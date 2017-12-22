«Лукойл» поставил в Китай первую тысячу тонн смазочных материалов, сообщил гендиректор «ЛЛК-Интернешнл» — «дочки» «Лукойла» по производству смазочных материалов Максим Дондэ.

В апреле 2017 года компания создала дочернее общество в Китае — Lukoil Lubricants China.

«В Китай уже поехала продукция из России. Первая тысяча уже ушла из России в направлении китайского рынка», — сказал Дондэ на пресс-конференции.

Также он добавил, что в ноябре 2017 года компания зарегистрировала дочернее общество в Мексике — Lukoil Lubricants Mexico. По словам Дондэ, первые заказы на продукты Лукойл от местных дистрибьютеров уже поступили.

«ЛЛК-Интернешнл» была создана в конце 2005 года на базе департамента производства и продаж масел «Лукойла». На российских заводах «Лукойла» производится более 40% от общего объема производства смазочных материалов в РФ. Судовые масла компании охватывают 12% мирового рынка, 60% рынка России, 40% рынка Ближнего Востока.

Производство охватывает семь собственных и 25 привлеченных заводов, а также два совместных предприятия. Производственные активы компании расположены как в России, так и за рубежом, в частности, в Белоруссии, Турции, Румынии, Финляндии, Австрии.