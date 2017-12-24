54 новых спецавтомобиля пополнили медицинский автопарк Сахалина

Документы на новые транспортные средства получили главные врачи центральных районных больниц Долинска, Корсакова, Невельска, Анивы и «Автохозяйства министерства здравоохранения Сахалинской области». Это 51 санитарный автомобиль и 3 передвижных медицинских диагностических комплекса с рентгенодиагностическим оборудованием.

Все транспортные средства имеют функциональный медицинский салон, укомплектованный современным оборудованием, инновационную систему полного привода для обеспечения дополнительной надёжности при движении на скользкой дороге и по бездорожью.

Три новых «передвижных поликлиники» оборудованы на базе автомобиля «КамАЗ». Они будут курсировать между отдаленными населенными пунктами островного региона. Спецавтомобили оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволит пациентам проходить обследование и выявлять онкологические и бронхолегочные заболевания на ранних стадиях.

Примечательно, что в парке областных медучреждений уже есть две передвижные стоматологии на базе автобусов ПАЗ. Один мобильный комплекс закреплен за Корсаковским районом, второй — за Александровск-Сахалинской Центральной районной больницей. Обе обслуживают небольшие населенные пункты муниципальных образований.

В село Шебунино Невельского района прибыли два передвижных комплекса и бригада врачей центральной районной больницы. Один автомобиль — это мини-поликлиника, в которой можно пройти ультразвуковое исследование, сдать анализы в мобильной диагностической лаборатории, проконсультироваться с специалистом. Вторая машина — флюорограф.

Бригады узких специалистов с диагностической аппаратурой отправляются в отдаленные населенные пункты области ежемесячно. Принимают за выезд 50-70 человек. По сравнению с прошлым годом количество сахалинцев и курильчан, побывавших на приеме у участников выездных бригад, увеличилось почти на 15 тысяч человек.

В Шебунино мобильные комплексы припарковались у местной амбулатории. Оборудование к работе подготовили за несколько минут.

— В село приехали лор, невролог, гинеколог, окулист, специалист УЗИ, — сообщил главный врач Невельской ЦРБ Роман Баженов. — В этом году они здесь уже в девятый раз. А за 11 месяцев в селах района на таких приемах побывали 350 человек.

Шебунинцы врачей уже ждали. О визите медиков местным жителям всегда сообщают заранее.

— Это удобно, быстро проходишь специалистов, — коротко обозначил главный плюс приема в родном селе 85-летний местный житель Владимир Колпаков. — В Невельск как поедешь, так с дорогой день потеряешь.

В этот раз пациентку пришлось госпитализировать сразу после приема. Врачи заподозрили у женщины предынсультное состояние. Прояснить ситуацию поможет полное обследование в райцентре.

— В таких случаях сразу выписываем направление в ЦРБ, — рассказал врач Николай Ярощук. — Причем анализы берем на месте, в комплексе установлена лаборатория.

— Конечно, наша техника востребована, — подчеркнула рентген-лаборант передвижного флюорографа Лариса Вьюшкова. — В среднем от 17 до 40 человек в одном селе принимаем. Люди проходят плановое обследование или профилактические осмотры.

Сейчас по дорогам Сахалинской области курсируют 13 передвижных медицинских комплексов. Среди них — два стоматологических кабинета. Недавно медицинский автопарк вновь пополнился. Три мобильные рентген-кабинета проходят оформление. В каждом — маммографическая установка и цифровой флюорограф. В первые рейсы новые машины отправятся в начале следующего года.

https://sakhalin.gov.ru/i...d4e957db4f52b6e150507e143