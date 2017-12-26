Новый терминал международного аэропорта Емельяново открылся в Красноярске

26 декабря состоялась церемония запуска нового пассажирского терминала Международного аэропорта Красноярск.

Официальный старт строительству нового аэровокзала красноярского аэропорта был дан 13 ноября 2015 года. Его площадь составляет 58 000 кв. м, он оборудован 6 телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Удобство пассажиров обеспечивают 21 лифт, четыре эскалатора и полностью автоматическая система обработки и сортировки багажа. Общая стоимость реализации проекта строительства нового терминала составила около 6 млрд рублей.

Новый аэропорт станет воздушными воротами не только Красноярска, но и крупным региональным хабом. В основу концепции оформления нового терминала легло понимание единства природной и культурной идентичности агломерации бассейна реки Енисей. Макрорегион, включающий Красноярский край, Тыву и Хакасию, обладает уникальными природными и культурологическими характеристиками, которые нашли свое отражение в интерьере. В здании нового терминала запланированы постоянно действующие художественные выставки, в элементах декора используются работы знаменитых сибиряков.

Обслуживание внутренних рейсов через новый пассажирский терминал начнет осуществляться с 27 декабря. Первым рейсом станет Y-217 компании NordStar, который вылетит в Норильск в 11:40 местного времени. С этого момента все последующие рейсы на прилет и вылет будут обслуживаться через новый терминал.

— Новый терминал стал первым полностью готовым объектом зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. Уникальный дизайн и интерьеры нового аэропорта позволят сразу оценить масштаб, значимость и величие Сибири. Обновленный аэропортовый комплекс в качестве транспортного-логистического хаба станет драйвером развития целой агломерации — Большого Красноярска. Расширение международных грузоперевозок и увеличение турпотока позволят территориям вокруг аэропорта выступить площадкой для реализации перспективных проектов в производстве и логистике.

Андрей Метцлер, генеральный директор Международного аэропорта Красноярск:

— Пропускная способность нового терминала — от 2,5 до 5 млн пассажиров в год, что позволит обеспечить транспортную доступность края и соседних регионов. Через новый терминал будут осуществляться внутренние рейсы. Международные рейсы будут запущены после завершения оснащения и оформления пункта пропуска в третьем квартале 2018 года. Возможности обновленного аэропорта, за счет увеличения пропускной способности и скорости обслуживания, будут способствовать привлечению перевозчиков и открытию новых направлений. В планах аэропорта на 2018 год — увеличение пассажиропотока до 2,4 млн человек.