На ледокол «Сибирь» установлен атомный реактор

21 декабря корабелы Балтийского завода-Судостроение (г. Санкт-Петербург), (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) завершили монтаж реакторной установки РИТМ-200, погрузив на первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 второй из двух парогенерирующих блоков (ПГБ).

РИТМ-200, новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработана ОКБМ Африкантов. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два парогенерирующих блока тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Монтаж реакторной установки — одна из ключевых производственных операций процесса строительства атомных ледоколов. Вес одного парогенерирующего блока РУ РИТМ-200 составляет около 180 тонн, погрузку первого и второго ПГБ на «Сибирь» проводили при помощи плавучего крана «Демаг». Монтаж первого ПГБ состоялся 14 декабря.

Впереди корабелам Балтийского завода предстоит провести окончательный монтаж реакторной установки, ее вспомогательного оборудования и арматуры.

22 сентября 2017 года корпус первого серийного атомного ледокола «Сибирь» был торжественно спущен на воду. Его крестной матерью стала Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова.