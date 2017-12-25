«Технодинамика» досрочно модернизировала ряд ключевых предприятий



Цеха УАПО

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«Технодинамика» досрочно завершила программу по реконструкции, техперевооружению и вводу объектов в эксплуатацию в рамках ФЦП на трех предприятиях холдинга. При этом мероприятия ФЦП на «Уфимском агрегатном производственном объединении» были завершены с опережением сроков на один год. Помимо «УАПО» плановая модернизация производственных мощностей была проведена на самарском «Авиаагрегате» и уфимском агрегатном предприятии «Гидравлика».



Цех АО "УАП Гидравлика"

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В рамках технического перевооружения дочерних структур «Технодинамики» были реконструированы сварочные производства, поставлено современное оборудование на механообрабатывающие и испытательные производства.



Цех самарского АО "Авиагрегат"

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Так, например, целью реконструкции и технического перевооружения производственной базы «УАПО» являлось создание электромашинного производства на базе современного и высокопроизводительного оборудования и новейших технологий. Новое производство соответствует по оснащению, составу и уровню технологий, а также по трудоемкости и себестоимости изделий — качеству и уровню ведущих мировых и отечественных производителей. Напомним, что в 2017 году «Технодинамика» начала масштабную программу по техническому перевооружению и реконструкции ключевых активов для производства гражданской и военной продукции. Общий объем средств, направленных на перевооружение предприятий холдинга в 2017 году составил 2.7 млрд. рублей. Ожидается, что всего на эти цели в период с 2018 по 2023 годы будет выделено 19 млрд. рублей.