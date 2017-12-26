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Авиация

Новый терминал международного аэропорта Емельяново открылся в Красноярске

  •  © phototass1.cdnvideo.ru

26 декабря состоялась церемония запуска нового пассажирского терминала Международного аэропорта Красноярск.

Официальный старт строительству нового аэровокзала красноярского аэропорта был дан 13 ноября 2015 года. Его площадь составляет 58 000 кв. м, он оборудован 6 телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Удобство пассажиров обеспечивают 21 лифт, четыре эскалатора и полностью автоматическая система обработки и сортировки багажа. Общая стоимость реализации проекта строительства нового терминала составила около 6 млрд рублей.

Новый аэропорт станет воздушными воротами не только Красноярска, но и крупным региональным хабом. В основу концепции оформления нового терминала легло понимание единства природной и культурной идентичности агломерации бассейна реки Енисей. Макрорегион, включающий Красноярский край, Тыву и Хакасию, обладает уникальными природными и культурологическими характеристиками, которые нашли свое отражение в интерьере. В здании нового терминала запланированы постоянно действующие художественные выставки, в элементах декора используются работы знаменитых сибиряков.

Обслуживание внутренних рейсов через новый пассажирский терминал начнет осуществляться с 27 декабря. Первым рейсом станет Y-217 компании NordStar, который вылетит в Норильск в 11:40 местного времени. С этого момента все последующие рейсы на прилет и вылет будут обслуживаться через новый терминал.

— Новый терминал стал первым полностью готовым объектом зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. Уникальный дизайн и интерьеры нового аэропорта позволят сразу оценить масштаб, значимость и величие Сибири. Обновленный аэропортовый комплекс в качестве транспортного-логистического хаба станет драйвером развития целой агломерации — Большого Красноярска. Расширение международных грузоперевозок и увеличение турпотока позволят территориям вокруг аэропорта выступить площадкой для реализации перспективных проектов в производстве и логистике.

Андрей Метцлер, генеральный директор Международного аэропорта Красноярск:

— Пропускная способность нового терминала — от 2,5 до 5 млн пассажиров в год, что позволит обеспечить транспортную доступность края и соседних регионов. Через новый терминал будут осуществляться внутренние рейсы. Международные рейсы будут запущены после завершения оснащения и оформления пункта пропуска в третьем квартале 2018 года. Возможности обновленного аэропорта, за счет увеличения пропускной способности и скорости обслуживания, будут способствовать привлечению перевозчиков и открытию новых направлений. В планах аэропорта на 2018 год — увеличение пассажиропотока до 2,4 млн человек.

  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
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  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
http://www.yemelyanovo.ru/doc.php?id=3650

Красноярский край, аэропорт
  • Великоросс Великоросс
    26.12.1720:44:27

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    •  © krskstate.ru

    •  © krskstate.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~20:56 26.12.17
    #991196
  • Human RS Human RS
    26.12.1721:42:37

    В теге ошибка — «аэропорты России». Да и зачем этот новый тег, если есть простой и понятный тег «аэропорт»?

    Также, думаю стоит повторить свой недавний комментарий, но уже с учетом свежих данных:

    Я так понимаю, что 2017 стал рекордным годом в новейшей истории России по развитию аэропортового хозяйства:

    Открыты новые терминалы в аэропортах Перми, Калининграда, Красноярска и города-курорта Анапа.

    Построен и открыт полностью новый аэропорт Ростова-на-Дону (весной 2018 откроется и ВИП терминал).

    Построены новые/реконструированы взлетно-посадочные полосы и перроны со всей сопутствующей инфраструктурой аэропортов Уфы, Краснодара и Липецка.

    На 2018 год намечены открытия очередных новых терминалов в аэропортах Домодедово и Шереметьево в Москве, второго нового терминала в Волгограде (терминала В), нового терминала в Симферополе и сдача новой ВПП в аэропорту Улан-Удэ.

    На 2019 г. намечено открытие нового аэропорта Сабуровка в Саратове и нового терминала аэропорта Хабаровска.

    Также в ближайшее время начнутся работы по строительству новых терминалов аэропортов Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ (старт строительства намечен на 2019 г.), Иркутска и города-курорта Геленджика, и реконструкции/строительству взлетно-посадочных полос и перронов аэропортов Мурманска, Якутска, Хабаровска, Томска, Тюмени (вторая ВПП), Кызыла (вторая очередь), Южно-Сахалинска (уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Ижевска, Норильска (уже ведется реконструкция, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Липецка (вторая очередь) и Благовещенска (вторая ВПП), Великого Устюга (модернизация аэродромного хозяйства и реконструкция ВПП с ее увеличением), реконструкция хозяйства аэропорта Хибины (Мурманская область).

    ЗЫ3.Непонятна и тревожна ситуация с аэропортом Челябинска, там должны строить новый терминал аэропорта к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 г. (как это было сделано в Уфе к саммиту тех же организаций в 2015 г.), но до сих пор не начали, а сроки уже поджимают. И вообще мало информации о том, как город готовится к этому важному событию, в Уфе например был проведен большой объем работ: и аэропорт и гостиницы и общественный транспорт новый и т. д.

    Также неясна ситуация со строительством второго терминала нового аэропорта Жуковский (Московская область), которое должны были завершить в 2018 году; и с реконструкцией региональных аэропортов Камчатского края Палана, Оссора и Никольское (там были нарекания к работе подрядчиков).

    И также неясна ситуация со строительством нового аэропорта близ города Гатчина в Ленинградской области на базе заброшенного военного аэродрома. Эскизный проект есть, Минобороны вроде уже передало имущество в собственность области, Минтранс также дал «зеленый свет», но пока тишина.

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    Если что пропустил или где ошибся, то буду благодарен за дополнения.

    Отредактировано: Human RS~21:52 26.12.17
    #991221
    • Нет аватара termometrix
      26.12.1721:45:39

      и Внуково в Москве

      Скорее Шереметьево или я ошибаюсь,вроде бы там строят.

      #991223
      • Human RS Human RS
        26.12.1721:48:07

        Точно, спасибо за поправку.

        АПД.Добавлена дополнительная информация.

        АПД2.Еще добавлена дополнительная информация.

        Отредактировано: Human RS~21:52 26.12.17
        #991225
    • Alex63 Alex63
      27.12.1704:08:59

      ВПП в Курумоче забыли.

      Ее к ЧМ откроют, она будет высшей категории.

      #991295
  • Alex63 Alex63
    27.12.1704:11:57

    Очень радостно что сараев времен СССР становится все меньше. Все же встречают по одежке   

    На примере Курумоча в этом убедился. Контраст по сравнению со старым терминалом, разительный. Не хуже Москвы, разве что соразмерен населению.

    P. S. Стюардесса(?), слева, зачетная   

    #991296
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • Нет аватара slav262
    27.12.1707:29:10

    В центре зала установили украшение сомнительного вида о которое пассажиры будет разбивать лицо. Со временем эту «красоту» демонтируют и выбросят, но люди то уже пострадают.

    #991310
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