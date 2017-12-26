Над облаками (430 м)

Год близится к концу, и газоскрёб тоже близится к шпилю.

На днях буднично и незаметно прошли отметку 430 метров и осталось всего 32 м до верхней точки.Собственно, сейчас собирают уже сужение. Напомню, что 5 октября с.г. здание стало самым высоким в Европе и Северной Евразии, пройдя отметку 375 м.

(снимки с форума skyscrapecity, автор 1-2 фото Виктор Сухоруков, 3 — Иван Смелов)

Общий вид здания на 20 декабря (zaburdaev.ru).

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!