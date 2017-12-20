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Фотофакты

Строительство МРК проекта 22800 на судостроительном заводе «Море»

900 пост!

19 декабря на феодосийском судостроительном заводе «Море» состоялась церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» под названием «Вихрь». Телеканал «Звезда» снял об этом деле репортаж, из которого можно выбрать кадры, на которых видно, в какой степени готовности разные корабли проекта 22800 на заводе «Море» в данный момент.

МРК «Вихрь» 19 декабря 2017 года

  •  © vk.com

МРК «Шторм» — 17 марта 2017 года

  •  © vk.com

МРК «Шторм» — 19 декабря 2017 года

  •  © vk.com

МРК «Шторм» — 17 марта 2017 года

  •  © vk.com

МРК «Шторм» — 19 декабря 2017 года

  •  © vk.com

МРК «Охотск» 17 марта 2017 года

  •  © vk.com

Вроде бы МРК «Охотск» в декабре 2017 года

  •  © vk.com

https://vk.com/

Феодосия, Море, Каракурт, Крым, 22800, малый ракетный корабль, няш-мяш
  • A_SEVER A_SEVER
    20.12.1700:14:48

    МРК «Шторм» — 17 марта 2017 года

    МРК «Шторм» — 19 декабря 2017 года

    За 9 месяцев никаких внешних изменений.

    #988559
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    20.12.1700:24:40

    900 пост!

    Ну, за тысячный!   

    #988572
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