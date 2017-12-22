Презентация нового комплекса Военной Академии РВСН под Москвой

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Работы по строительству объектов первой очереди были начаты специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в апреле текущего года. В них было задействовано свыше 2,3 тыс. человек и более 250 единиц специальной техники.

На этапе проектирования был учтен опыт как отечественных, так зарубежных учебных заведений, что позволило выделить всю территорию академии в единый, территориально обособленный учебно-научный центр с четырьмя функциональными зонами. В их числе учебно-научный, административно-хозяйственный, спортивный кластеры и кластер перспективной застройки. Общая площадь выделенных земель с учетом имеющихся фондов академии составляет 62,87 гектара.