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Производство

Госзаказ РЖД возродил знаменитый керченский завод

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Керченский металлургический завод выполнил государственный заказ для РЖД. Сегодня отгрузили последнюю партию рельс. Это первый шаг возрождения металлургической промышленности в Керчи.

Журналисты КерчьИНФО увидели сложный рабочий процесс Керченского металлургического завода. Все начинается с поставки рельсовой продукции, далее порезка рельса, обработка, строжка, штамповка, закалка и сборка. Во всем процессе задействовано 120 человек.

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Мы побывали на заготовительном, участке где производится термообработка рельсового и острякового проката на установке токами высокой частоты. Здесь начальник цеха стрелочных переводов Сергей Викторович рассказал о процессе работы и выдели самое значимое событие этого дня:

«Мы работаем как Государственное унитарное предприятие фактически с 2017 года. Сегодняшние результаты это достижения уже нового предприятия. Мы обеспечили выполнение заказа РЖД. Сегодня будут грузиться последние вагоны».

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До этого предприятие успешно выполнило заказ для Крымской железной дороги. Напомним, с августа месяца 2017 года, на заводе фактически возродили процесс производства. За это время достигнуто немало хороших результатов.

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«Для нас это знаковое событие — в кратчайшие сроки удалось подписать контракты по поставке продукции, запустить производство, поставить все комплектующие. И мы выполнили все заказы перед потребителями. То есть оправдали их желания и надежды», — рассказал заместитель директора завода по производству Александр ТИТОВ.

Керченский металлургический завод заключил долгосрочный контракт с РЖД, которые позволят работать в течении года. Коллектив завода достойна отработал после длительного простоя и сохранил все квалифицированные кадры.

Перед предприятием стоит задача — наращивать объемы производства. За 4 месяца уже увеличили объем на 40 процентов.

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Директор Керченского металлургического завода Юрий КЛОЧКОВ рассказал журналистам о нынешних продажах и планах на будущее:

«В этом году у нас общая продажа 467 миллионов. В следующем году мы изготовим более миллиарда стрелочных переводов. (Видимо, имелось в виду на миллиард рублей — Arsenic). Вообще нам нужно достигнуть общих продаж около 5 миллиардов».

Директор предприятия отмечает, что такое событие, как осуществление государственного заказа можно смело назвать хорошим стартом возрождения металлургической промышленности в Керчи.

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https://zen.yandex.ru/media/kerchinfo/goszakaz-rjd-vozrodil-znamenityi-kerchenskii-zavod-5a3b68f71410c32a6402fcf2?

РЖД, Крым, Керчь, Керченский металлургический завод, металлургия, производство
  • Мартин Горбунков
    21.12.1716:04:32

    Миллиарды стрелочных переводов наверное ошибка?

    #989305
    • Нет аватара Arsenic
      21.12.1716:27:44

      Судя по контексту, имелось в ввиду стрелочные переводы на миллиарды рублей.

      #989316
    • shigorin shigorin
      21.12.1717:24:21

      в кротчайшие сроки

      При всём умилении от словосочетания -- тоже явно да.

      #989333
      • capt4net capt4net
        22.12.1713:40:59

        Да там много такого.

        заключил долгосрочный контракт с РЖД, которые позволят

        достойна отработал

        #989657
  • юрич юрич
    21.12.1720:32:10

    Для лучшего усвоения материала не хватает информации. Металлопрокат для рельс везут с материка? Думаю, что везти такое количество металла через паром ну очччень дорого. Неужели металлопрокат хох… (запрещено правилами сайта) украинский? Если так, то и в этом наши молодцы. Тихим сапом делают свое дело. А мост откроют, на уже восстановленный завод пойдет свой прокат (если все-таки он еще не идет).

    Ну и каждое новое рабочее место гарантирует, что жители Крыма даже думать не будут на тему возвращения в/на Украину.

    #989403
    • Нет аватара ivania
      21.12.1721:39:53

      А жители Крыма об этом и не думают

      #989431
      • CryNet CryNet
        21.12.1721:46:54

        Полгода назад А. Шарий показывал выпуск украинских новостей, где говорилось, что «через 20 лет жители Крыма сами захотят вернуться в Украину».    

        #989436
        • Нет аватара ivania
          21.12.1721:49:57

          А Вы больше смотрите украинские новости. Там много чего наговорить могут

          Отредактировано: ivania~17:13 22.12.17
          #989441
          • CryNet CryNet
            22.12.1700:24:02

            Я не смотрю их, слава Богу    

            #989489
        • Нет аватара абрамыч
          22.12.1710:33:48

          Мы из-за мовы отделились от хохлов.Из России в Крым пришло много европейского чем с цеЕвропы.

          #989605
        • capt4net capt4net
          22.12.1713:42:02

          Это просто политическая мастурбация.

          #989658
    • Нет аватара Arsenic
      21.12.1721:49:24

      Даже если и возят с материка, то никому в голову не придет возить стальные чушки автотранспортом, так что точно не паромом, а сухогрузами. Вполне дешевый транспорт. А может и правда из Украины возят, с того же Мариуполя, тоже морем — я, честно говоря, не в курсе.

      Объем, кстати, не сильно большой. В статье сказано про выручку 467 млн, а рельсы стоят примерно 30-40 тыс за тонну, т. е. это всего максимум 15 тыс. тонн. Три сухогруза «река-море».

      Отредактировано: Arsenic~21:52 21.12.17
      #989440
      • юрич юрич
        21.12.1722:00:02

        неужели ДНРовский полуфабрикат? Енакиево? Из Таганрога через Азов?

        Отредактировано: юрич~22:02 21.12.17
        #989444
    • NOMAD ** NOMAD **
      22.12.1714:03:14

      Зачем паром? А пароходы и баржи в Керчь не ходят?    

      Отредактировано: NOMAD **~14:07 22.12.17
      #989663
  • я свой я свой
    21.12.1721:20:34

    я конечно понимаю. что заводы хорошо, но вот ка то напрягает, всё-таки Крым это огромный климатический и исторический курорт. как-то я не верю в перспективы тяжолых производств. как-то надо Крым по другому развивать.

    #989424
    • юрич юрич
      21.12.1721:31:39

      такое производство экологически никак не влияет на курорт. Продукция изготавливается из полуфабриката. А, например, только в Крыму жд полотна больше тысячи километров. Тащить рельсы из материковой России, думаю будет дороже. Если только я прав и металлопрокат украинский. Но тут цель больше в восстановлении производства. Там же не только рельсы делают. В Крыму много потребителей металлоизделий. Только судостроительных заводов несколько штук.

      #989430
    • Нет аватара Советский
      22.12.1716:13:22

      Ты их,Русский выучи,пожалуйста.

      #989724
  • Нет аватара casta1913
    21.12.1723:49:28

    Молодцы!,что рабочие места сделали и промышленность полуострова поддержали,а не разрезали завод на иголки…

    #989483
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