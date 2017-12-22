Автопарк «скорой помощи» Красноярского края пополнился 51 автомобилем

В Красноярске прошла церемония передачи 51 автомобиля скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Красноярского края.

Обновление санитарного автотранспорта является важнейшим направлением модернизации всей системы здравоохранения страны и одним из поручений Президента РФ. Из 449 автомобилей скорой помощи, которыми оснащены медицинские центры края, 174 требуют поэтапной замены. В 2017 году Красноярский край получил 51 карету скорой помощи. Так, 28 автомобилей приобретены за счет краевых средств для 24 районов края, а 23 автомобиля — за счет Федерации для работы на подстанциях Красноярска, в Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске, Назарово, Бородино и Норильске.

Автомобили скорой медицинской помощи в зависимости от функционального предназначения подразделяются на три основные категории: А, В и С. Особенность федеральных машин — «северное исполнение», которое подразумевает дополнительное утепление всего автомобиля (пол, стены и потолок) и более мощный обогреватель салона.