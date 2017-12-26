В подмосковном Лыткарино создан комплекс для испытаний камер сгорания перспективных авиадвигателей

Новый стенд испытаний камер сгорания газотурбинных двигателей открыли 20 декабря на Лыткаринском машиностроительном заводе.

Строительство испытательного стенда, предназначенного для комплексных испытаний и доводки опытных образцов камер сгорания перспективных авиационных газотурбинных двигателей различных типов, завершено Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех).

Новый стенд стал первым подобным комплексом на предприятиях ОДК и вторым в России.

Расположенный в подмосковном г. Лыткарино ЛМЗ является филиалом уфимского предприятия ОДК ПАО «ОДК — УМПО» и функциональным производственным подразделением Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки (также — филиал ОДК-УМПО).

Разработка современного авиационного ГТД, отвечающего текущим и перспективным требованиям к удельным и специальным характеристикам, экологичности, является комплексной задачей, требующей большого объема экспериментальной работы. В связи с особой сложностью физико-химических, газодинамических и тепловых процессов, имеющих место в основных камерах сгорания, выполняется большой объем их доводочных испытаний. К ним, в частности, относятся автономные испытания полноразмерных камер на камерных стендах.

Новый комплекс ОДК в Лыткарино предназначен для испытаний полноразмерных камер сгорания и их элементов для широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (керосин, газ). В частности, оборудование стенда позволяет определять характеристики КС, температурные поля, параметры высотного запуска двигателей, полноту сгорания топлива, экологичность КС, а также осуществлять доводку конструкции их основных деталей. Открытие такого стенда в рамках ОДК позволит повысить скорость отработки перспективных решений и их внедрения в серийное производство.

Также комплекс позволяет испытывать перспективные пульсирующие детонационные двигатели (ПДД), развитие которых рассматривается в качестве одного из направлений повышения эффективности ГТД, снижения их удельного расхода, а также уменьшения линейных размеров.