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Транспорт и логистика

В 2017 году на Южно-Уральскую железную дорогу поступило 32 грузовых электровоза «Синара»

  •  © trainpix.org

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на Южно-Уральскую магистраль в 2017 году поступило 32 грузовых электровоза серии 2ЭС6 («Синара»). Они пополнили парк локомотивного депо Челябинск.

Также инвестиционной программой ОАО «РЖД» запланировано приобретение на ЮУЖД в 2017 году 11 маневровых тепловозов ТЭМ14 в локомотивное депо Оренбург. В настоящее время 6 локомотивов уже приступили к работе, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=656&layer_id=4069&refererLayerId=3307&page3307_810=2&id=90988

транспорт, РЖД
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