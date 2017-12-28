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Детские сады и школы

Два детских сада открыты в Ростовской области

В поселке Орловский Орловского района прошло открытие нового детского сада «Веселая планета» на 210 мест. Детский сад отвечает всем современным требованиям, как в части материально-технической базы, так и в кадровом обеспечении и организации образовательного процесса.

  •  © www.rostobr.ru
  •  © man161.ru

Кроме того на хуторе Фоминка Миллеровского района открыли модульный детский сад «Казачата» на 40 мест. На строительство было выделено 11 миллионов рублей.

  •  © man161.ru

http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=28270 ; http://www.millerovoland.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6382:v-millerovskom-rajone-otkryt-eshchjo-odin-detskij-sad&catid=310&Itemid=242

Ростовская область, новый детсад
  • Нет аватара Maximka
    28.12.1705:35:00

       

    #991795
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.12.1712:25:38

    Плюс уже за Деда Мороза и Снегурочку на фото, безо всяких там Сантаклаусов.

    #991907
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