Производство компьютерных томографов и ультразвуковых сканеров открыто в Подмосковье

В подмосковных Люберцах состоялся запуск нового производства медицинского диагностического оборудования General Electric (GE) на площадке АО «МТЛ» на территории технопарка «Лидер». Здесь будут выпускать самые современные модели компьютерных томографов и ультразвуковых сканеров.

Производственная мощность предприятия составит до 600 УЗИ-аппаратов и компьютерных томографов в год. В дальнейшем объемы выпуска могут быть увеличены. Диагностические аппараты будут поставлять в клиники Московской области, а также другие регионы страны. Планируется, что первое оборудование поступит в больницы и клиники региона до конца 2017 года.

Инвестор проекта — американская компания General Electric Healthcare, всемирно известный производитель высокотехнологичного медицинского оборудования, не имеющего российских аналогов.

В 2009 году подразделение компании General Electric GE Healthcare начало выпуск медицинского оборудования на базе завода АО «МТЛ» в Москве. В рамках расширения программы локализации в 2015 году на ПМЭФ было заключено соглашение с Правительством МО о размещении производства в городском округе Люберцы на территории технопарка «Лидер». Объем инвестиций в проект составил 105 млн рублей, создано 20 рабочих мест.

На люберецкой площадке налажено сборочное производство срезовых компьютерных томографов Optima CT540 и Optima CT 660, оснащенных современным алгоритмом интеллектуальной коррекции движения коронарных артерий. Благодаря этой технологии врачи смогут успешно проводить компьютерную томографию сердца даже с частым и нерегулярным пульсом. В скором времени на предприятии планируют расширить линейку КТ новыми моделями Revolution.

Кроме того, в технопарке «Лидер» открыто производство ультразвуковых сканеров экспертного класса Logic S8, оснащенных современным программным обеспечением для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. А ультразвуковые системы Voluson E6 позволят медикам проводить полный спектр обследований в области женского здоровья.

Уже в текущем году на предприятии было собрано 20 компьютерных томографов и более 130 УЗИ-аппаратов.