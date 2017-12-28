Рафинирование никеля по новой технологии запущено в Мурманской области

В цехе электролиза никеля Кольской ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») начал работу первый пусковой комплекс новых электролизных ванн в рамках инвестиционного проекта по внедрению высокоэффективной технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах.

Всего на технологию электроэкстракции поэтапно переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля. Инвестиции «Норникеля» в модернизацию никелевого производства Кольской ГМК составляют более 20 млрд руб.

В первом пусковом комплексе 42 современных резервуара. Они пришли на смену старым ваннам, в которых используются растворимые аноды. Сегодня эта технология считается устаревшей и трудоемкой, поскольку после каждой загрузки ванны приходится разбирать и чистить. Кроме того, процесс электролиза сопровождается потерями металлов.

В новых резервуарах при получении электролитного никеля используют нерастворимые аноды, срок эксплуатации которых составляет около пяти лет. При этом сами ванны имеют большую вместимость по количеству размещаемых анодов. Их не надо чистить, а потери драгоценных и цветных металлов сведены к нулю.

Применение новейших технологий позволит компании сократить операционные затраты и потери металла в процессе производства, повысить качество продукции. Особое место в проекте отводится снижению воздействия на окружающую среду. Из технологической цепочки производства никеля методом элетроэкстракции исключается дуговая анодная электропечь, что приведет к снижению выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу. По новой технологии уже получена готовая продукция.

Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.