В Бурятии открылся второй мост, построенный на средства системы «Платон»
Первым объектом Бурятии, реконструированным за счет средств «Платона», стал мост стоимостью 94 млн рублей через реку Цакирка в Закаменском районе, его открыли в октябре 2017 года.
Этот мост связывает два района — Кяхтинский и Джидинский.
Протяженность нового моста с подходами составляет 2,7 км, в том числе сам мост — 152 погонных метра. Стоимость объекта — 62,8 млн рублей (с учетом затрат на проектно- сметную документацию), из них порядка 55 млн — это федеральные средства. Финансирование проекта также осуществлялось за счет Дорожного фонда Бурятии и бюджета Кяхтинского района.
- Константин Курсиков
- 24.12.201713:55
- 0