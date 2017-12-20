Строительство МРК проекта 22800 на судостроительном заводе «Море»
900 пост! 19 декабря на феодосийском судостроительном заводе «Море» состоялась церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» под названием «Вихрь». Телеканал «Звезда» снял об этом деле репортаж, из которого можно выбрать кадры, на которых видно, в какой степени готовности разные корабли проекта 22800 на заводе «Море» в данный момент.
19 декабря на феодосийском судостроительном заводе «Море» состоялась церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» под названием «Вихрь». Телеканал «Звезда» снял об этом деле репортаж, из которого можно выбрать кадры, на которых видно, в какой степени готовности разные корабли проекта 22800 на заводе «Море» в данный момент.
МРК «Вихрь» 19 декабря 2017 года
МРК «Шторм» — 17 марта 2017 года
МРК «Шторм» — 19 декабря 2017 года
МРК «Шторм» — 17 марта 2017 года
МРК «Шторм» — 19 декабря 2017 года
МРК «Охотск» 17 марта 2017 года
Вроде бы МРК «Охотск» в декабре 2017 года
20.12.1700:14:48 За 9 месяцев никаких внешних изменений.
20.12.1700:16:04
20.12.1700:20:00 А если попробовать найти свежее видео более высокого качества?
20.12.1700:25:35
20.12.1700:24:40