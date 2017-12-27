Введена в опытную эксплуатацию СУДС Сабетта

25 декабря 2017 года введена в опытную эксплуатацию Система управления движением судов (СУДС) Сабетта.

СУДС Сабетта оказывает информационные услуги и услуги по организации движения судов в границах участка № 1 акватории морского порта, которая включает в себя якорную стоянку для морских судов, подходной канал и внутреннюю акваторию морского порта.

По окончании периода опытной эксплуатации запланированы мероприятия по освидетельствованию берегового объекта СУДС Сабетта на соответствие национальным и международным требованиям. Эксплуатация СУДС будет осуществляться Архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт».

Строительство систем обеспечения безопасности мореплавания, включающих в себя береговые радиостанции морских районов А1 и А2 ГМССБ, береговую станцию службы НАВТЕКС, контрольно-корректирующую станцию ГНСС ГЛОНАСС/GPS и СУДС Сабетта осуществляется в рамках реализации строительства объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал.