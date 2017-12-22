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Судостроение и судоходство

На ледокол «Сибирь» установлен атомный реактор

21 декабря корабелы Балтийского завода-Судостроение (г. Санкт-Петербург), (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) завершили монтаж реакторной установки РИТМ-200, погрузив на первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 второй из двух парогенерирующих блоков (ПГБ).

  •  © oaoosk.ru

РИТМ-200, новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработана ОКБМ Африкантов. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт каждый.

  •  © oaoosk.ru

Монтаж реакторной установки — одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомных ледоколов. Вес одного парогенерирующего блока РУ РИТМ-200 составляет около 180 тонн, погрузку первого и второго ПГБ на «Сибирь» проводили при помощи плавучего крана «Демаг». Монтаж первого ПГБ состоялся 14 декабря.

  •  © oaoosk.ru

Впереди корабелам Балтийского завода предстоит провести окончательный монтаж реакторной установки, ее вспомогательного оборудования и арматуры.

22 сентября 2017 года корпус первого серийного атомного ледокола «Сибирь» был торжественно спущен на воду. Его крестной матерью стала Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова.

http://www.oaoosk.ru/press-center/news/na-sibir-ustanovlen-atomnyy-reaktor/

Балтийский завод-судостроение, Санкт-Петербург, РИТМ-200, 22220
  • Люркер-кун ⁪⁪⁪ Люркер-кун ⁪⁪⁪
    22.12.1721:46:39

    Поясните — «Сибирь» называется первым серийным ледоколом проекта, потому что является первым после головного ледокола «Арктика»? То есть, именуется так — головной корабль проекта -> первый серийный -> второй серийный и так далее. Так?

    Отредактировано: Люркер-кун ⁪⁪⁪~21:46 22.12.17
    #989861
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