«Молвест» запустил последнюю очередь завода по производству кормов в Воронежской области

27 декабря Холдинг «Молвест» открыл третью, последнюю очередь предприятия «ЭкоКорм» в селе Николаевка Аннинского района. Речь идет о комплексе по приемке, обработке и сушке зерна и масличных. Он рассчитан на 20 тыс. т продукции.

В январе 2017 года в этом населенном пункте было открыто первое предприятие — комбикормовый завод мощностью 10 тонн в час. Завод производит миксы по заявкам молочных комплексов компании. На «Молвесте» используются 13-15 рецептур из 15-17 компонентов, в зависимости от возраста и породы животного и технологии выращивания

А в июне в селе заработал завод по сушке биомасс, продукция которого (люцерна в тюках и гранулах) составит конкуренцию на международном рынке премиум-кормов.

Открытие завода по сушке зерна и масличных культур, а также строительство элеватора замкнули цепочку на одной площадке и фактически вывели «Молвест» на самообеспеченность кормами. В Аннинском районе Воронежской области, по сути, за год создан индустриальный парк — ООО «ЭкоКорм».

В его составе — сушилка, элеватор, оперативные емкости для накопления и хранения сырого материала, а также элеватор на 20 тыс. т. Здесь же 4 банки для хранения — каждая на 5 тыс. т, 5 подземных хранилищ — на 150 т каждое, несколько бункеров объемом 10 т. Предполагается использовать зерновые и масличные, полученные собственными хозяйствами (всего у «Молвеста» более 72 тыс. га земли).

«Сегодня мы можем самостоятельно не только выращивать разные культуры (а у компании более 72 тыс. га сельхозугодий), перерабатывать, но и хранить в течение всего года. Тем самым качество кормов всегда остается на уровне — вне зависимости от цен и сезонности рынка, — отметил директор ООО „ЭкоКорм“ Владимир Мануйлов. — „Погружаясь“ в производство кормов, мы видим новые возможности и новые ниши, которые готовы осваивать».

В 2018 году предполагается произвести около 10 тыс. т люцерны в тюках. В ближайших планах «Молвеста» — выпуск престартеров для телят и расширение коммерческого производства кормов для разных видов животных и рыб. Аквакультуры и товарная рыба — один из немногих доступных источников белка на фоне белкового дефицита в рационе населения. Сейчас престартеры почти полностью импортируются из Дании и Франции, поэтому актуальность их замещения трудно переоценить.

Несколько лет назад компания «Молвест» построила первую собственную молочную ферму. Ведь свое сырье — гарантия качества готовой продукции (флагманский бренд — «Вкуснотеево»). Сегодня поголовье коров на фермах «Молвеста» уже превысило 24 тыс. животных.

Следующим шагом для компании стало производство собственных кормов. Кроме уверенности в правильном рационе своего поголовья это дает независимость от поставщиков и от колебаний цен на рынке зерна. В 2014 году был запущен первый комбикормовый завод мощностью 5 т в час. К концу 2017 года «Молвест» выстроил цикл производства собственных кормов.

АО «Молвест» — третья компания в России по объему переработки молока и крупнейшая российская (первую и вторую позиции пока занимают иностанцы «Данон» и «Пепсика»). Производственная мощность «Молвеста» составляет 400 тыс. тонн продукции в год. В группу компаний входят восемь перерабатывающих предприятий и 10 молочных ферм. Компания производит и продает 200 наименований молочной продукции, среди которых «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван Поддубный», «Фруате» и др. Продукты флагманской марки «Вкуснотеево» представлены более чем в 25 тыс. магазинов России.