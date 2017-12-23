Быстринский ГОК. Фоторепортаж

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края за весьма короткое время был построен очень мощный Быстринский горно-обогатительный комбинат, причём построен, как говорится, с нуля и в чистом поле. В его строительство было инвестировано более 1,5 млрд долларов.

Идея построить комбинат у местных властей возникла ещё в 2002 году, стали пиарить эту тему, потом провели аукцион на право добычи полезных ископаемых в Газимуро-Заводском районе, победителем которого и стал Норильский Никель (оператором проекта выступает ООО «ГРК Быстринское») 14 января 2005 года. Промышленная добыча здесь началась с 2014 года, а обогатительную фабрику начали строить в 2015 году.

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И вот красный день календаря, 31 октября 2017 года здесь начались горячие испытания первой линии комбината или так называемый «Праздник большой руды». На данный момент в активном режиме проходят пуско-наладочные работы, которые ещё продлятся несколько месяцев (обычно на это уходит 3-6 месяцев), в 2018 году комбинат уже будет работать на половину от своей мощностей, а в 2019 году выйдет на проектную мощность, которая составляет 10 млн тонн руды в год, т. е. Быстринский ГОК сможет производить до 65 тысяч тонн меди в медном концентрате, 2,9 млн тонн магнетитового концентрата и 252 тысячи унций золота в концентрате в год.

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Как сказано выше, Быстринский ГОК, расположен в Забайкальском крае, в 350 километрах от Читы, в районе реки Быстрая. Именно здесь находится Быстринское золото-железо-медное месторождение с суммарными балансовыми запасами 343 миллиона тонн руды. А это идёт подготовка к буро-взрывным работам. Жаль, и в этот раз на сами взрывы не попал, были день назад.

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Добыча руды на Быстринском ГОКе будет проходить открытым способом с применением буро-взрывных работ в четырёх карьерах, два из которых (Верхне-Ильдиканский и Быстринский-2) будут отрабатываться в течение всего периода эксплуатации ГОКа, а два других (Малый Медный Чайник и Южно-Родственный) введут в эксплуатацию позже.5.

6. Буровые установки

7. Вот так сейчас и выглядит Верхне-Ильдиканский карьер Быстринского ГОКа

8. А я и один в поле воин :). Кстати, ковшик у этого немецкого красавца вмещает целых 22 кубометра. Копнул раз — другой и кузов уже готов, вези, извозчик, нашу руду на базу.

9. Кто последний? За вами можно занимать? Нужно, сынок, тут работы много, ещё лет на дцать точно хватит, мы только в самом начале большого пути.

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11. На Верхнеильдиканском карьере сейчас идут работы где-то на отметке одна тысяча 40 метров относительно уровня моря. Ещё несколько лет назад здесь была гора, покрытая лесом, а сейчас уже сняли около ста метров горной породы. Не скоро, конечно, но ямка тут тоже будет не хилая, метров на 500 будут копать. Работы хватит надолго, говорят, минимум лет на 40, а там глядишь и новые технологии появятся…

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13. Самосвальная карусель

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16. Балансовые запасы меди на Быстринском месторождении по категориям B, С1 и C2 составляют 2,3 млн тонн меди, золота — 9,5 млн унций и серебра — 34,1 млн унций. Кроме этого, здесь есть и другие полезные элементы.

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18. Кстати, по запасам меди, золота, серебра и железа Быстринское месторождение одно из крупнейших в мире!

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20. В этом проекте Норильский никель владеет контрольным пакетом, 36,66% принадлежит инвестфонду CIS Natural Resources Fund Владимира Потанина и Григория Березкина, еще 13,3% - у китайского Highland Fund.

21. В таких новых проектах всё продумано до мелочей. Сам карьер находится всего в двух километрах до фабрики, а это означает, что транспортного плеча практически нет, грузят на переработку, так сказать, не отходя от кассы :).

22. Корпус крупного дробления

23. После того, как самосвал наполнили, он устремляется к дробилке. Сейчас в приоритете золотосодержащая руда, её даже складируют отдельно и перерабатывают в первую очередь, чтоб хоть как-то ускорить процесс окупаемости проекта.

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26. Общий вид на Быстринский ГОК со смотровой площадки. Здесь будут производить магнетитовый концентрат, медный золотосодержащий концентрат и золотой гравитационный концентрат.

27. АБК обогатительной фабрики Быстринского ГОКа

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Масштаб производства показывают цифры. Производственная площадка Быстринского ГОКа раскинулась почти 40 на 20 километров. Это ведь не только обогатительная фабрика и административный корпус, а ещё и ряд других вспомогательных объектов, различные цеха, ремонтно-механические мастерские, склады руды, пожарное депо и т. д.

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30. Склад крупнодроблённой руды

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32. На улице минус 26, а автору репортажа прикольно, ведь он этот день работал в Норильском Никеле.

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34. Будущие сгустители

35. Здание обогатительной фабрики

36. Здесь предусмотрены две линии для переработки, сама фабрика раскинулась на 172 метра в длину, 64 в ширину и ввысь на 42 метра.

37. И, наконец, мы внутри, перед нами первый цех — Цех дробления.

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40. Здесь установлены четыре огромных барабана, это мельницы измельчения. Руда после дробления вначале пуступает в две первые мельницы, а потом измельчённая руда проходить через фильтр и попадёт в две следующих мельницы. Далее руда отправляется дальше на переработку.

41. Здесь люди работают вахтовым методом, месяц работают, месяц отдыхают. Рабочий день длится 11 часов.

42. Обогатительная фабрика Быстринского ГОКа просто великолепна, разумное компактное размещение, хотя масштаб ого-го, плюс новое и суперсовременное оборудование, что ещё для счастья надо.

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45. Что ты снимаешь? Вот, что нужно. Именно эта штуковина — наша кормилица на ближайшие годы. Оказывается, она алхимничает так, что руда в золото превращается.

46. И там, и тут везде суета. Полным ходом идёт наладка основного оборудования.

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Уже в 2018 году компания ожидает произвести на ГОКе 28-30 тысяч тонн медного концентрата, 140 тысяч унций золота в концентрате и 1 млн тонн магнетитового (железорудного) концентрата.48.

49. Цех флотации. Всего здесь 32 чана (две линии по 16). Именно в этом в цехе руда вспенивается и из неё извлекаются нужные полезные элементы.

50. Тут настолько всё новенькое, вот смотрите даже ещё только окончательный марафет наводят. Очень здорово, что я успел побывать именно на этом этапе, сейчас особая атмосфера, где каждый рабочий вкладывает свою душу, чтобы запустить этот маховик.

Золоторудный концентрат с фабрики будет поступать в Красноярск, основным потребителем медного концентрата станет Китай, а то и понятно, 90 км всего до границы, в приобретении железорудного концентрата также заинтересованы китайцы, но и нашим металлургам достанется.

51.

Всего на Быстринском ГОКе будут работать около 2 тысяч человек, а учитывая, что в рамках его деятельности будут задействованы и другие подрядные и смежные организации, то уже более 3 500 человек получается. Очень важно, что в приоритете отдают предпочтение местным жителям, конечно же, узких специалистов приходится хантить по всей стране, но это у всех такая проблема. Кстати, Забайкальский край получит 18 миллиардов рублей налоговых отчислений, одни плюсы для региона. Теперь понятно, почему Быстринский ГОК является желанным проектом, как для региона, так и для страны.

В недалёкой перспективе за счёт запуска Быстринского ГОКа, наша страна добавит ещё 6% к общему объёму производства меди в России. А как известно, Россия сейчас занимает седьмое место в мире по производству меди с долей около 3,7%. Так глядишь и другие отечественные производители постепенно подтянутся, и тогда мы будем миру диктовать и в этом вопросе.

53.

А это вахтовый посёлок, который уже частично готов. Он рассчитан на одновременное проживание 1 тысячи человек. Всего здесь будет построено 7 общежитий для рабочих, 2 общежития для инженерно-технических работников, столовая, медицинский пункт, и конечно же, физкультурно-оздоровительный комплекс.

54.

Что такое построить такой серьёзный ГОК, мало начать разрабатывать карьер или построить фабрику, завести оборудование, надо же и инфраструктуру всё подвести и наладить, а это дороги, электричество. В этом плане стоит отметить наше государство, которое в рамках частно-государственного партнерства профинансировало строительство железной дороги Борзя — Газимурский Завод (её пpoпуcкнaя cпocoбнocть нe мeнee 4 млн тонн гpузoв в год). А это ведь 20,5 миллиарда рублей, плюс 7,2 миллиарда рублей направил на строительство железнодорожной ветки Норильский никель. Строительство ЛЭП 220 КВт тоже не из дешёвых удовольствий, цена вопроса — 7,2 миллиарда рублей. А ещё подрядчиком АО «ЦИУС ЕЭС» (стопроцентное дочернее общество «ФСК ЕЭС») с нуля была возведена современная подстанция 220 кВ «Быстринская» мощностью 250 МВа, также построена двухцепная линия электропередачи протяженностью 234 км (828 опор).