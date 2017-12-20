СЗ «Окская судоверфь» заложила третью нефтеналивную баржу проекта ROB20

20 декабря 2017 года Окская судоверфь (г. Навашино, Нижегородская область) заложила секцию третьей мелкосидящей «двухкорпусной» несамоходной нефтеналивной баржи проекта ROB20 дедвейтом 6000 тонн класса «О» типа «Новая Бельская» (строительный номер 4103).



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Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания». Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.

Головное судно проекта ROB20 (строительный номер 4101) было заложено 22.11.2017.

Второе судно (строительный номер 4102) было заложено 30.11.2017.

Третье судно (строительный номер 4103) было заложено 30.11.2017.