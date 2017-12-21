В Екатеринбурге открыт новый детский сад

Социальный объект, который получил № 43, разместился в Академическом районе. Детский сад находится рядом с построенной второй очередью школы № 23 и рассчитан на 250 мест.

Новый детский сад является девятым по счету дошкольным учреждением в Академическом. В следующем году здесь планируют возвести ещё один детский сад.

В каждой группе в здании предусмотрена буфетная комната, куда няня будет приносить обеды, завтраки и ужины. Для обслуживающего персонала предусмотрен отдельный вход в буфетную из коридора.

Пищеблок оборудован передовой кухонной техникой — пароконвектоматами, картофелечистками, миксерами, электрокотлами и даже огромной мультиваркой. В отдельных помещениях установлены холодильные и морозильные камеры для хранения продуктов. Для подъема обедов на этажи предусмотрен лифт. Потолок в пищеблоке глухой — мыть его можно будет даже струей воды. На полу — прочный керамогранит.

В спортивном зале выполнено специальное прорезиненное покрытие пола, которое позволит снизить нагрузку на суставы воспитанников.

Из необычных решений: парковка для санок, маленькие футбольные ворота и различные малые архитектурные формы на прилегающей территории.