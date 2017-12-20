Развитие Белгородской области. Новые медучреждения в 2017

1. В поселке Разумное Белгородской области открыта новая врачебная амбулатория





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В Разумном открылся центр врача общей практики. Новое медучреждение будет обслуживать до 8 000 человек. Первый центр врача общей практики в Белгородском районе открылся в рамках областного проекта «Управление здоровьем», цель которого — оказание качественной медицинской помощи населению в шаговой доступности. Разуменский центр рассчитан на 100 посещений в смену и позволит разгрузить местную поликлинику, взяв на себя часть пациентов.

Здесь каждый сможет получить квалифицированную первичную и доврачебную медико-санитарную помощь, а также пройти плановый профилактический осмотр. Также здесь действует дневной стационар на три койки, доступен выезд специалистов по графику. Здание обеспечено всем необходимым современным оборудованием. Здесь есть процедурный и смотровой кабинеты, регистратура, манипуляционная. Кроме этого, в поселке Разумное в ближайшее время планируется открыть еще один офис семейного врача на улице Железнодорожная.

«Мы разбили весь Белгородский район на 62 медицинских округа, в каждом из которых находится офис семейного врача. С развитием добавится ещё 64 офиса, и всего будет 126», — рассказали в администрации региона.

2. В селе Старооскольское Белгородской области построили новый ФАП





© Фото из открытых источников

В нём будут обслуживать 1 796 человек, в том числе 261 ребёнка.

На территории Старооскольского округа планируется возведение трёх таких медучреждений.

3. В поселке Ерик Белгородской области открыли новый офис семейного врача





© Фото из открытых источников

В поселке Ерик Белгородской области открыли новый офис семейного врача. Объект построен и введен в эксплуатацию в рамках реализации проекта «Управление здоровьем». Здание имеет необычную круглую форму и вмещает фельдшерский, гинекологический, прививочный и процедурный кабинеты, помещение для персонала и аптеку. В центре офиса расположен зал ожидания со стойкой администратора. Для посетителей регулярно работает информационная панель с расписанием и графиком приемов. Общая площадь нового офиса семейного врача порядка 170 квадратных метров. Здание спроектировано с учетом единого дизайн-кода территории. Цвет фасада отлично гармонирует с соседствующими в центре села зданиями.

Офис будет обслуживать села Ерик, Гонки, Березово и часть территории поселка Северный. Охват жителей — 1902 человека. Персонал офиса представлен врачом общей практики, фельдшером, медсестрой и санитаркой. Врач будет вести прием дважды в неделю, ежемесячно с пациентами будут работать «узкие специалисты». Фельдшер будет находится в офисе постоянно.

Также, в районе в первом полугодии планируют открыть офисы семейного врача в селах Беломестное, Нечаевка, Черемошное, Журавлевка и Ближняя Игуменка. Всего в этом году при поддержке Правительства Белгородской области будет введено 16 объектов сельского здравоохранения.

4. Центр ядерной медицины «Роснано» открылся в Белгороде





© Фото из открытых источников

С запуском Центра ядерной медицины ООО «ПЭТ-Технолоджи» высокотехнологичная медицинская помощь по диагностике и лечению онкологических заболеваний для жителей региона стала более доступной.

Большинство исследований будет осуществляться в рамках программы обязательного медицинского страхования. С начала работы центра его услугами воспользовались почти 600 пациентов.

Белгородский ПЭТ-центр является восьмым в сети Центров ранней диагностики распространения и лечения онкологических заболеваний на основе методов ядерной медицины. Центры «ПЭТ-Технолоджи» уже работают в городах: Уфа, Тамбов, Орел, Курск, Липецк, Екатеринбург, Москва.

Открытие таких центров планируется в Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону. Также идет работа над открытием центра во Владивостоке.

Компания «Роснано» предоставила инвестиции в размере 340 млн руб. на строительство ПЭТ-Центра. Расходы на обследование для жителей Белгородской области покрывает ФОМС. Возможность диагностики распространения онкозаболевания также предусмотрена на коммерческой основе.





© Фото из открытых источников

«(По поводу открытия — прим. ТАСС) следующих центров у нас целый ряд замыслов — Самара, Тольятти, и в настоящее время мы серьезно работаем над Дальним Востоком — над Владивостоком на острове Русский в Дальневосточном университете. Фактически, речь идет о всей стране», — сказал Чубайс.

В центрах ядерной медицины пациентов обследуют с помощью позитронно-эмиссионной томографии / компьютерной томографии (ПЭТ/КТ). Использование этого метода позволяет осуществить раннюю диагностику распространенности онкологического заболевания и скорректировать курс лечения для пациента.

5. Современная офтальмологическая клиника открылась в центре Белгорода



-Клиника «Доктор Крофт» открылась в центре Белгорода по адресу Народный бульвар, 104-

© Фото из открытых источников

Клиника специализируется на высокоточной коррекции зрения. Один из основных методов — подбор жёстких контактных линз.

Клиника «Доктор Крофт» образовалась в Магадане в 1994 году. Создал медицинский центр его бессменный руководитель, офтальмолог Павел Эрастов. В названии клиники «зашифрованы» два слова: КРасота и ОФТальмология.

Павел Эрастов, главный врач офтальмологической клиники «Доктор Крофт»:

Мы специализируемся на определении правильной или неправильной фиксации на глазном дне. Зачастую это серьёзная трудность. Мы столкнулись с тем, что даже в Москве нет мест, где можно проверить, имеет ли место не центральная фиксация. Жители столицы удивляются, когда узнают о том, что это можно проверить всего лишь в нескольких местах по стране. В том числе — у нас в Белгороде.

Заметной вехой в развитии компании стало открытие филиала в Старом Осколе. Это произошло в 1999 году. Тогда же была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. Со временем клиника обзавелась своим помещением, включавшим операционный блок.

Начиная с 2002 года, в старооскольском филиале клиники впервые побывали 53,5 тыс. пациентов. Повторно к медикам обратились 320 тыс. раз.

Белгородский филиал клиники был организован в 2014 году. С тех пор её впервые посетили 1300 пациентов. На Народный бульвар, 104, в самый центр города, учреждение переехало в конце 2016 года. В феврале была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по этому адресу.

30 марта прошло официальное открытие клиники «Доктор Крофт» на новом месте.

К открытию клиники руководство приурочило семинар для офтальмологов области. Специалистам рассказали о «Докторе Крофте», главный врач клиники поведал коллегам о подходе к лечению офтальмологических заболеваний на основе метода своего учителя — профессора Валерия Поспелова.

Также мастер-классы для белгородских офтальмологов в клинике дали московские гости.

По словам доктора, нередки случаи, когда пациент, особенно в подростковом возрасте, категорически не приемлет очки. Для таких ситуаций в клинике используется методика применения ортокератологических ночных линз.

Детская офтальмология — один из главных профилей работы клиники. Специалисты борются за здоровье маленьких пациентов даже в сложных случаях заболеваний.

Помимо пристального внимания со стороны доктора, здоровье пациентов требует использования многих специализированных аппаратов. Они помогают поставить точный диагноз, назначить адекватное и строго индивидуальное лечение.

Гульнара Андриенко, врач-офтальмолог, эксперт Международной академии ортокератологии и контроля миопии, г. Москва:

Я увидела прекрасную клинику, которая произвела на меня очень хорошее впечатление. Здесь просторно, удобно для врачей и пациентов. Есть всё необходимое для работы на высоком уровне — как в центральных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга. Врачи прекрасно владеют темой коррекции зрения и контроля миопии. Даже в Москве не всегда можно столкнуться с такой высокой компетентностью.

6.7. В Белгородской области открыт офис врача общей практики и обновленный ФАП





© Фото из открытых источников

В селе Принцевка Валуского районе открыли офис врача общей практики. В этот медицинский округ входят также села Овчинниково, Хохлово, Терехово, Углово. Общая численность населения — 1659 человек.

Собственного врача в Принцевке Валуйского района не было никогда. Валентина Мусиенко приехала сюда из Украины. Терапевту-энодокринологу предложили пройти переподготовку и стать семейным врачом. Согласилась не раздумывая. Тем более, что выделили квартиру по месту работы. Теперь семейный доктор может прийти на помощь в любое время дня и ночи.

В селе Хохлово Принцевского сельского округа открылся обновленный фельдшерско-акушерский пункт. Его медицинский персонал будет не только оказывать необходимую медицинскую помощь жителям сел Хохлово, Углово и Терехово, но и вести профилактическую работу с селянами.





© Фото из открытых источников

8. В Белгороде открыта новая поликлиника





© Фото из открытых источников

Новая поликлиника «Полимедика» в Белгороде будет обслуживать 23 тыс. взрослых и 4,5 тыс. детей.

Напомним, что сюда, в густонаселенный и застраиваемый район, переедет 5-я поликлиника города. Все медицинские услуги будут предоставляться населению бесплатно в рамках программы ОМС, как это и было в старой поликлинике.

Учреждение построено на основе государственно-частного партнерства.





© Фото из открытых источников

Новая поликлиника — это большое просторное, отремонтированное здание, оборудованное всем необходимым. Отметим, что у педиатрического отделения будет отдельный от взрослого вход и посещать его будут пациенты, которые сегодня относятся к филиалу детской поликлиники № 2, расположенной здесь же, на Крейде. В обоих отделениях будут как участковые врачи, так и узкие специалисты. Будет продолжена надомная работа, но к традиционным услугам добавятся и современные IT-технологии. Среди них и специальное мобильное приложение, и возможность общаться с врачом по видеосвязи.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

9.10.11. Три фельдшерско-акушерских пункта открыли в Новооскольском районе Белгородской области

ФАПы заработали после капремонта по программе «Управление здоровьем».

Фельдершко-акушерский пункт в селе Большая Ивановка расположен на площади около ста квадратных метров. Пункт находится в одном здании с библиотекой, это позволяет экономить тепло и энрегоресурсы. Учреждение обслуживает четыреста жителей из двух сёл.

В хуторе Мосьпанов ФАП разместился вместе с детским садом, что способствует эффективной профилактической работе с детьми.

Последним в этот день открыли фельдшерско-акушерский пункт в селе Боровое.

В рамках реализации программы «Управление здоровьем» в Новооскольском районе уже капитально отремонтировано 39 сельских учреждений здравоохранения.

12. В Белгородской области открыта новая клиника семейной медицины





© Фото из открытых источников

Работа клиники будет осуществляться в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по принципу семейной медицины. Численность обслуживаемого населения — почти 3,5 тыс. человек, это жители Алексеевского, Заяченского, Плосковского сельских поселений.

Сюда будут выезжать узкие специалисты медицинского центра «Поколение» из г. Белгорода — кардиолог, невролог, офтальмолог, уролог, эндокринолог, пульмонолог и др. Это даст пациентам возможность получать первичную специализированную медпомощь в пределах шаговой доступности.

В клинике будет не только осуществляться амбулаторный прием, но и лечение.

13.14.15.16.17.18. Новые ФАПы открылись в Белгородской области





© Фото из открытых источников

В селах Телешовка, Корочка, Коньшино и Долгое Губкинского городского округа построены новые модульные здания. В обновленных после капитального ремонта офисах в селах Архангельское и Богословка теперь ведут прием пациентов врачи общей семейной практики. Созданы современные комфортные условия для медиков и жителей.





© Фото из открытых источников

В рамках областного проекта «Управление здоровьем» в Новооскольском районе открыли еще два сельских фельдшерско-акушерских пункта в селах Киселевка и Новая Безгинка.

Обновленные фельдшерско-акушерские пункты отвечают всем современным требованиям, они укомплектованы необходимым оборудованием, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям.

Помимо новых медучреждений:

Симуляционный центр открыт в Медицинскм институте НИУ «БелГУ»





© Фото из открытых источников

Симуляционный центр расположился на втором этаже бывшего здания ПТУ № 6, которое было передано Белгородскому государственному университету для расширения медицинского факультета. Здесь и студенты, и практикующие врачи смогут освоить и продемонстрировать навыки на функциональных манекенах, реагирующих на действия медика.

На трёх станциях — «Сердечно-лёгочная реанимация», «Экстренная медицинская помощь», «Неотложная скорая помощь» можно попрактиковаться в восстановлении пульса и других действиях по спасению людей, которые выполняют работники скорой помощи и реанимации.

В «Родильном зале» будут тренироваться в практике приёма родов и предродового и послеродового медицинского обслуживая. Особый интерес у студентов вызвал зал «Эндовидеохирургии», в котором на специальных тренажёрах, сразу выставляющих оценку за работу медика, можно провести различные типы хирургических операций. Открыты в центре также «Реанимационный зал», «Манипуляционная», «Ангиограф», «Палатный блок».

Уже вложенные в развитие центра 100 млн рублей — только первая часть трат. В него нужно вложить ещё до 300 млн, из которых большая часть потребуется на симулятор диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Новый морфологический корпус открыли в НИУ «БелГУ» в день университета





© Фото из открытых источников

26 сентября состоялось открытие морфологического корпуса на базе кафедры анатомии человека Медицинского института НИУ «БелГУ». Кафедра анатомии человека медицинского факультета получила новейшее оборудование для исследований и преподавания.

В состав нового корпуса вошёл самый современный гистологический класс в Центральном федеральном округе, таких классов в ЦФО всего пять. Он оснащён медико-биологическим микроскопом Nikon Eclipse Ni и двенадцатью микроскопами для студентов Eclipse E200 LED MV RS с сенсорным экраном и специальным программным обеспечением. Также для студентов закупили силиконовые и пластиковые модели внутренних органов и тканей по нескольким разделам анатомии.

Новое приёмное отделение создано в горбольнице № 2 Белгорода





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Ожидается, что из приёмного отделения будут госпитализироваться порядка 30% пациентов. Остальные получат помощь незамедлительно после поступления — в зависимости от тяжести заболевания и необходимости оказания срочной медицинской помощи. В приёмном отделении их осмотрит профильный врач, для диагностики задействуют современное оборудование, проведут экспресс-тесты.

Для самых тяжёлых больных в приёмном отделении организуют операционную с палатой интенсивной терапии и реанимации. Это позволит оказывать срочную помощь пациентам, когда от скорости медицинского вмешательства зависит жизнь человека.

Отделение будет открыто круглосуточно. Было заявлено, что в нём медицинскую помощь получит любой обратившийся. В структуре отделения создано шесть смотровых кабинетов, в которых смогут работать различные узкие специалисты. Пропускная способность приёмного отделения второй горбольницы, как ожидается, вырастет до 300 пациентов в сутки.

При поступлении больных будет применяться принцип разделения их потоков в зависимости от тяжести состояния на реанимационных (15-17%), носилочных (20-35%) и «ходячих» (50%).





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© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников