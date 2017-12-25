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В настоящее время на территории ГОКа продолжаются строительно-монтажные работы по всему перечню объектов поверхностного комплекса. Ведется строительство трех подземных сооружений, необходимых для добычи сильвинитовой руды — сырья для получения калийных солей. Весь комплекс будет располагаться на глубине минус 1150 метров.

Стоимость всего инвестиционного проекта 117 млрд. рублей.

К 2020 году все объекты комбината будут сданы в эксплуатацию в полном объеме. Приступить к опытно-промышленной эксплуатации предприятие планирует в феврале 2018 года. Минерально-химическое производство мирового уровня создается на базе Гремячинского калийного месторождения.

По итогам реализации проекта на руднике ежегодно будут добывать 7,3 миллиона тонн сырья, обогатительная фабрика комбината рассчитана на выпуск 2,3 миллиона тонн хлористого калия в год. Производство калийных удобрений не только обеспечит потребности сельхозтоваропроизводителей России, но и создаст фундамент для развития многих отраслей экономики Волгоградской области. Комбинат обеспечит около 3 тысяч новых рабочих мест и более 10 тысяч в смежных отраслях.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/H7IIsX-gIwQ