Серийное производство автоматизированных электростанций резервного назначения мощностью 500, 630 кВт

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В рамках программы импортозамещения по состоянию на декабрь 2017 года предприятие «Дизельзипсервис» (г. Санкт-Петербург) освоило серийное производство дизельных электростанций мощностью 500/630 кВт по третей степени автоматизации на базе двигателя отечественного производства серии ТМ-600.

ООО «Дизельзипсервис» — промышленное предприятие, специализирующееся на производстве энергетического оборудования для обеспечения автономного, гарантированного и бесперебойного энергоснабжения на объектах нефтегазовой отрасли.

Автоматизированные дизельные электростанции АБКЭхАТМ мощностью 500 и 630 кВт, напряжением 400 В и частотой 50Гц на базе дизельного электроагрегата АТМ-630 производства предприятия «ДИЗЕЛЬЗИПСЕРВИС» с двигателем ТМ-600 производства предприятия «ДИЗЕЛЬЗИПСЕРВИС» и генератором ГС-630-Б1-КМ производства ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» г. Курск успешно прошли испытания и готовы к работе на объектах заказчика.



Пуск станции АБКЭхАТМ-630

© Фото из открытых источников

АБКЭ — автоматизированная блочно-контейнерная электростанция на базе двигателя ТМ-600 предназначена для использования в качестве резервного или аварийного источника электропитания.

Дизель и генератор по объему автоматизированных и автоматически выполняемых операций и времени необслуживаемой работы соответствуют третьей степени автоматизации по ГОСТ Р 55437-2013. Средства автоматизации соответствуют ГОСТ Р 55231-2012, ГОСТ 11102-75, ГОСТ 11928-83.

Климатическое исполнение — УХЛ, категория размещения 1 согласно ГОСТ 15150. Значение температуры воздуха при эксплуатации — от минус 40 °C до плюс 50 °C.



Дизельный двигатель серии ТМ-600 в составе электроагрегата АТМ-630

© Фото из открытых источников

При производстве дизельной электростанции АБКЭхАТМ используются только отечественные комплектующие:

Генератор — производства ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» г. Курск. Компрессор — собственного производства «Дизельзипсервис» типа: АКР-21; Двигатель ТМ-600, оснащенные блоком МРС, синхронизирующим частоту вращения Охладители МХД-4 или отдельный блок охлаждения — производства «Дизельзипсервис» Электрощитовое оборудование: ЩСН, АВР, ЩУАС Блок-бокс Всережимный регулятор скорости с катарактом и гидравлическим упором пуска, ограничивающим заброс частоты вращения при пуске дизеля Монтажная рама с виброизолирующими прокладками Аварийное стоп- устройство Электрический подогреватель ОЖ двигателя от внешней сети 220 В Газовая система пожаротушения

Предприятиями заказчиками являются все структурные подразделения ПАО «Газпром». На сегодняшний день были изготовлены и установлены электростанции на объектах для нужд: ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром Комплектация», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», АК «Алроса» для Айхальского отделения ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО)