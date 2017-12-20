В России впервые открылась Лаборатория опережающих исследований сетей 5G и Интернета вещей

14 декабря в Институте прикладной математики и телекоммуникаций РУДН открылась первая в России лаборатория опережающих исследований сетей пятого поколения (5G) и Интернета вещей, которая станет основным центром для комплексных исследований сетей 5G и их приложений. На базе лаборатории станут возможны совместные исследования математиков и инженеров России, США, Швейцарии, Финляндии, Португалии, Италии и Чехии.

В лаборатории будут изучаться способы доставки слоев вспомогательной информации в устройства дополненной реальности из облачных хранилищ в зависимости от окружающей обстановки.

Лаборатория организована при поддержке проекта повышения конкурентоспособности ведущих Российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»).

В 2018 году будет создана распределенная модельная сеть между лабораториями университетов для постановки и проведения экспериментов через интернет. Первый участок сети свяжет РУДН с СПб ГУТ.

Тактильная перчатка, роботизированная рука, камеры и очки дополненной реальности, гексакоптер с базовой станцией WiGigна борту — это и многое другое математики РУДН используют для демонстрации возможностей исследования сетей 5Gи Интернета вещей.

В лаборатории РУДН развернута пятисегментная модельная сеть для комплексного тестирования сетей 5G и их приложений. Для исследований структуры трафика между сегментами разработан стенд для генерации, захвата и последующего анализа сетевого трафика на любом участке модельной сети. Система позволяет воссоздать сценарии межсетевого обмена, реализуемые в сетях 5G: