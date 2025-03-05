ЕвроХим представил российскому рынку инновационное удобрение Croplex NP(S)12-40(10)

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В сезоне 2024-2025 годов компания «ЕвроХим» представила российским сельхозпроизводителям инновационное удобрение премиум-класса NP(S)12-40(10) под брендом Croplex. Это стартовое азотно-фосфорное удобрение, уже зарекомендовавшее себя на международных рынках, содержит две формы серы. Благодаря уникальной формуле продукт обеспечивает сельскохозяйственные культуры необходимыми питательными элементами на протяжении всего вегетационного периода.

Презентация новинки состоялась в конце февраля на двух крупных аграрных мероприятиях юга России: сельскохозяйственной выставке «Интерагромаш & Агротехнологии» в Ростове-на-Дону и агропромышленном форуме «ДагАгроКаспий 2025» в Каспийске.

«Мы получили очень живой отклик. Ведь Croplex интересен тем, что это ключевые элементы в одной грануле. Сера в элементарной и сульфатной форме является уникальным решением для комплексного эффекта пролонгации питания. Высокое содержание водорастворимых фосфатов и оптимальная динамика доступности серы выделяет данное удобрение на фоне остальных. Оно отлично подходит как для припосевного, так и предпосевного внесения, под все культуры. Отдельно стоит выделить озимые зерновые и масличные культуры», — рассказывает менеджер по агрохимическому сервису ЕвроХима Валентин Газизов.

«Принимая во внимание актуальную для большинства пахотных земель нашей страны проблему низкой обеспеченности почв подвижной серой, было принято решение начать производство Croplex NP(S)12-40(10) на площадке ЕвроХим-Белореческие Минудобрения для снабжения отечественных аграриев проверенным и высокоэффективным продуктом», — объяснила начальник отдела развития продуктовой линейки ЕвроХима Светлана Аймалетдинова.

Необычный состав удобрения вызвал значительный интерес у аграриев. На весенне-летний сезон запланирована масштабная коммуникационная кампания, включающая не только участие в выставках, но и серию специализированных агрономических семинаров. На них подробно расскажут о преимуществах и особенностях применения удобрения Croplex NP(S)12-40(10). Кроме того, будут проведены полевые испытания с использованием данного продукта, результаты которых будут опубликованы в дальнейшем.

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