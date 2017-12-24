В 2017 году на Южно-Уральскую железную дорогу поступило 32 грузовых электровоза «Синара»

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на Южно-Уральскую магистраль в 2017 году поступило 32 грузовых электровоза серии 2ЭС6 («Синара»). Они пополнили парк локомотивного депо Челябинск.

Также инвестиционной программой ОАО «РЖД» запланировано приобретение на ЮУЖД в 2017 году 11 маневровых тепловозов ТЭМ14 в локомотивное депо Оренбург. В настоящее время 6 локомотивов уже приступили к работе, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

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