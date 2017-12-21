Госзаказ РЖД возродил знаменитый керченский завод

Керченский металлургический завод выполнил государственный заказ для РЖД. Сегодня отгрузили последнюю партию рельс. Это первый шаг возрождения металлургической промышленности в Керчи.

Журналисты КерчьИНФО увидели сложный рабочий процесс Керченского металлургического завода. Все начинается с поставки рельсовой продукции, далее порезка рельса, обработка, строжка, штамповка, закалка и сборка. Во всем процессе задействовано 120 человек.

Мы побывали на заготовительном, участке где производится термообработка рельсового и острякового проката на установке токами высокой частоты. Здесь начальник цеха стрелочных переводов Сергей Викторович рассказал о процессе работы и выдели самое значимое событие этого дня:

«Мы работаем как Государственное унитарное предприятие фактически с 2017 года. Сегодняшние результаты это достижения уже нового предприятия. Мы обеспечили выполнение заказа РЖД. Сегодня будут грузиться последние вагоны».

До этого предприятие успешно выполнило заказ для Крымской железной дороги. Напомним, с августа месяца 2017 года, на заводе фактически возродили процесс производства. За это время достигнуто немало хороших результатов.

«Для нас это знаковое событие — в кратчайшие сроки удалось подписать контракты по поставке продукции, запустить производство, поставить все комплектующие. И мы выполнили все заказы перед потребителями. То есть оправдали их желания и надежды», — рассказал заместитель директора завода по производству Александр ТИТОВ.

Керченский металлургический завод заключил долгосрочный контракт с РЖД, которые позволят работать в течении года. Коллектив завода достойна отработал после длительного простоя и сохранил все квалифицированные кадры.

Перед предприятием стоит задача — наращивать объемы производства. За 4 месяца уже увеличили объем на 40 процентов.

Директор Керченского металлургического завода Юрий КЛОЧКОВ рассказал журналистам о нынешних продажах и планах на будущее:

«В этом году у нас общая продажа 467 миллионов. В следующем году мы изготовим более миллиарда стрелочных переводов. (Видимо, имелось в виду на миллиард рублей — Arsenic). Вообще нам нужно достигнуть общих продаж около 5 миллиардов».

Директор предприятия отмечает, что такое событие, как осуществление государственного заказа можно смело назвать хорошим стартом возрождения металлургической промышленности в Керчи.