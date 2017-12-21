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Детские сады и школы

В Екатеринбурге открыт новый детский сад

  •  © екатеринбург.рф

Социальный объект, который получил № 43, разместился в Академическом районе. Детский сад находится рядом с построенной второй очередью школы № 23 и рассчитан на 250 мест.

Новый детский сад является девятым по счету дошкольным учреждением в Академическом. В следующем году здесь планируют возвести ещё один детский сад.

В каждой группе в здании предусмотрена буфетная комната, куда няня будет приносить обеды, завтраки и ужины. Для обслуживающего персонала предусмотрен отдельный вход в буфетную из коридора.

  •  © xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai

Пищеблок оборудован передовой кухонной техникой — пароконвектоматами, картофелечистками, миксерами, электрокотлами и даже огромной мультиваркой. В отдельных помещениях установлены холодильные и морозильные камеры для хранения продуктов. Для подъема обедов на этажи предусмотрен лифт. Потолок в пищеблоке глухой — мыть его можно будет даже струей воды. На полу — прочный керамогранит.

  •  © xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai

В спортивном зале выполнено специальное прорезиненное покрытие пола, которое позволит снизить нагрузку на суставы воспитанников.

  •  © xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai

Из необычных решений: парковка для санок, маленькие футбольные ворота и различные малые архитектурные формы на прилегающей территории.

https://екатеринбург.рф/news/69949-novogodniy-podarok-aleksandr-yakob-otkryl-detsad-s-parkovkoy-dlya-saney#photo=fbeebec3567144c71dfb3d830bf5f4dd

новый детсад, Свердловская область
  • Нет аватара Ильюшин 62
    22.12.1712:50:31

    На сайте Скайскреперсити всегда смотрю как строят микрорайон Академический.Практически новый город!

    #989645
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