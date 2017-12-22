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Презентация нового комплекса Военной Академии РВСН под Москвой

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LjrczNSJsKc

Работы по строительству объектов первой очереди были начаты специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в апреле текущего года. В них было задействовано свыше 2,3 тыс. человек и более 250 единиц специальной техники.

На этапе проектирования был учтен опыт как отечественных, так зарубежных учебных заведений, что позволило выделить всю территорию академии в единый, территориально обособленный учебно-научный центр с четырьмя функциональными зонами. В их числе учебно-научный, административно-хозяйственный, спортивный кластеры и кластер перспективной застройки. Общая площадь выделенных земель с учетом имеющихся фондов академии составляет 62,87 гектара.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=LjrczNSJsKc

армия, гособоронзаказ, РВСН, Военная академия РВСН
  • Нет аватара termometrix
    22.12.1714:03:54

    Спасибо,интересно.

    #989664
  • Human RS Human RS
    22.12.1714:39:35

    Впечатляет!    

    #989686
  • Slava Slava
    22.12.1715:09:56

    Я думаю Петр бы оценил    

    #989696
  • Slava Slava
    22.12.1715:30:05

    Я представляю что было бы если бы такой комплекс открылся бы на Украине))) Порошенко бы на фоне всех этих стен целый день речи толкал…и потом еще год бы постоянно напоминал, какой комплекс он открыл    , а у нас даже в новостях нигде не засветилось… представил себе просто.

    #989706
    • Human RS Human RS
      22.12.1717:00:55

      Академия официально пока не открыта, церемония наверное будет в ближайшие дни. Может и Путин будет    

      Хм. Сегодня открытие состоялось и Путин был:

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: Human RS~17:21 22.12.17
      #989750
      • Нет аватара g1v2
        22.12.1723:40:20

        Ага. А еще 2 года назад ее преподаватели ныли и статьи писали о том как переезд уничтожит Академию. Истерики закатывали, о том что старое здание продать чиновники хотят. Хотя последнему интеллектуалу было ясно, что новый комплекс в разы дороже старого получается. Но господа офицеры ныли, что теперь им до работы дольше добираться будет и т. д. В общем сопли с сахаром на тему «злые люди разрушают армию и уничтожают рвсн». Я еще этих товарищей спрашивал регулярно где в их присяге написано, что «обязуюсь стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы только если они будут недалеко от метро и центра Москвы».    

        К счастью шантаж и истерики некоторых преподавателей не прошли и теперь имеется суперсовременный учебный комплекс оборудованный по последнему писку военной моды.   

        #989911
        • Human RS Human RS
          23.12.1700:34:07

          К счастью шантаж и истерики некоторых преподавателей не прошли и теперь имеется суперсовременный учебный комплекс оборудованный по последнему писку военной моды.

             

          #989928
  • kerjenez kerjenez
    22.12.1716:49:06

    Один вопрос, Почему в Москве?

    #989743
    • shigorin shigorin
      22.12.1719:33:15

      Зачем бы все яйца в одну корзину?

      #989813
    • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
      22.12.1719:41:57

      Такова политика государства. Пора уже смириться.

      #989818
      • kerjenez kerjenez
        22.12.1722:48:51

        Такова политика вассала, сами смиряйтесь.

        #989896
      • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
        23.12.1709:42:27

        Я сам возьмущаюсь и с вами согласен. Но ничего не поделаешь. Собянин прямым текстом не раз говорил, что власти делают ставку на укрупнение городов-миллионников, а бесперспективные малые города им не интересны.

        #989990
    • Mark Li
      22.12.1721:50:55

      Рискну предположить что в академии будет много чего секретного, а все секретное всегда под колпаком Москвы)

      #989864
      • kerjenez kerjenez
        22.12.1722:43:40

        В Вашу концепцию не вписывается производство истребителя пятого покаления в Комсомольске на Амуре.

        #989891
    • A_SEVER A_SEVER
      22.12.1723:58:25

      Почему в Москве?
      Не в Москве, а в Московской области — это разные субъекты Федерации!

      Может потому, что столица и её окрестности надёжно прикрыты нашей ПРО?    

      #989923
      • kerjenez kerjenez
        23.12.1700:37:26

        Вы знаете какая граница меж Балашихой и Москвой? Так вот на ОДНОМ СТОЛБЕ перечеркнутый населённый пункт Балашиха, а над ним Москва !!! Ну то что у нас прикрыта только Москва это известно, Вас сей печальный факт не удручает ??? Страна есть на карте такая Россия мож слышали? Россиян прикрывать не надо ??? Любой регион был бы счатлив получить сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест, ежегодные миллиардные вливания из госбюджета, налоги в местные бюджеты… Хотя эта контора по сравнению со Сколково мелочь, или тоже будете писать что Сколково не Москва? Почему Сколково в Москве? Почему нельзя было вложить все эти бесконечные миллиарды в Академгородк ??? Сколько можно Москву накачивать деньгами ???

        #989929
        • A_SEVER A_SEVER
          23.12.1700:56:39

          Вы знаете какая граница меж Балашихой и Москвой?
          Конечно знаю.
          на ОДНОМ СТОЛБЕ перечеркнутый населённый пункт Балашиха, а над ним Москва !
          Да, один населённый пункт плавно переходит в другой, и что тут такого? Похожая ситуация почти по всем направления, если ехать из Москвы в область.
          Вас сей печальный факт не удручает ?
          Конечно нет — согласно договору по ПРО СССР/Россия и США могли иметь только один позиционный район противоракет.
          есть на карте такая Россия мож слышали?
          Балашиха это крупнейший город Московской области с населением 450 тысяч жителей, а Московская область один из регионов России.
          Сколько можно Москву накачивать деньгами ?
          Для тех, кто не понял с первого раза — Балашиха это не Москва!

          #989930
        • Нет аватара ymarkovitch
          23.12.1703:45:32

          Сплошные троеточия, тройные вопросительные и восклицательные знаки, прямо слюной забрызгали. Что за поток сознания? Вам мама не говорила, что завидовать нехорошо?

          Отредактировано: ymarkovitch~03:47 23.12.17
          #989949
  • Нет аватара Lyudov
    22.12.1720:51:28

    + за год построили

    #989843
    • Mark Li
      22.12.1721:51:40

      Ага, жесть начали строить в Апреле, им бы Зенит арену строить))

      #989866
  • Нет аватара RF
    22.12.1721:55:02

    Служил в РВСН на «Тополях» в 2004-2006 годах. Как и всякая наши военная техника — с шикарной защитой от дураков, крепкая, надежная, не требующая обслуживания, но в то же время удобная по своему.

    #989867
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