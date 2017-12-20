В России впервые открылась Лаборатория опережающих исследований сетей 5G и Интернета вещей
14 декабря в Институте прикладной математики и телекоммуникаций РУДН открылась первая в России лаборатория опережающих исследований сетей пятого поколения (5G) и Интернета вещей, которая станет основным центром для комплексных исследований сетей 5G и их приложений. На базе лаборатории станут возможны совместные исследования математиков и инженеров России, США, Швейцарии, Финляндии, Португалии, Италии и Чехии.
В лаборатории будут изучаться способы доставки слоев вспомогательной информации в устройства дополненной реальности из облачных хранилищ в зависимости от окружающей обстановки.
Лаборатория организована при поддержке проекта повышения конкурентоспособности ведущих Российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).
В 2018 году будет создана распределенная модельная сеть между лабораториями университетов для постановки и проведения экспериментов через интернет. Первый участок сети свяжет РУДН с СПб ГУТ.
Тактильная перчатка, роботизированная рука, камеры и очки дополненной реальности, гексакоптер с базовой станцией WiGigна борту — это и многое другое математики РУДН используют для демонстрации возможностей исследования сетей 5Gи Интернета вещей.
В лаборатории РУДН развернута пятисегментная модельная сеть для комплексного тестирования сетей 5G и их приложений. Для исследований структуры трафика между сегментами разработан стенд для генерации, захвата и последующего анализа сетевого трафика на любом участке модельной сети. Система позволяет воссоздать сценарии межсетевого обмена, реализуемые в сетях 5G:
- Тактильный интернет: наборы демонстраторов — элементы роботизированных систем с обратной связью, которые взаимодействуют через фрагмент сети связи с круговой задержкой менее 1 мс. Для обеспечения данных требований используются технология 10GBase-X с пропускной способностью 10 Гб/с как в ядре сети, так и на уровне доступа.
- Дополненная реальность: фрагмент модельной сети, включающий облачное хранилище, очки и камеру дополненной реальности. На базе сегмента будут демонстрироваться и исследоваться способы доставки слоев вспомогательной информации в очки дополненной реальности в зависимости от окружающей обстановки. Для минимизации задержек и обеспечения показателей качества обслуживания QoS (Quality of Service), характерных сетям 5G, будут тестироваться протоколы маршрутизации, а также методы обработки данных на облачном хранилище в режиме реального времени.
- Летающая видео платформа: система видеосъемки высокой четкости и передачи видеоконтента в сеть связи общего пользования на облачный сервер с использованием технологий WiGig (IEEE 802.11ad). После предварительной обработки видеоконтент транслируется в очки дополненной реальности и другие системы визуализации с выводом вспомогательной информации. На базе этого сегмента будет проводиться тестирование параметров качества восприятия QoE (Quality of Experience) контента конечным пользователем в зависимости от параметров функционирования сетевых устройств и протоколов.
- Сегмент генерации трафика интернета вещей: одновременно более 100 устройств интернета вещей, в режиме реального времени генерируют данные с датчиков и передают их в облачную платформу на базе протоколов MQTT, CoAP, XMPP, AMQP и др.
- Сегмент энергоэффективной сети дальнего радиуса действия LPWAN (Low-power Wide-area Network). Используется для моделирования взаимодействия устройств на базе технологии LoRa, разработки новых сценариев взаимодействия и исследования трафика, создаваемого приборами телеметрии.