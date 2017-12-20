Строительство МРК проекта 22800 на судостроительном заводе «Море»

900 пост! 19 декабря на феодосийском судостроительном заводе «Море» состоялась церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» под названием «Вихрь». Телеканал «Звезда» снял об этом деле репортаж, из которого можно выбрать кадры, на которых видно, в какой степени готовности разные корабли проекта 22800 на заводе «Море» в данный момент.

МРК «Вихрь» 19 декабря 2017 года





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МРК «Шторм» — 17 марта 2017 года

МРК «Шторм» — 19 декабря 2017 года

МРК «Шторм» — 17 марта 2017 года

МРК «Шторм» — 19 декабря 2017 года

МРК «Охотск» 17 марта 2017 года

Вроде бы МРК «Охотск» в декабре 2017 года