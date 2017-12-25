В Сургуте открылся спортивный комплекс

25 декабря в Сургуте прошла общественная приемка спортивного комплекса, на базе которого уже в начале 2018 года откроется 50-метровый бассейн.

«В этом году Сургут получил два знаковых объекта: центр адаптивного спорта и плавательный бассейн на 50 метров. Данный центр — долгожданный. Он уникален не только бассейном, но и тем, что его возможности намного шире. В нем созданы условия для свободного посещения спортивных площадок», — было сказано на церемонии открытия комплекса.

Здание включает в себя плавательный бассейн с десятью дорожками, тренажерный и хореографический залы, зал «сухого плавания», медико-восстановительный центр, большую зрительскую трибуну, рассчитанную на 460 посадочных мест, кафе. Для болельщиков с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен балкон на 25 мест.

Члены общественной приемочной комиссии высоко оценили уровень готовности объекта. По словам спортсмена, инвалида-колясочника, многократного победителя и призера чемпионатов России Замира Шкахова, помещения удобны и комфортны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь после успешной общественной приемки новый объект перейдет от строителей в эксплуатацию в структуру спортивной школы «Олимп». А уже в следующем году все сургутяне смогут посещать бассейн, наравне с профессиональными спортсменами. Расписание пока еще точно не утверждено, но уже известно, что бассейн будет работать как минимум 10 часов в день, и за это время сможет принять до 2 тысяч человек.

Под крышей водного комплекса разместятся тренажерный зал, сауна медицинский кабинет. И сразу два бассейна — на 25 метров и 50. Вторая водная чаша — один из самых долгожданных спортивных объектов для города. Он соответствует олимпийским стандартам. В Сургуте его появление ждали 20 лет. Впервые о бассейне длинною в 50 метров заговорили в 1997 году после победы сургутянки Оксаны Веревка на чемпионате Европы по плаванию. В 2001 году даже появился первый проект, но реализовать его долгое время не удавалось из-за отсутствия финансирования. В 2008 году проект бассейна был переделан с учетом современных требований, а в 2014 году на улице Университетской были вбиты первые сваи будущего спортивного комплекса.

Спортивное сооружение предполагалось открыть еще летом 2016 года. Однако стройка была заморожена из-за резкого роста стоимости строительных материалов и оборудования. Кроме того, из-за изменения требований к пожарной безопасности и организации доступной среды для маломобильных групп населения потребовалась корректировка проекта здания.

Казне региона этот объект обошелся в сумму больше 500 млн. рублей.

Отдельного внимания заслуживает освещение комплекса, которое включает в себя медиа-фасад и подсветку, что позволит заниматься на спортивных площадках в тёмное время суток.

Рядом со спортивным объектом установлен также первый теплый остановочный комплекс, аналогов которому нет в Уральском федеральном округе. Транспортная схема позволяет добраться из любой точки города на автобусах и маршрутных такси.