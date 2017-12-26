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Армия и Флот

С полигона Капустин Яр запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь»

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26 декабря боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических раке.

В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.

Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ, уточнили в ведомстве.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4844166

Министерство обороны, РВСН, полигон Капустин Яр, РС-12М Тополь
  • Нет аватара Clausson
    26.12.1722:23:08

    Точно такие же, но более яркие видел в начале октября на Волге.

    #991246
  • Игорь Brick
    27.12.1711:55:54

    А куда его запустили? Шухер был по всей Европе, след его видели во многих странах.

    #991391
    • Нет аватара Swan
      27.12.1712:32:03

      Как обычно, на Куру, Камчатка.

      #991406
      • Юрген Юрген
        27.12.1712:43:35

        Из Капустиного Яра обычно в Сары-Шаган пуляют.

        #991409
        • Нет аватара старик
          27.12.1712:56:35

          Из Капустиного Яра обычно в Сары-Шаган пуляют.

          там же расстояние очень маленькое между ними, для МБР так особо. точно в Сары-Шаган?

          #991412
          • Юрген Юрген
            27.12.1713:00:08

            Ну да. Вот в сентябре тоже стреляли из Капустина яра по Сары-Шагану.

            «Боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

            «Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан)», — сообщили в минобороны."

             https://ria.ru/defense_sa.../20170926/1505624761.html 

            По Куру стреляют РПКСН СФ.

            #991413
    • Alex M Alex M
      27.12.1719:04:20

      Как они его могли видеть — Земля плоская? Обделали свои шаровары, шотладцам повезло больше.

      #991622
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