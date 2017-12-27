«Швабе» начал производство алмазного инструмента на новом оборудовании

В Москве на предприятии НПО «Оптика» холдинга «Швабе» введен в эксплуатацию новый станок горячего прессования для изготовления сферических алмазных инструментов. Оборудование с максимальной температурой в зоне прессования позволяет создавать изделия диаметром до 200 мм.

Новое оборудование запущено в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы».

Техника успешно внедрена в производственный процесс на участке прессования шихты. Станок горячего прессования позволяет спекать алмазный инструмент диаметром до 200 мм в вакууме, что обеспечивает его повышенную стойкость.

Оборудование оснащено электронными измерительными устройствами и контроллером, обеспечивающими во время создания алмазных инструментов заданный цикл прессования — требуемое усилие прессования, температуру и время выдержки", — сообщил генеральный директор НПО «Оптика» Сергей Кузнецов.

НПО «Оптика» занимается производством алмазных инструментов, предназначенных для тонкого шлифования изделий различного назначения из оптического стекла и кристаллических материалов, с 80-х годов. С помощью нового станка горячего прессования специалисты производственной площадки будут изготавливать так называемые таблеточные элементы для тонкого шлифования типа ЭАТ и алмазные сферические шлифовальники типа АСШ, которые обеспечивают тонкое шлифование сферических деталей как одиночно, так и в блоках.

В 2017 году на предприятии «Швабе» создано отдельное подразделение по изготовлению высокотехнологичных алмазных инструментов для тонкого шлифования различных оптических деталей.