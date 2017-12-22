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Экспорт

Дочернее общество ЛУКОЙЛА в Китае начало продажи масел, на очереди — Мексика

  •  © sibavto.com

«Лукойл» поставил в Китай первую тысячу тонн смазочных материалов, сообщил гендиректор «ЛЛК-Интернешнл» — «дочки» «Лукойла» по производству смазочных материалов Максим Дондэ.

В апреле 2017 года компания создала дочернее общество в Китае — Lukoil Lubricants China.

«В Китай уже поехала продукция из России. Первая тысяча уже ушла из России в направлении китайского рынка», — сказал Дондэ на пресс-конференции.

Также он добавил, что в ноябре 2017 года компания зарегистрировала дочернее общество в Мексике — Lukoil Lubricants Mexico. По словам Дондэ, первые заказы на продукты Лукойл от местных дистрибьютеров уже поступили.

«ЛЛК-Интернешнл» была создана в конце 2005 года на базе департамента производства и продаж масел «Лукойла». На российских заводах «Лукойла» производится более 40% от общего объема производства смазочных материалов в РФ. Судовые масла компании охватывают 12% мирового рынка, 60% рынка России, 40% рынка Ближнего Востока.

Производство охватывает семь собственных и 25 привлеченных заводов, а также два совместных предприятия. Производственные активы компании расположены как в России, так и за рубежом, в частности, в Белоруссии, Турции, Румынии, Финляндии, Австрии.

http://tass.ru/novosti-partnerov/4835964

Лукойл, ЛЛК-Интернешнл, Китай, ГСМ
  • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
    23.12.1715:22:22

    Только плюс. Прибавить к этому, что"Лукойл" выиграл тендер 2016 г. на первую заливку масел в автомобили Меrcedes-Benz на заводе в Германии. Внушает уважение.

    #990067
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