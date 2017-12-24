Новые мосты в 2017-м году

В обзор включены мосты протяженностью более 100 метров.

1. В Чебоксарах завершён первый этап реконструкции Московского моста





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24 июня в столице Чувашии открылось движение по новому транспортно-пешеходному Московскому мосту.

Московский мост является одной из основных транспортных артерий столицы Чувашии, он соединяет Московский и Ленинский районы, обеспечивает транспортные связи с жилыми кварталами, крупными промышленными и коммунальными зонами.

Реконструкция Московского моста и его расширение до 6 полос позволит увеличить пропускную способность в полтора раза — до 43 тыс. автомобилей в сутки.

II этап реконструкции существующего мостового перехода завершится в 2018 году. Общая стоимость реализации проекта — более 1,5 млрд рублей.

2. В г. Тюмени открылся новый мост через р.Туру по ул. Мельникайте





© Фото из открытых источников

Мост по ул. Мельникайте через Туру полностью готов: нанесена разметка, сформирован тротуар, установлены фонари, а сегодня запущено движение. Новый мост имеет три полосы движения и построен параллельно старомк «Совмещённому» мосту. Накануне рабочие предприятия «Мостострой-11» приступили к демонтажу старых железнодорожного и автомобильного мостов через реку Тура по ул. Мельникайте. Под строения заводят баржи. С барж откачают воду, они начнут постепенно всплывать, за счет этого фермы будут сняты с постоянных опор и лягут на временные. Пролетные строения спустят ниже по течению и разберут на специально подготовленном пирсе. После этого начнётся возведение второго моста. Полностью мост будет готов к ноябрю 2019 году. В каждую сторону автомобили смогут двигаться по трём полосам. Предположительный срок службы новой конструкции — 100 лет.

3. В Бурятии открыли первый мост, построенный на средства программы «Платон»





© Фото из открытых источников

В Закаменском районе состоялось открытие моста через реку Цакирка на автомобильной дороге Дутулур-Санага-Утата- Далахай. Это первый объект в республике, построенный в том числе за счёт средств федеральной системы «Платон». Ещё один мост возводится в Кяхтинском районе и его открытие состоится до конца года.

Железобетонный мост длиной 128 метров, построенный взамен пришедшего в негодность деревянного моста, соединил отдаленные села Утата и Далахай с районным центром.

Стоимость проекта составила 93,4 млн рублей.

4. Построен мост на Тюменской кольцевой автодороге и трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»





© Фото из открытых источников

Сегодня же открылось движение по новому мосту через реку Тобол. Объект построен на 123 км. автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Новый мост построен параллельно существующему, дижение по которому было открыто в октябре 2016 года.

5. Мост через Кубань открыт в Карачаево-Черкесии





© Фото из открытых источников

В Карачаево-Черкесии после масштабной реконструкции состоялось открытие движения по новому мостовому переходу через реку Кубань на 37 километре автодороги А-155 Черкесск-Домбай, ведущей к горнолыжным курортам Домбай и Архыз.

Новый мост ФКУ Упрдор «Кавказ» начало возводить вместо старого сооружения, построенного еще в 1957 году, которое не справлялось с нагрузками.

Протяженность нового четырехполосного мостового сооружения по трассе А-155 Черкесск-Домбай составляет 146 метров, а вместе подходами к нему длина реконструированной части достигает 556 метров.

Интенсивность движения в этом направлении составляет до 20 тысяч машин в сутки.

6. Второй путь моста построен на перегоне Дюгабуль — Талума Дальневосточной железной дороги





© Фото из открытых источников

«Бамстроймеханизация» завершила двухлетние работы, в ходе которых железнодорожный мост на перегоне Дюгабуль — Талума (2054-тый км участка Тында — Хани) стал двухпутным.

113-метровый мост с тремя пролетными строениями по 33,6 м через ручей Нижний Даван построен в 1984 году. Один из металлических пролетов имел отрицательный прогиб и требовал замены. Необходимость капремонта назрела в связи с критическим износом конструкций из-за их длительной эксплуатации.

Работы по реконструкции существующего моста и строительству нового «Бамстроймеханизация» развернула в 2015 году в рамках инвестиционной программы развития Восточного полигона ОАО «РЖД». За два года строители провели капитальную реконструкцию дефектного сталежелезобетонного моста первого пути, на перспективном втором пути построили новый, а также 2 км железнодорожного пути, по километру с каждой стороны.

7. Под Волгоградом открыли вторую очередь мостового перехода через Ахтубу





© Фото из открытых источников

Новый мост через Ахтубу — это вторая очередь единого дорожно-транспортного комплекса, мостового перехода через Волгу. Первая очередь этого перехода длиной 7,1 км была сдана в 2009 году, вторая очередь включает в себя реконструкцию автомобильного моста через Ахтубу и подходы к нему. Общая протяженность участка второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу — 6,5 км.

Пока водители будут пользоваться правой полосой дороги, которую временно разделили на два потока. Вторую часть планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. С учетом автотрассы «Краснослободск — Средняя Ахтуба работы выполнены на 50 процентов. Движение по мосту значительно разгрузит плотину Волжской ГЭС, а также продольные магистрали.

8. Новый Борский мост через Волгу открыли в Нижнем Новгороде

ТАСС, 31 июля. Новый Борский мост протяженностью почти 1,5 км, движение по которому открыто в понедельник, разгрузит транспортный поток на участке трассы Р159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров» в направлении между Нижним Новгородом и Бором. Об этом сообщило Министерство транспорта и автодорог Нижегородской области.





© Фото из открытых источников

«31 июля открыто движение по новому Борскому мосту. На строительство нового транспортного объекта выделено более 5,7 млрд руб. из федерального бюджета, из них 3,6 млрд руб. за счет платежей в систему «Платон», — говорится в сообщении ведомства.

9. Мост через реку Алей открыли в Алтайском крае





© Фото из открытых источников

В Топчихинском районе завершено строительство моста через реку Алей. К работам на автомобильной дороге «Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный» подрядная организация приступила в мае. Учитывая значимость объекта, строительство моста завершили на полгода раньше срока. Специалисты обустроили подходы, возвели буронабивные металлические опоры, смонтировали металлическое пролетное строение, перильные ограждения на пешеходных дорожках.

Стоимость строительства нового двухполосного железобетонного моста протяженностью более 100 метров составила 86 млн рублей.

10. В Санкт-Петербурге открыт Яхтенный мост





© Фото из открытых источников

Строительство мостового перехода длиной 940 метров началось весной прошлого года. Новый мост обеспечил удобную связь между двумя парками (Приморским парком Победы и парком 300-летия Санкт-Петербурга), а также улучшил доступ к спортивным объектам на Крестовском и Бычьем островах.

11. В Свердловской области открыли новый мост через реку Тура

В Свердловской области построен железобетонный мост через реку Туру, благодаря которому круглогодичную связь с «большой землей» получили сразу два населенных пункта — поселок Восточный Сосьвинского района и деревня Лобаново Верхотурского района, в которых проживают около 8,5 тысяч человек.

Общая протяжённость построенного объекта составляет 250 метров, в том числе моста над руслом реки — 152 метра. Сооружение имеет семь пролётов по 21 метру, его опоры выполнены из железобетона. Единовременно по мосту может проехать одно транспортное средство весом до 80 тонн (большегруз или автобус) или несколько легковых машин общим весом 30 тонн. Ширина объекта составляет 7,13 метра. На сооружении установлены шесть ледорезов, которые позволят сохранить железобетонную конструкцию в период весеннего ледохода.

12. Открыто движение по новому мосту на Камчатке

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FRKQMIiWGYs

21 сентября на Камчатке открыто движение автотранспорта по новому мосту, построенному через р. Кирганик на 16-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково — Усть-Камчатск.

Длина нового моста 129 метров. Цельнометаллическая конструкция состоит из двух пролётных строений. Каждая из трёх опор нового моста выполнена из трёх буронабивных столбов диаметром 1,4 метра. Глубина заложения русловой опоры составила 40 метров — по этому показателю мост является уникальным на территории Камчатского края. Габарит моста составляет: 8 метров проезжая часть и два тротуара шириной 0,75 метра каждый. Мост построен под расчётную скорость движения 80 километров в час.

13. Мост через реку Уда открыт в Бурятии





© Фото из открытых источников

Возле п. Онохой в Заиграевском районе Бурятии состоялось открытие моста через реку Уда. Мост связывает две трансреспубликанские трассы: Улан-Удэ-Хоринск-Романовка и Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга. Он возведен взамен пришедшего в негодность, деревянного моста, построенного в 80-х годах прошлого века. Длинна моста — 148 метров. Общая протяженность моста с учетом подходов составляет 1496 метров.

Затраты на возведение моста составили 124 млн рублей.

Всего в 2017 году в республике построено 13 мостов — в Муйском, Северобайкальском, Баунтовском эвенкийском, Тункинском, Кяхтинском, Заиграевском и в Кабанском районах. Из них два отремонтированы в рамках федеральной системы «Платон» — через Цакирку в Закаменском районе и через протоку Селенги на автодороге п. Наушки в Кяхтинском районе.

14. Строительство Юго-Восточного обхода Курска завершено





© Фото из открытых источников

В Курской области введен в эксплуатацию новый мост через р. Сейм в селе Лебяжье пригородного Курского района. Протяженность моста составила 215 м.

С вводом моста завершено строительство Юго-Восточного обхода Курска, который обход связал два международных маршрута, проходящих по автодорогам федерального значения М2 «Крым» и А-144 «Курск — Воронеж — Борисоглебск», обеспечив транзит транспорта вне населенных пунктов. Кроме того, попасть из Железнодорожного в Сеймский округ Курска и наоборот теперь можно, не заезжая в центр города.

Строительство 4-полосной трассы протяженностью 25 километров с пропускной способностью 14 тысяч автомобилей в сутки началось в 2013 году. За это время также построены два путепровода и мост в селе Лебяжье, обеспечивший беспрепятственный проезд автотранспорта в период паводка, чего раньше не было. Затраты на сооружение моста составили почти 2,4 миллиарда рублей, около половины выделил федеральный бюджет.

15. Мост через реку Ницу открыт в Свердловской области





© Фото из открытых источников

В Ирбитском районе состоялось открытие автомобильной дороги, связывающей село Ключи с посёлком Курьинским, а также нового автомобильного моста через реку Ницу.

На проведение работ было направлено 210,6 млн рублей.

Строительство асфальтовой дороги и моста началось в прошлом году. Длина нового участка 1225 метров, длина моста — 170 метров. Проезжая часть включает две полосы движения шириной три метра каждая. Дорога оснащена дорожными знаками, сигнальными столбиками и барьерным ограждением. Для пешеходов на мосту оборудован тротуар.

Так же можно отметить:

В Татарстане завершен ремонт моста через Волгу на 777 км автомобильной дороги М-7





© Фото из открытых источников

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» завершило ремонт самого большого моста — его длина составляет более 1000 метров — на трассе М-7 «Волга» в границах Республики Татарстан.

В ходе работ дорожники отремонтировали регуляционные сооружения моста и береговые опоры, заменили деформационные швы на многопрофильные, а также устроили новое покрытие с применением устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции ASPHALIT. Использование этого вида асфальтобетона позволит увеличить межремонтные сроки покрытия и уменьшить затраты на содержание мостового перехода.

Ремонтные работы стартовали в апреле 2016 года и завершились на месяц раньше запланированного срока.

В Ростове-на-Дону после реконструкции открыли Ворошиловский мост





© Фото из открытых источников

В октябре 2007 года по Ворошиловскому мосту было ограничено движение, а в 2014-м — закрыто полностью. Причина — выявленные повреждения структуры: между пролетными строениями раскрылся стык из-за обрыва преднапряженной арматуры.

Ход работ предполагал строительство нового верхового моста, внешне идентичного существующему, а также демонтаж старого пролетного строения. Реконструкция среди прочего приурочена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в Ростове.

Проект включил строительство подземных и наземных пешеходных переходов с шумовой полосой, подпорных стен и протипооползневых сооружений, устройств подсветки. очистных сооружений. На берегах для подъема и спуска установлено по два лифта.

В конце сентября 2017 года движение по мосту было открыто. Текущая пропускная способность — 85 тысяч автомобилей в сутки, тогда как старый мост мог принять лишь 45 тысяч. Протяженность — 624,2 метра.

Тучков мост открылся после реконструкции в Санкт-Петербурге на полгода раньше срока





© Фото из открытых источников

Тучков мост, открытый в субботу после реконструкции на полгода раньше сроков, улучшит движение транспорта в центре Санкт-Петербурга.

По контракту стоимостью 2,4 млрд рублей реконструкцию моста, который соединяет Василеостровский и Петроградский районы, подрядная организация ЗАО «Пилон» должна была завершить в мае 2018 года.

На перегоне Лазаревская — Чемитоквадже Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») заменено последнее пролетное сооружение 240-метрового моста, прослужившего почти 100 лет ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5tW8RxuhQQU

На перегоне Лазаревская — Чемитоквадже Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») заменено последнее пролетное сооружение 240-метрового моста, прослужившего почти 100 лет, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

По информации Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры, это уже четвертый металлический пролет, который устанавливается для безопасного движения поездов и повышения пропускной способности мостового сооружения. Его длина составляет 56 метров, а вес — 186 тонн.

Строительно-монтажные работы ведутся на мосту с 2014 года. Помимо замены пролетных строений проект капремонта предполагает восстановление каменной кладки опор и укрепление берегов реки Псезуапсе в пределах полосы отвода железной дороги. На проведение капитального ремонта, окончание которого запланировано на следующий год, направлено порядка 500 млн рублей.

В Астрахани после капремонта открыт «Кирикилинский» мост





© Фото из открытых источников

Астраханский мост через реку Кривая Болда официально открыт для транспорта и пешеходов после капитального ремонта.

Ремонт моста фактически стал его полноценным обновлением: заменены покрытие, опоры, подъёмное оборудование, освещение, тротуары, установлены современные светофоры. Оборудование и почти все новые конструкции — отечественные.

Система разведения моста устроена по принципу разводного пролетного строения моста через р. Нева (мост лейтенанта Шмидта) в г. Санкт Петербург. В случае сбоя подачи электроэнергии она может работать автономно. Гидравлический механизм, обеспечивающий развод моста, а также вся электроника были сделаны на российских предприятиях.

Приняты все меры безопасности при разводке крыльев пролетного строения для пропуска морских судов, автотранспорта и пешеходов.

Длина нового «Кирикилинского» моста составляет 255 метров, ширина проезжей части — 9 м. Мост имеет 12 водоотводных устройств, 36 опор со светильниками. Стоимость ремонта составила более 415 млн. рублей. Мост будет снабжён системами видеонаблюдения и сигнализации, в том числе и судоходной. Предусмотрена установка двух светофоров.

Мост через Кривую и Прямую Болду был закрыт в марте 2013 года из-за аварийного состояния разводных и пролётных частей.

В обзор не вошли путепроводы и многоуровневые развязки, хотя по масштабам финансирования и трудовым затратам они часто не уступают крупным мостам, а даже превосходят… Но эти объекты войдут уже в другой обзор.