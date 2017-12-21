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Новые заводы и цеха

Производство компьютерных томографов и ультразвуковых сканеров открыто в Подмосковье

  •  © 360tv.ru

В подмосковных Люберцах состоялся запуск нового производства медицинского диагностического оборудования General Electric (GE) на площадке АО «МТЛ» на территории технопарка «Лидер». Здесь будут выпускать самые современные модели компьютерных томографов и ультразвуковых сканеров.

Производственная мощность предприятия составит до 600 УЗИ-аппаратов и компьютерных томографов в год. В дальнейшем объемы выпуска могут быть увеличены. Диагностические аппараты будут поставлять в клиники Московской области, а также другие регионы страны. Планируется, что первое оборудование поступит в больницы и клиники региона до конца 2017 года.

  •  © 360tv.ru

Инвестор проекта — американская компания General Electric Healthcare, всемирно известный производитель высокотехнологичного медицинского оборудования, не имеющего российских аналогов.

В 2009 году подразделение компании General Electric GE Healthcare начало выпуск медицинского оборудования на базе завода АО «МТЛ» в Москве. В рамках расширения программы локализации в 2015 году на ПМЭФ было заключено соглашение с Правительством МО о размещении производства в городском округе Люберцы на территории технопарка «Лидер». Объем инвестиций в проект составил 105 млн рублей, создано 20 рабочих мест.

  •  © 360tv.ru

На люберецкой площадке налажено сборочное производство срезовых компьютерных томографов Optima CT540 и Optima CT 660, оснащенных современным алгоритмом интеллектуальной коррекции движения коронарных артерий. Благодаря этой технологии врачи смогут успешно проводить компьютерную томографию сердца даже с частым и нерегулярным пульсом. В скором времени на предприятии планируют расширить линейку КТ новыми моделями Revolution.

Кроме того, в технопарке «Лидер» открыто производство ультразвуковых сканеров экспертного класса Logic S8, оснащенных современным программным обеспечением для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. А ультразвуковые системы Voluson E6 позволят медикам проводить полный спектр обследований в области женского здоровья.

  •  © 360tv.ru

Уже в текущем году на предприятии было собрано 20 компьютерных томографов и более 130 УЗИ-аппаратов.

https://360tv.ru/news/zdorove/vorobev-zapustil-liniju-proizvodstva-kompternyh-tomografov-v-ljubertsah/

Московская область, медицинская техника, иностранные инвестиции
  • Дмитрий Тёмный Дмитрий Тёмный
    21.12.1718:44:08

    теперь нормально    

    Отредактировано: Дмитрий Тёмный~18:53 21.12.17
    #989361
  • Крым Наш
    21.12.1719:40:20

    Такие нормальные санкции. Главное — заставить поверить в них Европу. А США они не касаются. Помним по ВМВ. Бизнес, и ничего кроме бизнеса. Когда янки с удовольствием работали и на вермахт, и Россию. Ибо за золото.

    #989389
    • Джон Джонович Джон Джонович
      22.12.1700:53:56

      И где сейчас вермахт,Россия, а где Янки))Первый исчез,вторая встает с кален,а янки- процветающая нация(ну да там негров бьют ,знаем и Детройт заброшен)

      Отредактировано: Джон Джонович~00:55 22.12.17
      #989494
      • Седое Лихо Седое Лихо
        22.12.1702:54:02

        И что входит в понятие процветающей нации?

        Эпидемия наркомании например входит? Более 55 тыс погибших в США от передозировок в 2016 г. В России за тот же период 7,5 тыс.

        Число людей, не умеющих читать входит? 14% населения США (32 миллиона человек) не умеют читать. В России число грамотных близко к 100%

        #989508
        • Alex63 Alex63
          22.12.1704:07:04

          Как ни крути, но США в целом одна из богатейших стран мира( все знают за счет чего, но пока так).

          Конец их не завидный, да и их империя катится к закату с пика своего могущества( 2000 год), но пока в целом там благополучно.

          #989513
          • Седое Лихо Седое Лихо
            22.12.1704:21:48

            но пока в целом там благополучно

            предлагаете брать лишь то что выглядит хорошо и забыть о остальном? И ещё, сильно ли ситуация с бедностью или безграмотностью в США отличаются сейчас и 10 или 20 лет назад?

            Разве можно считать процветающей (ведь именно с этого утверждения началось) нацию, которая наплевательски относится к своим гражданам на протяжении уже очень долгого времени? Нацию, у которой настолько низка планка социальных обязательств внутри собственной страны? Напомню про 14% безграмотных в 21 веке для первой экономики мира — звучит как шутка, но это факт.

            И если оценка благополучия это исключительно вопрос богатства, то с какой точки зрения смотреть на это самое богатство? Вы, например, знали, что 3 самых богатых человека США имеют столько же денег сколько половина остального населения страны?

            Так что о каком именно благополучии идёт речь? Среднестатистическом или реальном?

            Отредактировано: Седое Лихо~04:37 22.12.17
            #989515
            • Alex63 Alex63
              22.12.1714:15:27

              Везде во всем мире среднестатистическое богатство лучше реального.

              Разумеется нынешные бедняки живут похуже, чем 20 лет назад( без учета технического прогресса), но даже их бедняки живут лучше чем подавляющее большинство мира.

              Хотя сама система довольно таки античеловечна, особенно в плане медицины.

              Но это такая философия в США, что тебе никто не обязан и все ее принимают.

              #989673
        • Нет аватара Bart
          22.12.1705:41:23

          Ну зачем же так безапелляционно врать и ссылаться на первую попавшуюся журналистскую статейку? Уровень грамотности в США — 99%

          •  © Фото из открытых источников

          #989521
          • Седое Лихо Седое Лихо
            22.12.1706:16:59

            Ах да, главное не как голосуют, а как считают.

            32 миллиона безграмотных в США — данные, используемые социологами из самих США, которые ссылаются на местный Департамент образования.

            Так что всё зависит от методик подсчёта и целей тех кто этот подсчёт проводит.

            Всё как обычно.

            З.Ы. к данным по наркомании, так понимаю, вопросов нет?

            Отредактировано: Седое Лихо~06:19 22.12.17
            #989523
            • Нет аватара Bart
              22.12.1707:43:57

              Ок, я объясню тебе на пальцах фактическую ситуацию с безграмотностью в США, так как недостаток аналитических способностей у тебя с лихвой компенсируются тоннами гонора и юношеского максимализма.

              Ты ссылаешься на Департамент образования, так? Вот подробный отчет от Национального центра образовательной статистики по ситуации с неграмотностью американцев, взят с федерального сайта ed.gov

               https://nces.ed.gov/pubs93/93275.pdf 

              Смотрим выдержку на странице 17

              Twenty-one to 23 percent — or some 40 to 44 million of the 191 million

              adults in this country — demonstrated skills in the lowest level of prose,

              document, and quantitative proficiencies (Level 1). Many adults in this level performed simple, routine tasks involving brief and uncomplicated texts and documents. For example, they were able to total an entry on a deposit slip, locate the time or place of a meeting on a form, and identify a piece of specific information in a brief news article.

              Т. е. под безграмотными людьми в США понимаются не те, кто совсем не может читать и писать. Безграмотным (по американской классификации — Уровень 1) в США понимается человек, который может читать несложные тексты, самостоятельно найти необходимую информацию в небольшой новостной статье или выполнить простые письменные операции, как например заполнить банковскую квитанцию.

              С этим разобрались. Идем дальше.

              Twenty-five percent of the respondents who performed in this level were immigrants who may have been just learning to speak English.

              Ну надо же, 25% из этих «безграмотных» оказались иммигрантами, которые только изучают английский язык. Минус 10 миллионов. Идем дальше.

              Nineteen percent of the respondents in Level 1 reported having visual difficulties that affect their ability to read print.

              Опа, еще 19% оказались банально незрячими, т. е. имеют проблемы со зрением настолько, что затрудняет чтение печатного текста. Минус еще 8 миллионов. Идем дальше.

              A third were age 65 or older, and 26 percent had physical, mental, or health conditions that kept them from participating fully in work, school, housework, or other activities.

              26% имеют физические и умственные заболевания либо инвалиды, а треть оказалась старенькими пенсионерами. Еще минус 10 миллионов.

              Таким образом у меня осталось 12 миллионов так называемых «безграмотных», делим на общее количество взрослого населения США (191 миллион), получаем около 6%.

              Из этих 6% 2/3 по разным причинам не закончили курс средней школы.

              Nearly two-thirds of those in Level 1 (62 percent) had terminated their education before completing high school.

              Соответственно эти люди в большинстве своем читать и писать таки научились, но на школьном простецком уровне, что как раз попадает по классификации NCES под уровень 1 (Level 1).

              Действительно тупоголовых кретинов, которые в азбуке ни в зуб ногой и которые вообще не умеют читать совсем, останется тот самый пресловутый 1%, как и в России.

              Тебе все понятно? Ты же, вместо того, чтобы покопаться в источниках и разобраться в сути вопроса, скопировал выдержку из первой попавшейся, понравившейся тебе ура-патриотической статейки, и начал размахивать ей здесь, уписываясь от радости, что дескать Америке в очередной раз хана!

              Если хочешь, я тебе такой же разбор полетов могу сделать и по ситуации с наркоманией в США в сравнении с РФ, только тебе оно надо? Смертность от передозов там действительно на порядок выше, можешь хотя бы этому порадоваться — «Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла»

              Отредактировано: Bart~07:47 22.12.17
              #989542
              • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
                22.12.1707:59:12

                Ты ссылаешься на Департамент образования, так? Вот подробный отчет от Национального центра образовательной статистики по ситуации с неграмотностью американцев, взят с федерального сайта ed.gov

                nces.ed.gov/pubs93/93275.pdf

                Смотрим выдержку на странице 17

                Ха-ха, наконец ты открыл документ, а не на русскую википедию ссылаешься. А вот тебе отвечает оффициал из US ED:

                "They really cannot read … paragraphs (or) sentences that are connected," says Sheida White, a researcher at the U.S. Education Department.

                Не надо стараться быть святее папы римского. Становится просто смешно.

                #989550
              • Нет аватара fales
                22.12.1708:22:08

                Отличный ответ

                #989566
              • Седое Лихо Седое Лихо
                22.12.1708:30:16

                Вы читать не умеете? Так прочитайте ещё раз. Может дойдёт хотя бы со второй попытки.

                Так что всё зависит от методик подсчёта и целей тех кто этот подсчёт проводит.

                Или вы на самом деле считаете, что мне не известна та точка зрения, которую вы так долго и старательно описывали? Как и то, что отдельные из приведённых вами фактов так же притянуты за уши как и некоторые, озвученные мной?

                Кому и когда такие мелочи мешали?

                И что вы собираетесь рассказать о наркомании? Что на тысячу населения наркоманов в России больше? Так я вам скажу опять — главное не как голосуют, а как считают.

                Например, в статистике по США будут учтены категории «легализованных» наркоманов?

                Тех, например, кто употребляет разрешённые наркотики, или значительная часть населения, которая сидит на медицинских наркотиках вроде депрессантов и обезболивающих? При том, что производство медицинских наркотиков, как и их массовая выписка населению поставлена в США на поток и лоббируется не хуже чем защита права на ношение оружия. А вот число передозировок показывает ситуацию очень хорошо.

                Как видите, любая статистика (что по безграмотности, что по наркотикам) может быть объявлена, в зависимости от точки зрения, или заниженной или завышенной.

                Так что пусть каждый останется при своём мнении.

                Отредактировано: Седое Лихо~10:06 22.12.17
                #989569
          • Нет аватара casta1913
            22.12.1707:10:30

            В целом на счёт богатства и бедности:--минимальная зарплата в сша 1300 долларов,в России 130 долларов(а прожиточный минимум в России 190 долларов),средняя зарплата в сша 3120 долларов(6-е место в мире),в России 650 долларов(69-е место в мире)…

            Отредактировано: casta1913~07:14 22.12.17
            #989530
            • Нет аватара fales
              22.12.1708:26:39

              средняя зарплата в сша 3120 долларов(6-е место в мире),в России 650 долларов(69-е место в мире)…

              Это фиктивные данные. Для оценки бедности/богатства надо пересчитывать зарплату по паритету покупательной способности (один доллар примерно = 23 рубля).

              Медианная зарплата в России 24 000 рублей то есть примерно 1 000 долларов. Средняя зарплата в России 36 000 рублей, то есть примерно 1 550 долларов. С учетом зарплаты в конвертах, будет вероятно около 2 000 долларов

              Отредактировано: fales~08:32 22.12.17
              #989567
              • Нет аватара casta1913
                22.12.1708:50:35

                Паритет это конечно хорошо,но кг говядины стоит 500 руб,а кг натуральной колбасы 800 руб,а за 30 метровую квартиру коммуналку надо отдать в месяц от 5 до 7 тыс руб,а за литр бензина около 40 руб!?Вот вам и паритет покупательной способности…

                #989572
                • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
                  22.12.1709:12:20

                  За свою 100 метровую 4 комнатную квартиру я плачу 5 тысяч зимой (с отоплением) и 3 тысячи летом (без отопления). 800 рублей за натуральную колбасу? Что за фигня? Например, корейка или окорок (что может быть натуральнее?) стоят в пределах от 400 рублей. За 800 рублей можно купить уже элитные сорта сыровяленных колбас. Говядина да, стоит 500 и даже выше. Если хотите натуральные продукты в США, то должны покупать в магазинах organic food, там вообще то ценники в 2-3 раза выше обычных супермаркетов. Но главная разница с США не продуктах, а в сервисе. Везде, где есть человечек на сервисе, вам придется заплатить в 10 раз больше российского аналога.

                  #989576
                  • Нет аватара casta1913
                    22.12.1709:48:48

                    За 100 метров пишите,ну ну не знаю,что у вас за фигня и что это за город-рай,но где я живу у нас только за батареи в холодные месяцы 5 тыс приходит за 50 метров,а отопительный сезон с сентября по май,а так в среднем коммуналка за 50 метров от 8 до 10 тыс. руб.А на счёт колбасы не знаю ,что за фигня творится в магазинах цена за натуральную(а не за соевую)варёная от 500 до 800,а копчёная от 600 до 1000 руб за кг(дешевле за натуральную не получится,потому что кг говядины на мясокомбинате 400 руб),а окорок это свинина и она дешевле,зарплата у нас на заводах 20-30 тыс…

                    #989586
                    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
                      22.12.1714:21:19

                      Урал. 8 месяцев в году отопительный сезон. Город — миллионник. Могу скан платежки присобачить со всеми расчетами. 5 тысяч — это за ВСЁ, включая электричество, вывоз мусора, оплата услуг вахтера, отопление, воду, коммуникации, освещение подъезда и содержание руководства ТСЖ.

                      #989678
                      • Нет аватара casta1913
                        22.12.1714:52:27

                        Везёт вам,а вот нам нет на Севере,у нас за развалюхи деревяшки со всеми удобствами платят по 8 тыс руб…

                        #989690
                  • NOMAD ** NOMAD **
                    22.12.1713:17:43

                    Посчитайте сколько часов вам надо работать что бы купить 1 единицу продуктов питания, оплатить жильё. отопление, месячный расход бензина и прочее. Тогда будет понятно и честно. Кстати и налоги прямые и скрытые, тоже весьма любопытная тема.

                    #989650
            • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
              22.12.1709:02:36

              Простой пример: в США я получал чуть более 50 килобаксов в год из которых треть сразу же съедали налоги. На оставшиеся примерно 2800 в месяц чистыми на аренду вместе с жкх уходило 1800 (Калифорния), питание еще где-то 500, остаток — просто слезы. Сейчас в России я имею более 100 килорубля (по курсу где-то $1600) в месяц на руки за вычетом налогов, из которых жкх поедает 5-7, если бы снимал квартиру — где-то плюс десятка (наш город), еда 20-30 тыс. И где-то 50-60 килорубля чистый остаток. По номинальным цифрам выглядит как бедность (по отношению к США), а на самом деле по объему потребленных продуктов и услуг мой уровень жизни равнозначен примерно 100-150 килобаксу в год в США. Вот и вся математика.

              #989574
              • Нет аватара casta1913
                22.12.1709:23:38

                Согласен с вашей зарплатой которая в три раза выше в среднем на заводах(которая составляет от 20 до 30 тыс в месяц)жить одному можно или даже с небольшой семьёй,а если вы получаете 25 тыс руб,как 90% рабочих в России и у жены столько же зарплата,да у вас двое детей,получается 50 тыс на четверых и 10 тыс надо отдать за 50 метров квартиры за коммуналку и остаётся по 10 тыс рублей?А ведь так живут 90% семей рабочих в России…

                #989578
                • Нет аватара Serggio
                  22.12.1709:57:47

                  слушайте, ну 10 за квартиру вы загнули нереально. Я жил в Краснодаре в трёшке, платил зимой 5, летом 3. Сейчас в двушке в центре, плачу зимой 4, летом ещё не знаю, сколько будет, но явно меньше.

                  #989587
                  • Нет аватара casta1913
                    22.12.1710:12:59

                    На севере дороже,чем на юге и зависит от ТСЖ(дешевле, но зимой батареи чуть тёплые, отсюда и экономия) или Управляющая компания,но всё равно за 2-х комнатную в среднем 6-8 тыс меньше не получается(свет только около 5 руб за квт)в основном дерут монополисты за батареи и свет…

                    Отредактировано: casta1913~10:15 22.12.17
                    #989596
                • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
                  22.12.1710:13:10

                  Мы же про лукавость пересчета говорили из страны в страну по номиналу. Номинал имеет смысл только если вы получаете в одной стране, а тратите в другой. А про то, как живут рабочие люди — это как бы про другое совсем. Я не наблюдаю в России массового забастовочного движения за улучшения своего материального положения, и что-то подсказывает мне что смело оперируемые вами цифры (25 тыс…90%…) далеки от реальности. По крайней мере, шахтерские забастовки конца 80-х и середины 90-х давно канули в Лету, так видимо и живут на свои 25 тысяч. -)

                  #989597
                  • Нет аватара casta1913
                    22.12.1710:42:53

                    Но ведь шахтёры бастовали не из-за маленьких зарплат,а из-за их не выплат?И сейчас зарплаты шахтёров не высокие от 25 до 50 тыс в зависимости от региона.А на счёт 25-30 тыс на заводах зайдите на биржу труда и посмотрите статистику по предлагаемым зарплатам и она кстати отличается в меньшую сторону,к сожалению, когда начинаешь работать на этих предприятиях(сам проверял лично)…

                    #989608
                    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
                      22.12.1714:28:21

                      Ну что же, есть два пути — бороться за свои права через профсоюз, либо «голосовать» ногами. Только так можно исправить этот дефект системы. Россия сейчас — это традиционное капиталистическое общество, права трудящихся в котором могут быть защищены только самими трудящимися. И если эти трудящиеся САМИ отказались от социализма 25 лет назад (с чем я их и поздравляю), то наверно пора понять, что капитализм — это не сказка. Кстати, в США это отлично понимают. Среднестатистический американец примерно 6 раз меняет свое местожительство за свою жизнь. Как та рыба, которая ищет, где глубже. У нас же часто наблюдается советское восприятие жизни в рамках дарвинистского капитализма: сидим и ждем.

                      #989683
                      • Нет аватара casta1913
                        22.12.1715:14:56

                        Да в сша часто переезжают в поиске достойной работы и зарплаты,но они могут позволить себе машину(3 или 4 получки и новая машина или в очень дешёвый кредит или лизинг,то есть аренда машины)и ездить за 200 км на работу,плюс дешёвый бензин,а так же им легче потому что у них 60% граждан не имеет своего жилья и снимает,а у нас люди не хотят продавать,а потом покупать где-то или снимать(дорого особенно в крупных городах,а там 90% работы),дорогие для наших получек машины и бензин, вот и ведут небогатый,но оседлый образ жизни там где родились или очень долго прожили…

                        #989698
                • Alex63 Alex63
                  22.12.1714:19:44

                  10 тыс надо отдать за 50 метров

                  Вы где живете что за 50 метров столько отдаете?

                  Якутия или ХМАО? Но там зарплаты совсем другие.

                  #989677
              • NOMAD ** NOMAD **
                22.12.1713:21:00

                Похоже у вас хорошая профессия.

                #989652
            • Alex63 Alex63
              22.12.1714:17:58

              Не так все просто, ох как не просто.

              Нужно сравнить налоги, цены, цены на то что в России бесплатно, а в США за деньги… таким образом думаю реально выйдет что в США только примерно в 2 раза реальные зарплаты выше российских.

              #989675
          • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
            22.12.1707:27:25

            Эк тебя корежит то! Давай я тебе урок один преподам. Никогда не доверяй википедии и перепроверяй её данные. Для начала хотя бы стоит походить по страничкам википедии на других языках. Слева внизу есть кнопочка, которая позволяет посмотреть эту же страничку википедии, но на другом языке. Для тебя будет открытие, наверное, что википедию пишут люди, а странички на разных языках РАЗНЫЕ. Английский устроит? Наверно англоязычных послушать будет интереснее, так как они пишут википедию про свою страну, которую знают лучше. Смотрим:

            https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate#cite_note-17

            Данных ЮНЕСКО на 2015 год об уровне грамотности в США нет, зато есть данные U.S. Department of Education, устроит? Ну так вот: 32 миллиона взрослых американцев не могут читать (один из семи или 14% взрослого населения):

            https://www.huffingtonpost.com/2013/09/06/illiteracy-rate_n_3880355.html

            Это, батенька, официальные данные. А ты тут занимаешься распространением fake news. На досуге можешь поизучать официальную брошюру минобра США, как там всё печально:

            https://nces.ed.gov/pubs93/93275.pdf

            Отредактировано: OptimoPrincipi~07:27 22.12.17
            #989535
          • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
            22.12.1707:53:08

            А вообще, мой тебе совет: кончай «пропагандировать» США здесь, не зная предмет, о котором пишешь. Не теряй время, а просто накопи деньги на билет и слетай туда. Лучше увидеть своими глазами все плюсы и минусы страны, чем заниматься херней в инете. Если бы ты хотя бы раз зашел в черный район Лос-Анджелеса или увидел бы тысячи людей, живущих на улицах там же в самом центре города, то даже не сомневался бы, что в США наберется 32 млн. неграмотных. Вместе с тем, США — прекрасная страна со своими плюсами. Главная разница с Россией в том, что в США сотни лет проходила сегрегация. И в данный момент она дошла до того, что разные сообщества живут в США не просто в разных домах или районах, а просто в разных городах и штатах.

            #989549
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              22.12.1712:50:18

              Не теряй время, а просто накопи деньги на билет и слетай туда.

              Я летаю туда — 5 раз в год минимум.

              На SC (конфереция по суперкомпьютерам), на SNIA (конференция по стораджам), на DesignCon (конференция по дизайну sic!), и пару раз в IBM на поговорить пообщаться.

              В Остин, в Сан-Хосе, в Солт-Лейк сити. Также бы в Сиэтле. В Уичито. Естественно не преминул сделать круг по Калифорнии — СанФран- озеро Тахо — Лас-Вегас — ЛА — Сан-Хосе.

              Был в NY.

              В общем во всяких разных городах — больших и малых, бедных и богатых.

              Я к чему.

              Кончайте флуд — уровень жизни в США объективно выше. Можете сколько угодно пытаться натянуть сову на глобус — сего факта это не изменит. Нормальные работящие люди живут там достаточно обеспечено — а лентяям и маргиналам плохо везде. Тем паче в США — где строго говоря не любят дармоедов и вообще считают социалку в любом виде — злом.

              А касательно бомжей в центре города. Ну дык у них так повелось — что нищеброды тусят в сити в апартах или социальном жилье. Я вообще как-то жил в мотеле в СанФране чет типа за 15 $/ночь — у меня в соседней комнате барыжили наркоту, а через дорогу была ночлежка для бомжей — зато прям в центре. И в NY я как-то жи в Квинсе — тоже «прикольный район» — зато рукой подать до Times Square и весьма бюджетненько.

              (хотя в NY мне было не прикольно — я не люблю большие города, и метро там отстойное и хаотичное)

              A нормальные люди там живут на окраинах или вообще в метрополии в частных домах.

              У нас наоборот — в центре уютненько, а в спальниках весело.

              И это дает нашим пропагандистам клевую почву — нафотать бомжей в центре города и показать домохозяйкам.

              Если Вы там реально жили, как утверждаете — Вы сами это прекрасно бы знали. Или знаете, но просто из каких-то своих моральных убеждений предпочитаете ставить с ног на голову все.

              Вообще почти все мигранты проходят через 3 стадии:

              1) Все нравится все прикольно — это пока все вновь и интересно

              2) Все не нравится, все плохо — это когда мы поняли, что все не так просто и надо решить кучу проблем, а с работой как-то не айс

              3) Уже долго живем, привыкли и понимаем — что нравится, а что нет.

              Вот на стадии 2 многие плюют и возвращаются с соответствующим осадком. Вы не из таких? На 3й уже мало кто возвращается, да и то по семейным обстоятельствам.

              Зарплата — это вообще отдельная тема. Например мои коллеги по цеху зарабатывают там в среднем от 150к$ в год (а состоящие в моей должности — наверное даже раза в 1.5 больше). Что даже со всякими налогами сильно больше чем я. Хоть в колбасе меряй (кстати жратва сопоставимого с нашим АШАНовского качества там сильно дешевле, равно как и одежда например), хоть в квартирах.

              ЗЫ: А вообще лучше всего в ЮВА: Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея. На них надо ровняться. Хотел было Японию включить сюда, но:

              — я там не был

              — вообще они странные

              Отредактировано: Антон Смоленский~13:43 22.12.17
              #989644
              • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
                22.12.1714:14:06

                уровень жизни в США объективно выше.

                С этим кто-то спорит? Страна, бумажные фантики которой принимаются во всем мире за деньги, по определению будет иметь уровень жизни выше. До последнего времени у них кредиты выдавали под 0%. А Россию, которую либерасты разрушили «до основания» в 90-е и этим же её сейчас попрекают, такие подарки стороной обходят.

                И тем не менее есть нюансы. Вы ездите в США, как турист, а давно известно не надо путать туризм и пмж, и ваши траектории движения находятся далеко от настоящей Америки. Просто однажды сверните с вашего маршрута хотя бы раз и попробуйте воспринимать окружающее вас без розовых очков. Например, вы знаете, что в Сан-Диего прием ведут всего 2-3 невролога, а запись забита на 8 месяцев вперед? И вы даже с самой лучшей страховкой неспособны решить эту проблему. Вот вы, не дай Бог, если попадете в ситуацию, как будете решать эту проблему? Пойдете без страховки в частную клинику. Дык вам 150 килобакса хватит только на неделю полежать в больничке. Из-за недоступности медицинского обслуживания в США очень высокая смертность от разных заболеваний и какое-то гипертрофированное развитие ЗОЖ. Каждый понимает, если с его здоровьем что-то случится серьезное — шансов практически нет, ну или будут большие проблемы. В США высокая смертность от всяких глупостей, типа запущенная ангина, потому что продажа антибиотиков без врача запрещена. А до врача еще добраться надо. Если в США всё в порядке, почему там взрывным образом растет число самоубийств (в два раза за последние 15 лет)? Кстати, как раз в 2017 году кривые для России и США пересеклись — американская пошла вверх, а российская продолжает снижаться. По статистике убивают себя в основном белые мужчины реднеки из внутренних штатов. Это те, которые голосовали за Трампа. Что там происходит? И если США такая сказочная страна, почему люди сводят счеты с жизнью? Кстати, что за презрительное отношение к людям, которые живут тысячами на улицах? Типа, им так нравится да? При этом презрение к американским бомжам почему вечно совмещается с жалобной песней про русских бомжей. Бедненькие, до чего их режим довел!

                Насчет «жратвы», как вы изволили выразится. Она не может быть дешевле по определению. В лучшем случае на том же уровне. Надо только помнить, что США — это всемирная империя ГМО, практически любая еда, которую вы покупаете в этой стране — это ГМО. Если вы эту еду сравниваете с нашей, то сильно ошибаетесь. В России ГМО в любом виде запрещено. Еду, которая походит на нашу, в США продают в специальных магазинах «органической пищи» (organic food), в супермаркетах типа какого-нибудь волл-марта её обычно нет, или небольшой стеллаж. Органическая еда стоит минимум в два раза дороже неорганической. Тот же Ашан в России продает не французские продукты питания, а местные. Например, в нашем городе в Ашане продается молоко от местных производителей — свежайшее, цельное молоко. Которое само по себе и двух дней не стоит — скисает. Это топ биологичности и органичности. И это молоко вы собираетесь сравнивать с дешевой белой жидкостью, разливаемой по пластиковвым галлонам, — эта жидкость стоит без холодильника 30 дней в США? Этот разговор можно было бы бесконечно продолжать.

                Но есть очень важный момент: границы сейчас открыты, каждый может купить билет и долететь и посмотреть всё своими глазами. А при желании остаться в стране своей мечты. Пейсатели же, которые ничего в жизни не видя строчат на наших сайтах, расписывая о райских кущах и о то как плохо у нас, я считаю пустыми пропагандонами. Зачем что-то тут доказывать с пеной? Собирай чемодан и вперед с песней. Лично мне моя собственная страна милее.

                #989670
              • Alex63 Alex63
                22.12.1714:23:29

                Только вот 150к $ в год, в США, это эквивалент к средней зарплате, как если бы в России ваши знакомые получали бы 150к рублей в месяц.

                На такую зарплату и в России можно на широкую ногу жить.

                #989679
                • Антон Смоленский Антон Смоленский
                  22.12.1718:04:11

                  Только вот 150к $ в год, в США, это эквивалент к средней зарплате, как если бы в России ваши знакомые получали бы 150к рублей в месяц.

                  Даже если бы это было так, хотя это не так. Когда у Вас в каждом товар в магазине от 30 до 100% цены исчислена в долларах и при этом он дороже в 60 раз — 150к рублей никак не равны 12.5к$. И даже не равны 6k$ (с поправкой на налоги скажем).

                  Но предположим если бы соотношение было именно таким — мои коллеги по цеху в России в основной массе не зарабатывают 150к. Их средняя по больнице заработная плата (в Москве) лежит между 70 и 100.

                  Да и что значит на широкую ногу?

                  Если Вы захотите, например, перебраться жить за город и жить в своем доме, как белый человек. В самом обычном, не в дворце каком-то. То эти 150к в месяц у Вас будут как песок сквозь пальцы утекать в процессе реализации своего пожелания — уж поверьте. Я могу еще пару примеров привести как просадить 150 штук в месяц на вполне обычные вещи. Это не большая сумма — в принципе где-то с нее в России начинается приведение своего уровня жизни в более менее пристойное состояние.

                  Отредактировано: Антон Смоленский~18:18 22.12.17
                  #989785
                  • Alex63 Alex63
                    22.12.1718:28:46

                    Ну я лично знаю тех кто и 120к и 150к и 200к зарабатывает( правда 200к, уже в Москве). Живут поверьте, они очень круто, 90% населения мирового, столько в паритете точно не зарабатывают.

                    А насчет

                    Это не большая сумма — в принципе где-то с нее в России начинается приведение своего уровня жизни в более менее пристойное состояние.

                    По опыту могу сказать, что если живешь в своей квартире и один, то 20к вполне хватает на нормальную жизнь. Откладывать с этого разумеется не получится, но бедствовать не будешь.

                    #989793
              • Нет аватара casta1913
                22.12.1716:31:15

                Я с Вами согласен,что в сша если ты один без иждивенцев и у тебя есть даже не богатая работа(2 тыс баксов),то на неё легче и комфортнее прожить,чем у нас одинокому на вроде бы на неплохую зарплату на 30 тыс руб,потому что у них недорогая машина в базе с опциями и автоматом 10 тыс баксов(типа корейской),у нас такая же 700 тыс. руб.А продукты питания не могут быть намного дороже,потому что раньше до санкций везли и куру и мясо и овощи к нам из сша и они были у нас даже дешевле,чем наши и это с учётом перевозки через океан…

                #989732
                • Alex63 Alex63
                  22.12.1718:30:24

                  В США машина вопрос жизни и смерти, ясное дело, чтобы не допустить геноцида населения и машины будут дешевыми и бензин тоже один из дешевых в мире. Потому что это проще чем пустить ОТ.

                  А насчет еды… та еда что там дешевая, очень мерзкая, даже прозападные блогеры типа Лебедева и Варламова, утверждают что в США питаются преимущественно дерьмом.

                  #989796
                  • Нет аватара casta1913
                    22.12.1720:44:47

                    Даа едааа — вспомните ножки буша…

                    #989836
                • Нет аватара Bart
                  22.12.1723:07:26

                  потому что у них недорогая машина в базе с опциями и автоматом 10 тыс баксов

                  Как-то меня занесло на авторынок в Сиэттле, где ряды машин тянутся чуть ли не за горизонт — нормальную машину с пробегом 5-6 тыс. километров можно купить за 6-7 тысяч долларов. Для американца такая сумма — это отложить часть дохода с пары месячных зарплат.

                  #989903
                  • Нет аватара casta1913
                    23.12.1702:43:18

                    Я согласен с вами,но я то так то имел ввиду новую машину,просто если бы я написал про цены на подержанные,у многих был бы сердечный приступ,они там в сша и Европе так не прилично дёшево стоят(относительно конечно их зарплат),что я понимаю почему у них это средство передвижения,а у нас роскошь?!

                    #989939
            • NOMAD ** NOMAD **
              22.12.1713:25:50

              Я так понимаю многие не попадают в статистику по грамотности?

              #989653
              • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
                22.12.1714:39:08

                Ну почему же. В этой ветке была продемонстрирована попытка пропагандона сделать накидос и утопить всё в море цифр и пространных рассуждений. На самом деле американцы официально проводят исследования и заключение очень простое:

                Literacy study: 1 in 7 U.S. adults are unable to read this story A long-awaited federal study finds that an estimated 32 million adults in the USA — about one in seven — are saddled with such low literacy skills that it would be tough for them to read anything more challenging than a children’s picture book or to understand a medication’s side effects listed on a pill bottle.

                «Примерно один из семи взрослых жителей США имеет настолько низкий уровень чтения, что не смогут прочесть этот текст…» А на все рассуждения умника выше официальный представитель Министерства образования США, которое и проводило исследование, заявила:

                "They really cannot read … paragraphs (or) sentences that are connected," says Sheida White, a researcher at the U.S. Education Department.

                «Они действительно не умеют читать…» — заявила Шейда Уайт.

                https://www.huffingtonpost.com/2013/09/06/illiteracy-rate_n_3880355.html

                Что еще к этому добавить? Только одно — российскую версию википедии кто-то тщательно правит таким образом, чтобы убрать всякий негатив о США. Но стоит перейти на англоязычную страничку, как обман сразу же раскрывается.

                #989685
                • NOMAD ** NOMAD **
                  22.12.1715:03:45

                  Понятно.Спасибо. И про Википедию учту. Просто как начинаются споры о безработице в США, так не понятно где правда, и где статистика, и где прямая манипуляция с цифирью. Вот я и подумал, что с грамотностью такая же петрушка. Что до России — Мой опыт- Пишу заявку программисту на ценники, леплю её ему на монитор, он кивает — Понял! Через час мне втык -Где, пилять, ценники? Бегу в компьютерную -Где? Ответ- Вы мне написали не теми буквами. Я в ахуе. Паршивец поясняет — Вы пишите мне печатными буквами. Я прописные не понимаю! Пришлось переписать заявку. И да, старые заявки приходилось отрывать самому — Паршивец нагло заявил — Вы клеите, вы и убирайте! Пилять! Вопрос решил просто. Сам научился забивать товар в систему. Избавился от кучи геморроя.

                  #989694
        • Комментарий удален
        • Нет аватара абрамыч
          22.12.1710:39:23

          Наркомания,преступность,неграмотность-в штатах удел негров и мексиканцев.

          #989607
      • Нет аватара brat_po_razumu
        22.12.1703:32:03

        А что такое — процветающая нация?

        Да, уровень жизни в Германии — гораздо выше уровня жизни в США.

        И — что ты сказать-то хотел?

        #989510
      • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
        22.12.1708:08:40

        Ну да. Массовое пьянство, наркомания и самоубийства среди белых реднеков из внутренних штатов. Прибрежье, да, пока процветает. Но сама истеричность внутренний политики и начало сноса памятников говорят о том, что что-то в доме облонских уже не то. Налицо внутренний конфликт - большим массам населения в США (белого!) жить явно плохо. Отсюда и Трамп вылез. А вы всё про негров…

        #989554
  • Макс Южный
    21.12.1721:43:20

    Замечательно, но «Дженерал-Электрик» не просто так вкладывается в сборку в РФ -- а под обещанные заказы.

    Это значит, что разработка российского оборудования так и не выйдет на передний план, что для страны такого размера и технической продвинутости является позором.

    #989434
    • Нет аватара абрамыч
      22.12.1710:48:10

      Военку сильно напрягают для выпуска дорогого мед.оборудования.

      #989609
  • As sa As sa
    21.12.1722:12:15

    Производство — это громко сказано. Сборка.

    Я с большим интересом слежу за проектами Росатома по организации производства КТ и ПЭТ томографов собственной разработки.

    #989449
  • Нет аватара termometrix
    21.12.1722:54:41

    Есть масса российских томаграфов для интесивного импортозамещения/смотри в СУН/,но «пусть расцветают сто цветов»,самое важное: сохранить технологические компетенции наших разработок.

    Более того,томографы бывают разными.

    Отредактировано: termometrix~23:03 21.12.17
    #989467
    • Джон Джонович Джон Джонович
      22.12.1701:02:26

      Отечественные для плебса,Дженерал Электрик для кремлёвской больницы.Понимать надо!!!

      #989497
      • Нет аватара абрамыч
        22.12.1710:52:37

        Москва тоже не покупает отечественное мед. оборудование ,даже совместного производства.

        #989611
      • NOMAD ** NOMAD **
        22.12.1713:34:49

        «Отечественные для плебса,Дженерал Электрик для кремлёвской больницы.Понимать надо!!! » В СССР не было томографов. Но у «страдальцев за народ» были отдельные роддома, отдельные школы, отдельные ВУЗы, отдельные больницы. Даже кладбища, пилять, были у них отдельные. Так что про «плебс» здесь можешь не втирать.

        Отредактировано: NOMAD **~13:40 22.12.17
        #989655
  • Нет аватара Piton
    22.12.1707:29:23

    За такую сумму можно только арендовать помещение. ни о каком производстве речи и быть не может.Мало того, сейчас ещё и налоговые льготы предоставят.

    Я понимаю, что на здоровье не экономят, но надо бы или полноценно открывать производство или поддерживать отечественных. Опять голимый импорт.

    #989536
  • Нет аватара casta1913
    22.12.1708:00:47

    Дак это наверно просто отвёрточная сборка,а не производство с локализацией,так что цена будет почти такая же, как и привезти из сша?!

    #989551
    • Нет аватара Serggio
      22.12.1710:00:32

      Дешевле, так как таможенные сборы за изделие в сборе намного выше, чем у отдельных комплектующих. Иначе бы и не заморачивался никто.

      #989592
      • Нет аватара casta1913
        22.12.1710:31:39

        Не, но чуть чуть то по дешевле конечно…

        #989603
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