инвестиций составляет 15,7 млрд. рублей. В производственный комплекс завода входят: элеватор, цех по выделению пшеничной клейковины, цех по получению крахмала, лимонной кислоты, комплекс по производству биоэтанола и побочных продуктов (углекислый газ, кормовые дрожжи, ингридиенты для комбикормов и др.).

— проектирование завода ООО «Технокорд» по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. тонн продукции в год начато в Пензенской области. Предварительная стоимость проекта 12 млрд. рублей, будет создано 250 рабочих мест. В результате реализации проекта будет выпускаться глюкозно-фруктозный сироп, глютин, отруби, патоу и высокопротеиновые кормовые добавки.

— в Ставропольском крае на территории агропромышленного парка «Ставрополье» корейская фирма «Самянг Фундс» планирует открыть завод по изготовлению лапши быстрого приготовления. Инвестиции в проект составляют 200 млн долл. Мощность переработки ставропольской пшеницы может достигнуть 100 тыс. тонн зерна в год, объём выпускаемой продукции — 150 млн. упаковок в год.

— соглашение о строительстве в Московской области завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т пшеницы в год подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с компанией «СПЭМ», которая является инвестором проекта. Проект предполагает создание биотехнологического комплекса по глубокой переработке растительного сырья на территории городского округа Озеры. На предприятии будет производиться глюкозно-фруктозный сироп, сухая пшеничная клейковина и кормовые добавки. Также в составе комплекса заложен элеватор на 120 тыс. т. Общая стоимость проекта превышает 148 млн евро. Планируется создать 400 новых рабочих мест.

— на Петербургском экономическом форуме достигнута договоренность о строительстве завода по глубокой переработке зерна ГК «АЛКОН» в Тамбовской области, благодаря чему на Тамбовщине появится 300 новых рабочих мест.

— проект «Комплекс по глубокой переработке пшеницы производительностью 720 тонн в сутки в г. Арск Республики Татарстан разработан ЗАО «Волжский Мельник». Согласно бизнес-плана, стоимость строительства завода мощностью 240 тыс. тонн зерна пшеницы в год составляет 160 млн евро.

— всё более активно обсуждается проект строительства крупного завода в Краснодарском крае, в Староминском районе. Здесь планируется строительство предприятия, продуктами производства которого являются сухая клейковина, сухие и сырые модифицированные крахмалы, глюкоза, фруктоза, сухая барда и углекислый газ. Мощность проекта стоимостью 7,3 млрд руб. составит 198 тыс. тонн пшеницы в год.

Перед отраслью стоит задача вернуть позиции, утерянные в 1990-х годах. В 1980-х СССР был одним из крупнейших производителей аминокислот. Ежегодно потребность в лизине до 2020 года будет расти на 2-3%.

И судя по всему, эти планы реальны.

Введение в специальность.

Глубокая переработка зерна — это разделение зерна на отдельные составляющие. Продукты глубокой переработки зерна широко востребованы различными отраслями промышленности в России и в мире:

— клейковина используется в хлебопекарной и макаронной промышленности, производстве мюсли, мясных изделий и кормов;

— нативные и модифицированные крахмалы активно применяются в пищевой, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, текстильной, нефтегазовой промышленности;

— глюкозо-фруктозные сиропы используются в качестве заменителей традиционного сахара в различных пищевых производствах: от молочной продукции до пива;

— глюкоза и ее производные являются важным ингредиентом для фармацевтической промышленности и отрасли биотехнологий;

— аминокислоты лизин и треонин — ценнейшие компоненты для создания современных полнорационных кормов для животноводства и птицеводства;

— органические кислоты, такие как, например, лимонная и молочные кислоты являются важным ингредиентом в различных отраслях промышленности и применяются в большинстве продуктов питания. Органические кислоты — основное сырье для инновационных продуктов биополимеров и биопластиков.