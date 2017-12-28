Два детских сада открыты в Ростовской области

В поселке Орловский Орловского района прошло открытие нового детского сада «Веселая планета» на 210 мест. Детский сад отвечает всем современным требованиям, как в части материально-технической базы, так и в кадровом обеспечении и организации образовательного процесса.

Кроме того на хуторе Фоминка Миллеровского района открыли модульный детский сад «Казачата» на 40 мест. На строительство было выделено 11 миллионов рублей.