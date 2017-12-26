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Фотофакты

Над облаками (430 м)

  •  © ic.pics.livejournal.com

Год близится к концу, и газоскрёб тоже близится к шпилю.

На днях буднично и незаметно прошли отметку 430 метров и осталось всего 32 м до верхней точки.Собственно, сейчас собирают уже сужение. Напомню, что 5 октября с.г. здание стало самым высоким в Европе и Северной Евразии, пройдя отметку 375 м.

  •  © ic.pics.livejournal.com

(снимки с форума skyscrapecity, автор 1-2 фото Виктор Сухоруков, 3 — Иван Смелов)

  •  © ic.pics.livejournal.com

Общий вид здания на 20 декабря (zaburdaev.ru).

  •  © ic.pics.livejournal.com

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

https://periskop.livejournal.com/1801246.html

строительство
  • Нет аватара port
    26.12.1700:45:48

    красиво

    интересно, в этом районе есть места для других высоток, чтобы можно было сделать что-то подобное Москвы-Сити… гулять, так гулять…

    думаю, для туристов будет ещё одно место для посещения Санкт-Петербурга, посмотреть на весь город с птичьего полёта

    Отредактировано: port~00:47 26.12.17
    #990888
    • Денис Урбан
      26.12.1702:58:33

      В теории место есть, но маловероятно строительство.

      #990914
    • SergeySeverny SergeySeverny
      26.12.1705:11:03

      там и так красиво! мост красавец! стадион красавец! башня супер!

      #990926
      • obormot obormot
        26.12.1708:41:12

        Ага. Три новых объекта в одном кадре — такое не каждый день встретишь.

        #990962
    • obormot obormot
      26.12.1708:40:01

      Посмотрел на фото и та же мысль посетила…

      Место есть, со временем может появиться аналог Москва-Сити.

      #990960
    • A_SEVER A_SEVER
      26.12.1708:49:32

      сделать что-то подобное Москвы-Сити
      Зачем из Санкт-Петербурга делать Гонконг?

      Почему высотное здание обязательно должно стоять в окружении себе подобных?

      #990966
      • Игорь Brick
        26.12.1710:46:44

        Зачем из Санкт-Петербурга делать Гонконг?

        А почему бы и нет?

        #991005
        • A_SEVER A_SEVER
          26.12.1710:54:00

          А почему бы и нет?

          Подобных «Гонконгов» в мире уже много, а Санкт-Петербург единственный и неповторимый!

          #991008
          • Нет аватара Curiouscat
            26.12.1712:08:15

            A_SEVER, согласен! Петербургу не нужен высотный сити в его традиционном виде. Офисы обычной этажности в современном необычном исполнении, типа бизнес района под схипхолом в Голландии.

            #991026
    • Rspb Rspb
      26.12.1710:54:56

      Места хватает. Западнее от «Лахты-центра» деревня Ольгино.

       https://yandex.ru/maps/-/CBaT4JHQxD 

      Для сравнения: «Москва-Сити».

       https://yandex.ru/maps/-/CBaT4VC9PD 

      #991009
      • Нет аватара Andy6012
        26.12.1711:04:41

        «Западнее от «Лахты-центра» деревня Ольгино."

        Западнее от «Лахты-центра» деревня Лахта.

        #991012
        • Rspb Rspb
          26.12.1711:24:34

          И Лахта, и Ольгино обе западнее от «Лахты-центра».

           https://yandex.ru/maps/-/CBaT4JHQxD 

          Суть моего комментария — рядом с «Лахтой-центром» много места и нет многоквартирных зданий.

          #991016
    • kovalery kovalery
      26.12.1713:06:39

      сделать что-то подобное Москвы-Сити

      Если деловой квартал строить на Лахте, то там особенности с транспортной доступностью будут. Сейчас это только Приморское шоссе. А новый подъезд можно будет организовать только со стороны КАДа и ЗСД. А по другому мешают Лахтинский разлив и Юнтоловский заказник. И, кстати, даже метро в Лахту планируют.

      А ещё деловой квартал был бы не плох на Охте, но, конечно, не такими высотками. Там будет близко к Смольному и Невской ратуше. И под это дело тоннель под Невой и метро на Охте и в районе Смольного.

      #991047
    • Николай Южаков
      26.12.1718:04:57

      Лахта центр расположен на кромке, у воды, фактически на насыпной территории. В принципе будут рядом с новым стадионом будет станция метро и около неё, в том районе, можно что нубудь построить, опять же на насыпной терриотии. Заодно можно построить красивый морской фасд, чтобы «летающую тарелку» с воды не было видно.))

      #991131
  • MarkII 1 MarkII 1
    26.12.1709:46:28

    Зачетно

    #990984
  • Rspb Rspb
    26.12.1710:59:34

    В посте не разу не упоминается название «Лахта-центр», но идиотское слово «газоскрёб» есть.

    Как эта новость, не имеющая нормальных ключевых слов, будет находится в поиске?

    #991010
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    • Нет аватара Rash
      26.12.1713:30:02

      Зарплата проестся, а небоскреб останется.

      Отредактировано: Rash~13:30 26.12.17
      #991062
    • vlad007 vlad007
      26.12.1713:43:23

      astro911: «Очень впечатляет — за деньги, ушедшие на это можно было год выплачивать ЗП всем учителям РФ."

      Когда Газпром переедет в СПб в МЕСТНЫЙ бюджет начнут поступать налоги от крупнейшей газодобывающей комапании Мира и из этих денег можно будет прибавить ЗП учителям Питера. Кроме того размещение в Питере такой компании не может не повлиять в лучшую сторону на жизнь города.

      #991068
    • Александр Ермаков
      26.12.1713:44:03

      за деньги, ушедшие на это можно было год выплачивать ЗП всем учителям РФ.
      А вы не задумывались, сколько уплачено уже налогов за только строящееся здание? Вот Вам и зарплаты учителям.

      #991069
    • Нет аватара KICK78
      26.12.1714:28:03

      А почему учителей, чем вам например электрики не угодили? Я как электрик считаю надо деньги потратить на зп электриков   

      #991078
      • Игорь Пеньков Игорь Пеньков
        26.12.1715:03:43

        Как акционер Газпрома, считаю, что деньги нужно направвлять на дивиденды. А электрики с учителями пусть работают и зарабатывают своим трудом.

        #991091
    • Крым Наш
      26.12.1715:44:05

      А строители работают за так? В том то и смысл, можно дать рыбу и они её съедят, а можно дать удочку и научить ловить с её помощью ту же рыбу, тогда обладатель удочки никогда не умрёт с голоду. Так понятнее?

      #991102
    • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
      26.12.1716:32:00

      Если людей приучить за простотак получать деньги,они разучатся работать…видать вы все социализмом бредите…одни пытаются строить,только с протянутой рукой — дайце денюг,да нефти дешевой,вместо того чтобы научиться зарабатывать и Россия при этом еще и плохая

      #991107
    • Николай Южаков
      26.12.1719:18:06

      Деньги не выброшены. Стройка это инвестиция, и в отличии от стадионов дает некоторую отдачу. Хорошо что Охта центр запороли, иначе был бы убыток городу в качестве туристического центра. Как по мне конечно лучше бы вкладывали в науку, а не в шпиль на болоте, постороенный иностранными компаниями))

      #991153
  • puzo33 puzo33
    26.12.1713:13:06

    Как достоят надо будет съездить посмотреть, а то давненько в Питере уже не был!

    #991051
  • Tezen44 Tezen44
    26.12.1715:43:20

    газоскрёб    

    (чаем облился из-за вас!!!)

    #991101
  • Tuck Trucker Tuck Trucker
    26.12.1716:53:20

    Безвкусица ИМХО. Для сравнения возьмите сталинские высотки. Не ясно зачем Газпрому такой небоскреб и зачем такой небоскреб Питеру.

    У меня лично не вызывает никакой гордости это мерянье фаллосами, «самый большой в Европе» и т. д. «Самые высокие пенсии в Европе зафиксированы в Питере» — вот это была бы новость. )

    #991115
    • юрич юрич
      26.12.1718:57:59

      Вот логика постующих где? Сверху пост Игоря Брик заминусовали, когда тот не стал возражать против наличия высотки. Так Тракер выступил против высотки, высказал свое мнение и его все равно заминусовали… Такое впечатление, что некотором комментирующим не важно мнение других высказывающихся, просто нужно писать типа «Супер!», «Зачетно» или еще что-нибудь такое и все будет оК.

      #991147
  • Нет аватара elena.shendrik
    26.12.1717:22:11

    Думаю, что малоприятно сидеть в кабинете над облаками. А погода в Питере часто дождливая, говорят.

    #991119
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