Над облаками (430 м)
Год близится к концу, и газоскрёб тоже близится к шпилю.
На днях буднично и незаметно прошли отметку 430 метров и осталось всего 32 м до верхней точки.Собственно, сейчас собирают уже сужение. Напомню, что 5 октября с.г. здание стало самым высоким в Европе и Северной Евразии, пройдя отметку 375 м.
(снимки с форума skyscrapecity, автор 1-2 фото Виктор Сухоруков, 3 — Иван Смелов)
Общий вид здания на 20 декабря (zaburdaev.ru).
Пост был сделан с содействием блогера Human RS!
- termometrix
- 26.12.201700:05
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26.12.1708:49:32 Зачем из Санкт-Петербурга делать Гонконг?
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26.12.1713:44:03 А вы не задумывались, сколько уплачено уже налогов за только строящееся здание? Вот Вам и зарплаты учителям.
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