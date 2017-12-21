Мосты Подмосковья

1. 20 декабря открылось движение по эстакаде через железнодорожные пути в районе станции Одинцово Московской области.

«Это первый переезд, который построил муниципалитет… Благодаря профессиональной работе строителей, организаторов, мы смогли достроить переезд за 20 месяцев. Очень приятно, что накануне больших праздников, Нового года, мы встретились на эстакаде, чтобы дать старт движению», — сказано на церемонии открытия движения.

О необходимости создания путепровода, который бы соединил две половины города, говорилось еще с 70-х годов прошлого века.

Запущенный объект состоит из эстакады и двух проездов, его общая протяженность — более 1 км. Ширина эстакады составляет 25 метров, у нее 4 полосы движения. Максимальная проектная скорость движения транспорта — 70 км/ч, разрешенная — 60 км/ч.

Объект значительно улучшит транспортные связи между микрорайонами Одинцово, расположенными с разных сторон от линий Смоленского направления МЖД, обеспечит транспортные связи между Можайским шоссе и М-1 «Беларусь» и создаст дополнительный выезд из центральной части города на М-1.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключён в декабре 2015 года.

2. 19 декабря завершены ремонтные работы на мосту через реку Нищенка в Раменском районе Подмосковья, стоимость ремонта составила 25 млн. рублей, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного ГБУ «Мосавтодор».

"В Раменском районе на первом километре автодороги Велино — Сельвачево специалисты подрядной организации в полном объеме выполнили ремонтные работы на мостовом сооружении через реку Нищенка", — говорится в сообщении.

Региональная автодорога Велино-Сельвачево проходит по поселению Константиновское Раменского района и является единственным выездом на Старо-Рязанское шоссе.

«Работы на объекте начались в июле 2017 года и завершились в назначенный срок», — отметил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

На двухполосном мостовом переходе проведено устройство монолитной железобетонной плиты и дорожного покрытия. Выполнены работы по укреплению конусов и установке водоотводных лотков, ремонту пролетного строения и опор. В целях обеспечения безопасности участников движения по краям проезжей части смонтировали металлическое барьерное ограждение и лестничные сходы.

Заказчиком работ выступил «Мосавтодор», генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз».

3. 11 декабря специалисты завершили ремонт на мостовом переходе через реку Вохонку в Ногинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ Московской области «Мосавтодор».

"Специалисты подрядной организации завершили ремонтные работы на мостовом переходе через реку Вохонка на 4 километре автодороги ММК — Новые дома — Степаново в поселке Фрязево Ногинского района", — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин, региональная автодорога ММК — Новые дома — Степаново, на которой находится мост, очень важна для местных жителей, так как является единственным подъездом к поселку Фрязево. Работы на объекте начались в июле 2017 года и завершились в назначенный срок.

В ходе работ на объекте выполнено укрепление конусов и установка водоотводных лотков, ремонт пролетного строения и опор. Проведено устройство монолитной железобетонной плиты и дорожного покрытия с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Для обеспечения безопасности движения установлено металлическое барьерное ограждение, лестничные сходы, а также перильные ограждения. Стоимость ремонта моста через реку Вохонка составила 25 млн. рублей.

4. В подмосковных Мытищах 7 декабря завершили ремонт моста через реку Яузу на две недели раньше срока, говорится в сообщении пресс-службы «Мосавтодора».

"На объекте выполнен комплекс ремонтных работ, включающий укрепление конусов и установку водоотводных лотков, ремонт пролетного строения и опор. Проведено устройство монолитной железобетонной плиты и дорожного покрытия с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для обеспечения безопасности движения по краям установлено металлическое барьерное ограждение", — сказал гендиректор ГБУ Подмосковья «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

Ремонт проходил на 0,3 километре улицы Мира в Мытищах. Этот мост через Яузу находится на одной из наиболее интенсивных региональных автодорог, по которой ежедневно проезжает порядка 5 тысяч автомобилей. Для удобства местных жителей ремонт проводился с частичным перекрытием полос движения. Работы на объекте были завершены на две недели ранее запланированного срока.

Заказчиком работ выступил «Мосавтодор», генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз». Стоимость ремонта моста через Яузу составила 28 млн. рублей.

5. Автомобильный мост через реку Клязьму в Ногинске открыли после капремонта

В подмосковном Ногинске открыли автомобильный мост через реку Клязьму на федеральной трассе А-107 Московского малого кольца, мост открыли в четверг после капитального ремонта.

Он добавил, что в ходе капремонта рабочие заменили покрытие проезжей части, в том числе деформационные швы. Они также восстановили все железобетонные конструкции, заменили освещение. Для работы использовались высокотехнологические материалы, которые долговечны в эксплуатации. Работы выполнили в срок в соответствии со всеми нормами.

«В настоящее время экспертизу проходит проект третьего автомобильного моста через реку Клязьму в Ногинске. Планируется, что мост соединит улицу 3-го Интернационала с улицей 28 Июня», — пояснил Тарасов.

По данным агентства, мост через реку Клязьму в Ногинске — часть федеральной трассы А-107 ММК, один из двух автомобильных мостов в городе. Капитальный ремонт моста начался 6 июля, работа проводилась в три этапа. Ранее работы планировалось закончить к 1 ноября.

https://riamo.ru/article/245698/avtomobilnyj-most-cherez-reku-klyazmu-v-noginske-otkryli-posle-kapremonta.xl

https://riamo.ru/article/253974/most-cherez-yauzu-otremontirovali-v-mytischah-ranshe-sroka.xl

https://riamo.ru/article/257167/v-ramenskom-rajone-zavershilsya-remont-mosta-cherez-reku-nischenka.xl

https://riamo.ru/article/254559/remont-mosta-cherez-reku-zavershili-v-noginskom-rajone.xl