Новочеркасский электровозостроительный завод выполнил годовой заказ по электровозам ЭП20

На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») изготовлен электровоз «Олимп» № 60, который будет отправлен в депо Москва-Сортировочная-Рязанская.

Всего в 2017 году по заказу Российских железных дорог было изготовлено 4 локомотива ЭП20, которые серийно выпускаются на предприятии с 2012 года. Поставляются они ОАО «РЖД» в соответствии с контрактом жизненного цикла, который регламентирует ответственность предприятия за техническое состояние локомотива на протяжении всего срока их эксплуатации. Сервисное обслуживание всех электровозов ЭП20 выполняется фирменным Сервисным центром НЭВЗа, который располагается в Москве.

ЭП20 — первый в истории отечественного транспортного машиностроения скоростной двухсистемный пассажирский электровоз с асинхронным приводом, способный водить поезда со скоростью до 200 км/ч на железнодорожных линиях, электрифицированных переменным и постоянным током. В поездах под его тягой не требуется смена локомотива при переходе на другой род тока.

За счет реализуемых тяговых свойств, скорости, среднесуточные пробеги электровозов ЭП20 превышают 1000 км (для сравнения — среднесуточный пробег электровоза переменного тока ЭП1М в среднем составляет 600 км). По большинству параметров ЭП20 не уступает лучшим зарубежным разработкам, а по ряду характеристик превосходит их. В 2016 году электровоз ЭП20 завоевал первое место в конкурсе ОАО «Российские железные дороги» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем. «Олимпы» успешно эксплуатируются на Московской, Горьковской, Октябрьской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорогах. Они обеспечивают вождение поездов на маршрутах между Москвой и городами Адлер, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Анапа, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Минск (Белоруссия), Вайниккала (Финляндия).