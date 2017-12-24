В Бурятии открылся второй мост, построенный на средства системы «Платон»



В Бурятии откроют второй мост, построенный на средства системы «Платон»

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Мост через протоку реки Селенга открыт в Кяхтинском районе Бурятии. Это вторая в регионе переправа, построенная на средства, собранные системой «Платон»

Первым объектом Бурятии, реконструированным за счет средств «Платона», стал мост стоимостью 94 млн рублей через реку Цакирка в Закаменском районе, его открыли в октябре 2017 года.

Этот мост связывает два района — Кяхтинский и Джидинский.

Протяженность нового моста с подходами составляет 2,7 км, в том числе сам мост — 152 погонных метра. Стоимость объекта — 62,8 млн рублей (с учетом затрат на проектно- сметную документацию), из них порядка 55 млн — это федеральные средства. Финансирование проекта также осуществлялось за счет Дорожного фонда Бурятии и бюджета Кяхтинского района.