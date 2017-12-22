Презентация нового комплекса Военной Академии РВСН под Москвой
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Работы по строительству объектов первой очереди были начаты специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в апреле текущего года. В них было задействовано свыше 2,3 тыс. человек и более 250 единиц специальной техники.
На этапе проектирования был учтен опыт как отечественных, так зарубежных учебных заведений, что позволило выделить всю территорию академии в единый, территориально обособленный учебно-научный центр с четырьмя функциональными зонами. В их числе учебно-научный, административно-хозяйственный, спортивный кластеры и кластер перспективной застройки. Общая площадь выделенных земель с учетом имеющихся фондов академии составляет 62,87 гектара.
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22.12.1723:58:25 Не в Москве, а в Московской области — это разные субъекты Федерации!
23.12.1700:37:26
23.12.1700:56:39 Конечно знаю. Да, один населённый пункт плавно переходит в другой, и что тут такого? Похожая ситуация почти по всем направления, если ехать из Москвы в область. Конечно нет — согласно договору по ПРО СССР/Россия и США могли иметь только один позиционный район противоракет. Балашиха это крупнейший город Московской области с населением 450 тысяч жителей, а Московская область один из регионов России. Для тех, кто не понял с первого раза — Балашиха это не Москва!
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